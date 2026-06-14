20 iniciativas en 60 años: Suiza debate sin cesar sobre la inmigración

La inmigración ha contribuido a la prosperidad de Suiza, pero también se ha convertido en uno de los temas políticos más delicados del país.

La inmigración ha hecho que Suiza sea más próspera, pero también ha suscitado intensos debates políticos, cuyos argumentos se han mantenido similares a lo largo de las décadas. Una inmersión cronológica hasta el voto de hoy.

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En la década de 1960, llega a Suiza personal procedente de Italia. La economía la acoge con los brazos abiertos, pero esta inmigración temporal se topa con el profundo resentimiento de la población suiza, parte de la cual evoca «una superpoblación extranjera».

Los elementos que alimentaban entonces los debates sobre la inmigración se asemejan a los de hoy. La población crece rápidamente y los efectos de la inmigración se hacen notar, con importantes cambios sociales y tecnológicos como telón de fondo.

Nunca la población mundial ha crecido tan rápido como en los años 60, y rara vez los cambios han parecido tan tangibles como hoy.

Pero Suiza está en constante transformación, lo que suscita regularmente un sentimiento de alienación. Por eso, el tema de la inmigración ha estado en el centro de los debates políticos en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos 60 años.

«La democracia directa hace visibles las resistencias de base. Esto ha convertido a Suiza en una vanguardia de la crítica a la inmigración», explica el politólogo y geógrafo Michael Hermann. El debate sobre la migración siempre refleja las dinámicas migratorias.

1968: primera iniciativa contra la inmigración

La primera iniciativa popular de este tipo fue lanzada en 1965 por el Partido Demócrata de Zúrich.

Los Demócratas de Zúrich presentaron en 1965 una primera iniciativa popular. «El número de personas venidas del extranjero establecidas y de titulares de un permiso de residencia no debe superar una décima parte de la población residente, exige el texto. Para hacer frente al riesgo de superpoblación extranjera, el número de titulares de un permiso de residencia debe reducirse al menos un 5% al año, respetando el principio de humanidad». Sin embargo, ante las medidas anunciadas por el Ejecutivo, la iniciativa fue retirada.

1970: iniciativa Schwarzenbach «contra la superpoblación extranjera»

Posteriormente, fue la «Acción Nacional contra la dominación extranjera del pueblo y la patria» la que tomó el relevo.

Es el momento del partido «Acción Nacional contra la dominación extranjera del pueblo y la patria», dirigido por James Schwarzenbach y cuyo objetivo es limitar la inmigración. Tras la retirada de la iniciativa de los Demócratas de Zúrich, lanza su propio texto, bautizado como «iniciativa Schwarzenbach». Esta pretende limitar la proporción de población residente extranjera al 10% de la población total, lo que implicaría la expulsión de 350.000 personas. El proyecto se sometió a votación en 1970 y obtuvo un 54% de votos en contra.

Este claro rechazo se explica en parte por la reacción del Ejecutivo, que, tres meses antes de la votación, introdujo cuotas de inmigración que respetaban criterios precisos. Cuando hay necesidad de mano de obra, el Gobierno aumenta estas cuotas. Cuando escasea el trabajo, los reduce, lo que obliga a la mano de obra inmigrante a abandonar el país cuando no se le necesita, por ejemplo, en el campo, cuando no es época de cosecha.

1974: iniciativa «contra la influencia extranjera y la superpoblación de Suiza»

La iniciativa «contra la influencia extranjera y la superpoblación en Suiza» exigía que el número de «extranjeros» se redujera a 500 000.

Después de 1970, varias otras iniciativas populares abordan la cuestión de la superpoblación extranjera. La iniciativa «contra la influencia extranjera y la superpoblación de Suiza» exige que el número de «población extranjera» se reduzca a 500.000 y que no supere el 12% de la población. La Acción Nacional vuelve a estar detrás del texto, pero esta vez sin James Schwarzenbach. Resultado en las urnas: un 66% de votos en contra.

1977: cuarta iniciativa «contra la influencia extranjera»

James Schwarzenbach está haciendo campaña con su propia iniciativa popular «contra la influencia extranjera».

Al considerar demasiado radical el proyecto de 1974, James Schwarzenbach espera convencer al pueblo con una propuesta más moderada y lanza su propia iniciativa popular «contra la influencia extranjera». Esta cuarta iniciativa contra la superpoblación extranjera exige que la proporción de extranjeros en la población residente se reduzca al 12,5% en diez años. Aproximadamente 300 000 extranjeros tendrían que abandonar Suiza. Resultado de la votación: un 70,5% de votos en contra.

1981: iniciativa «ser solidarios»

Cuatro iniciativas de la derecha contra la «influencia extranjera» han provocado una reacción de la izquierda.

