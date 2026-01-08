2026 llega a Suiza con nuevas leyes

En Suiza en 2026 el precio del suministro eléctrico básico de los hogares bajará de media en torno al 4 %. Keystone-SDA

El 1 de enero han entrado en vigor cambios en leyes y reglamentos suizos. Algunos de estos cambios, a continuación.

7 minutos

Tráfico y transporte: Con el objetivo de fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril, a partir del 1 de enero se redefinirá el apoyo financiero del Gobierno federalEnlace externo al transporte ferroviario y marítimo de mercancías nacionales.

Entra en vigor la nueva ley suiza sobre datos de pasajeros aéreos. Así, las compañías aéreas deberán facilitar a las autoridades los datos de todas las personas que viajen en cualquier vuelo desde el extranjero a Suiza y desde Suiza al extranjero.

Energía y medioambiente: En 2026 el precio de la electricidad del suministro básico de los hogares bajará una media del 4 %, aproximadamente. Con esto, un hogar tipo pagará 27,7 céntimos por kilovatio-hora, lo que, en la factura eléctrica de los hogares, vendrá a ser una rebaja media de 58 francos (73 dólares).

Con la entrada en vigor de una ley especial, también continuará el apoyo federal al desarrollo de la energía solar en los Alpes.

Y el 1 de enero también se han introducido nuevas normas relativas al uso de productos fitosanitarios: ahora hace falta autorización profesional para comprarlos y utilizarlos en la agricultura. Este cambio afecta a todas las explotaciones agrícolas.

Como parte del impuesto medioambiental, a partir de este año, se pagarán 567 millones de francos a todas las personas que residen en Suiza. Esta cantidad se deducirá de sus primas de seguro médico.

Salud y seguros médicos: El sistema de tarifas médicas Tarmed, después de más de veinte años, será sustituido por Tardoc y tarifas planas para pacientes ambulatorios. Puesto en marcha en 2004, Tarmed nunca se ha revisado en su totalidad. Adoptar Tardoc es un paso decisivo para mejorar la atención ambulatoria para pacientes, contribuyentes y profesión médica.

El Gobierno suizo fijará, por primera vez, unos objetivos máximos para el crecimiento de los costes del periodo 2028-2031. A finales de 2025 decidió que, a principios de este año, se aplique la contrapropuesta a la iniciativa del Partido del Centro. Esta contrapropuesta establece que el Gobierno, cada cuatro años, fijará un límite al aumento de los costes del seguro médico obligatorio. Tomará una primera decisión a finales de 2026. Si los costes superan sin justificación este valor acordado, el Consejo Federal y los cantones deberán considerar medidas correctivas.

El seguro médico ahora cubrirá el coste de determinadas vacunas, incluso si la franquicia no se ha agotado todavía. Esta medida incluye vacunas estándar como las de difteria, tétanos y meningococo.

En 2026 también entrarán en vigor algunas modificaciones de la ordenanza sobre prestaciones del seguro médico. A partir de ahora el seguro médico obligatorio reembolsará, por ejemplo, las aplicaciones digitales de salud, como las del tratamiento de la depresión.

Seguros y planificación de pensiones: Cualquier persona que tenga varios empleos de corta duración con salarios bajos puede beneficiarse de prestaciones de jubilación mejoradas. También se están tomando medidas para las personas autónomas que cesan su actividad.

A partir del 1 enero de 2026, por primera vez, las pensiones de supervivencia y de invalidez de los planes de pensiones profesionales obligatorios (LPP) pagadas desde 2022 se ajustarán a la evolución de los precios.

También mejorará a partir de ya la protección social de quienes trabajen con contratos de corta duración en cuatro sectores de la cultura y los medios de comunicación. Su salario ahora lo cubrirá el régimen suizo de pensiones de jubilación, incluso si es mínimo.

Sociedad, formación y derecho penal: Desde comienzos de este año el acoso o el acoso obsesivo serán delito y podrán castigarse con penas de prisión o multas. El enjuiciamiento penal por acoso obsesivo, sin embargo, solo es posible cuando la víctima presenta una denuncia penal.

Cualquier persona que haya cometido un asesinato siendo menor de edad podrá —en determinadas condiciones— ser internada como persona adulta inmediatamente después de la sanción penal impuesta a las personas menores de edad.

A partir del 1 de enero, los cantones podrán definir el formato del examen de conocimientos generales para los diplomas de aprendizaje. Los cantones podrán seguir organizando exámenes finales escritos u orales.

Las autoridades suizas ofrecen mayores incentivos para que se distribuyan por correo periódicos regionales y locales. El descuento ahora es de 43 céntimos por ejemplar, 15 céntimos más que el año pasado.

Ordenación del territorio y construcción: Las nuevas disposiciones de la ley de ordenación del territorio se implantarán en 2026 por etapas. No obstante, a partir del 1 de julio de 2026 y en un plazo de cinco años, los cantones tendrán que definir una estrategia para estabilizar la construcción fuera de las zonas edificables.

Quienes posean y compren inmuebles tendrán mejor protección en caso de defectos de construcción. Hasta ahora, los propietarios tenían un plazo de 7 a 10 días para notificar al contratista cualquier defecto de construcción; de lo contrario, se arriesgan a perder sus derechos de garantía. En el futuro, tendrán 60 días. El contrato no podrá estipular un plazo más corto ni excluir el derecho a la reparación.

Fiscalidad y crédito: En 2026 se reducirán los intereses de los pagos anticipados voluntarios de los impuestos federales directos. El Ministerio de Finanzas ha bajado el tipo de interés del 1,25 al 0,75 %. El tipo de interés por pagos atrasados, devoluciones y obligaciones de pago condicionales de los impuestos y derechos federales también se reduce del 4,75 al 4,5 %.

A partir del 1 de enero se aplican las disposiciones relativas a la modificación del convenio de doble imposición entre Suiza y Francia. Estas disposiciones regulan la tributación de los ingresos por teletrabajo.

A las personas objeto de procedimientos judiciales injustificados, con el nuevo año, les será más fácil impedir que terceras personas conozcan dichos procedimientos. Para ello, como hasta ahora, deberán solicitarlo a la oficina de ejecución de deudas correspondiente.

El tipo de interés máximo para los créditos al consumo se ajustará para reflejar la bajada de los tipos de interés. A principios de 2026 el tipo de interés de los préstamos en efectivo bajará del 11 al 10 %. También bajará del 13 al 12 % el tipo de interés máximo para las facilidades de descubierto, como las tarjetas de crédito.

Otras novedades previstas para 2026: El Consejo Federal ha decidido que, a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo del personal doméstico aumente en un 2 %. Los salarios se ajustarán para reflejar los cambios en los salarios nominales para los años 2022 a 2024.

Las medidas de apoyo al cine suizo, que deben reorientarse hacia un enfoque global de apoyo al sector audiovisual, también deberían entrar en vigor a principios de este año.

A partir de diciembre de 2026 debería distribuirse la decimotercera paga de la pensión de jubilación. Aunque sigue siendo una cuestión abierta y controvertida cómo se va a financiar.

A partir del 1 de mayo de 2026 se pondrá en marcha una línea telefónica nacional de emergencia, que podrán utilizar quienes sufran violencia doméstica.

En 2026 en Suiza se introducirá un sistema de identidad electrónica (E-ID). Su uso será opcional y gratuito, y será posible a través de la aplicación Swiyu. Este sistema no estará operativo antes de mediados de 2026.

Adaptado del inglés por Lupe Calvo. Resvisado por Carla Wolff.