Las cuatro iniciativas contra la superpoblación extranjera provocan un movimiento de protesta. Lanzada por círculos de izquierda y eclesiásticos, que buscan mejorar la protección jurídica de los extranjeros, la iniciativa «ser solidarios a favor de una nueva política hacia los extranjeros» se somete a referéndum en 1981. El texto es ampliamente rechazado con un 80% de votos en contra. Las encuestas revelarán posteriormente que «un miedo difuso a la superpoblación extranjera» ha llevado a este rechazo.

1984: iniciativa «contra la venta a bajo precio del suelo»

La Acción Nacional sigue luchando.

La Acción Nacional se moviliza de nuevo en favor de su iniciativa «contra la venta a bajo precio del suelo nacional». Esta vez, el partido quiere impedir que los extranjeros adquieran terrenos en Suiza. Sus carteles de campaña, en los que se veía a un cocodrilo devorando Suiza, recuerdan la estética de algunos carteles que el Partido Popular Suizo utilizaría años más tarde. Resultado en las urnas: un 51% de votos en contra.

1988: iniciativa «para la limitación de la inmigración»



El partido Acción Nacional intenta una vez más restringir la inmigración.

La Acción Nacional intenta una vez más limitar la inmigración. Su iniciativa exige que el número de inmigrantes con autorización a entrar y establecerse en el país sea inferior al de las personas que lo abandonan. «¡El medio ambiente no aguantará más inmigración! El suelo, el agua, aire: la pérdida de tierras agrícolas y la producción de residuos se convertirán en problemas insolubles en una Suiza de 7 millones de habitantes», se lee en un folleto. Resultado de la votación: 67 % de «no».

1996: iniciativa «contra la inmigración clandestina»

A principios de la década de 1990, Suiza ya contaba con una ley federal sobre extranjeros que regulaba las condiciones de su estancia en el país.

A principios de la década de 1990 se aprueba una ley de extranjería que establece normas de residencia. Esta responde a las preocupaciones expresadas en el contexto de las iniciativas anteriores, y el debate sobre la inmigración se centra a partir de entonces en el ámbito del asilo. Una iniciativa popular de los Demócratas Suizos que pedía la expulsión de los solicitantes de asilo no se somete a votación, ya que el Parlamento la considera una violación del derecho internacional. El Partido Popular Suizo de Christoph Blocher lleva entonces el tema a las urnas de conformidad con la ley. Su texto exige que no se tramiten los casos de solicitantes de asilo que hayan entrado ilegalmente. Resultado de la votación: 54 % de votos en contra.

2000: iniciativa «por una regulación de la inmigración»

Antes de la entrada en vigor del acuerdo de libre circulación entre Suiza y la Unión Europea, los inmigrantes procedentes de países de la UE necesitaban un permiso especial para establecerse en Suiza, y la inmigración en general también estaba sujeta a cuotas.

Hasta el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, la población inmigrante debe obtener un permiso y estar sujeta a cuotas. Muchas personas solamente pueden quedarse una temporada. Estas normas se suprimen cuando el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea entra en vigor en 2002. A partir de entonces, cualquier persona que encuentre un empleo en Suiza puede quedarse y traer a su familia. La denominada iniciativa del 18% pretende limitar la proporción de la población extranjera residente a ese porcentaje. Resultados en las urnas: un 64 % de votos en contra.

2002: iniciativa «contra los abusos en el derecho de asilo»

La iniciativa fue rechazada por el 50,1 % de los votos.

Esta segunda iniciativa del Partido Popular Suizo (PPS o UDC, según sus siglas en francés) sobre el asilo se basa en el clima de desconfianza departe de la población suiza hacia los refugiados de las guerras de los Balcanes. Exige que los solicitantes de asilo procedentes de terceros países seguros no puedan acogerse a un procedimiento de asilo en Suiza. Resultado de la votación: un 50,1 % de votos en contra.

2008: iniciativa «por unas naturalizaciones democráticas»

La iniciativa fue rechazada por el 66% de los ciudadanos y ciudadanas.

El número de personas extranjeras que solicitan la nacionalidad suiza va en aumento, aunque persisten los obstáculos. En muchos municipios, son las asambleas municipales las que deciden sobre estas solicitudes. Sin embargo, el Tribunal Federal anula la denegación de un municipio de naturalizar a una familia kosovar. La iniciativa sobre la naturalización del Partido Popular Suizo pretende así otorgar a los municipios la última palabra en materia de naturalización. Resultado de la votación: 66% de «no».

2009: iniciativa «contra la construcción de minaretes»

En 2009, la iniciativa contra la construcción de minaretes.

Tras los atentados del 11 de septiembre y el terrorismo islamista en Europa, aumentan en Suiza las preocupaciones relacionadas con la seguridad y el islam se convierte en un tema central. Al mismo tiempo, surgen proyectos de mezquitas con minaretes en varios lugares. La aprobación de la iniciativa sorprende y suscita gran atención en todo el mundo. Resultado de la votación: 57,5% a favor.

2010: iniciativa «a favor de la expulsión de los delincuentes extranjeros»

La cuestión de la delincuencia fue el tema central de la siguiente iniciativa de la Unión Democrática del Centro (UDC) sobre el tema de la inmigración.

La siguiente iniciativa del Partido Popular Suizo toma la delincuencia como tema central y exige la expulsión de personas extranjeras culpables de delitos graves. En el Parlamento, se advierte de que la iniciativa podría violar el derecho internacional y se elabora un contraproyecto atenuado. La oposición a esta iniciativa critica también la campaña del PPS, considerada racista y xenófoba. Resultado en las urnas: 52% de votos a favor.

2014: iniciativa «contra la inmigración masiva»

La iniciativa recibió el apoyo del 50,3% de los ciudadanos y ciudadanas, lo que desencadenó un debate de varios años sobre cómo debía aplicarse esta decisión.

Tras una serie de éxitos en materia migratoria, el PPS ataca la libre circulación de personas con la Unión Europea. Su iniciativa «contra la inmigración masiva» exige que Suiza recupere el control de la inmigración extranjera mediante cuotas, a riesgo de romper con la UE. La aplicación de esta iniciativa, aprobada por un estrecho margen, será objeto de conflictos políticos durante años. Resultado de la votación: 50,3% a favor.

2014: iniciativa «No a la superpoblación»



La iniciativa fue rechazada por el 74 % de los ciudadanos y ciudadanas.

La asociación Ecopop lanza una iniciativa destinada, en particular, a limitar la inmigración a un máximo del 0,2% de la población al año. Argumenta que la inmigración y el crecimiento demográfico son responsables de los problemas ecológicos. Resultado de la votación: 74% de «no».

2016: iniciativa de «aplicación»

La iniciativa fue rechazada por el 59% de los ciudadanos y ciudadanas.

Tras la aprobación de la iniciativa sobre la expulsión de delincuentes extranjeros en 2010, el Consejo Federal y el Parlamento se enfrentan a dificultades jurídicas a la hora de aplicar el texto aprobado por el pueblo. Para aumentar la presión, el PPS somete a votación la iniciativa «para la expulsión efectiva de los extranjeros delincuentes». Propone una lista precisa de delitos que deberían dar lugar a una expulsión automática. Resultado en las urnas: un 59% de votos en contra.

2020: «Por una inmigración moderada»

La iniciativa fue rechazada por el 62 % de los ciudadanos y ciudadanas.

Para imponer la aplicación de la iniciativa contra la inmigración masiva, el PPS somete a votación un nuevo texto, la denominada «iniciativa de limitación», que exige la supresión de la libre circulación de personas con la UE. Durante la campaña, el partido ya advierte contra una «Suiza de 10 millones de habitantes», la expansión urbana, la delincuencia y la presión sobre las infraestructuras. Resultado de la votación: un 62% de votos en contra.

2021: iniciativa «Sí a la prohibición de ocultar el rostro»

La iniciativa contó con el apoyo del 51% de los ciudadanos y ciudadanas.

Tras el éxito de la prohibición de los minaretes, el mismo grupo cercano al Partido Popular Suizo, el comité de Egerkingen, lanza una nueva iniciativa dirigida contra el islam. Aunque el texto también exige que se cubra el rostro en manifestaciones o en el caso de los hooligans, la imagen central de la campaña sigue siendo la de una mujer musulmana con velo. La protección de los valores y la cultura suizos, según el análisis de la votación, llevaron al respaldo de esta iniciativa con este resultado: 51% de votos por el «sí».

2026: «No a una Suiza de 10 millones»

Esta iniciativa aborda tanto el asilo como la libre circulación de personas entre Suiza y la Unión Europea.

Con su iniciativa «No a una Suiza de 10 millones», que se decidió en las urnas este 14 de junio, el PPS reunió reivindicaciones que antes había defendido por separado. Apuntó tanto al ámbito del asilo como a la libre circulación de personas. Una vez más, el partido invocó los límites del crecimiento, la delincuencia y la preservación de Suiza frente a los temidos cambios.

Si bien las proyecciones sobre este voto muestran un rechazo a la propuesta, el debate está lejos de haber concluido. El PPS utiliza hábilmente la inmigración como tema de campaña electoral, y el partido ya está preparando su próxima batalla, la iniciativa «por la protección de las fronteras». El texto vuelve a centrarse en el ámbito del asilo.

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Texto revisado y verificado por Samuel Jaberg, adaptado del alemán por Patricia Islas

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