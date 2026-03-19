7 gráficos que muestran cómo viven las personas LGBTIQ+ en Suiza

Las personas LGBTIQ no lo tienen fácil en Suiza. La discriminación es frecuente y la salud mental, especialmente la de las minorías de género, se ve afectada. Keystone / Peter Klaunzer

¿Cómo es la vida de una persona queer en Suiza? Un estudio arroja luz sobre la discriminación, los coming-outs —el momento en que alguien revela su orientación sexual o identidad de género— y las autolesiones. También muestra que la campaña contra las minorías de género en Estados Unidos está teniendo eco más allá de sus fronteras.

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Se trata de la sexta gran encuesta realizada por las investigadoras Tabea Hässler y Léïla Eisner, de la Universidad de Zúrich. A comienzos de año publicaron los resultados de la última edición del Panel LGBTIQ+, un estudio que sigue a las mismas personas a lo largo del tiempo y que es el más completo de Suiza sobre esta comunidad.

Participaron 6.117 personas en la encuesta de 2025; de las cuales 5.422 pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ y 695 personas que se identifican como cisgénero y heterosexuales, es decir, su identidad de género y orientación sexual coinciden con lo considerado “normativo” o mayoritario.

A continuación, resumimos los datos más relevantes.

Discriminación: uno de los colectivos es claramente el más afectado

Las minorías de género, como las personas trans y no binarias, sufren en Suiza mucha más discriminación que las minorías sexuales.

El tipo de discriminación más común son los comentarios despectivos: más del 93 % asegura haber sido objeto de bromas inapropiadas.

En segundo lugar, se encuentra la falta de reconocimiento de su identidad, aunque las experiencias de discriminación tienden a disminuir ligeramente en la edad adulta.

El informe califica de «preocupantes» los casos de acoso sexual, sobre todo entre las personas intersexuales. En este grupo, una de cada dos personas ha sufrido acoso sexual.

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Por lo general, la discriminación ocurre en espacios públicos. Más de la mitad de quienes pertenecen a minorías de género han vivido episodios en la calle; en el caso de las minorías sexuales, la cifra se reduce a un tercio. Después, los espacios más problemáticos son las redes sociales.

Sin embargo, la familia también puede ser un lugar de discriminación: según el informe, una de cada tres personas trans o no binarias ha sufrido discriminación dentro de su familia.

Qué significan los términos queer, trans y no binario LGBTIQ+: La sigla se refiere a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer; el signo más funciona como un marcador para incluir otras identidades. Cis-heterosexual: Describe a personas que se identifican con el sexo que se les asignó al nacer (cis) y que se sienten atraídas por personas del otro sexo (hetero). Queer: Un término amplio y positivo que engloba a personas cuyas identidades de género u orientaciones sexuales se apartan de las normas sociales. No binario: Término que agrupa a personas que no se identifican —o no exclusivamente— como hombre o mujer. Trans: Personas cuya identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer. Intersexual: Personas que nacen con características corporales (como hormonas o genitales) que médicamente no se pueden clasificar de forma clara como exclusivamente masculinas o femeninas. Coming out: El acto voluntario de revelar la propia identidad de género o la orientación sexual.

Bienestar: gays y lesbianas se sienten en general bien

Según el estudio, las minorías sexuales en Suiza se sienten prácticamente igual de felices que sus pares cis-heterosexuales.

Por su parte, las minorías de género presentan peores resultados en las encuestas, siendo quienes menos bienestar perciben.

La encuesta preguntaba con qué frecuencia los participantes habían experimentado emociones positivas o negativas en los últimos 12 meses, usando una escala del 1 (muy rara vez) al 7 (muy a menudo).

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Salud mental: la gente joven, la más afectada

En términos de salud mental, las personas trans y no binarias presentan los peores indicadores. Más de la mitad asegura que su salud psicológica es mala. Entre los jóvenes, la cifra asciende al 56 %, y solo uno de cada cinco se siente bien.

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Las minorías sexuales, en cambio, valoran su salud mental solo ligeramente peor que las personas cis-heterosexuales. Las personas intersexuales se sitúan en un punto intermedio.

En todos los grupos, la percepción de la salud mental mejora con la edad adulta.

Autolesiones: casi el 50 % de los adolescentes trans están afectados

El comportamiento autolesivo es mucho menos frecuente entre los adultos que entre los jóvenes, y esto se cumple en todos los grupos estudiados.

Por ejemplo, entre las personas cis-heterosexuales la proporción baja del 19,6 % en la adolescencia al 7,7 % en la adultez; entre las minorías sexuales, del 27,9 % al 12,6 %.

Sin embargo, las cifras más alarmantes corresponden a las personas trans, no binarias e intersexuales, donde un tercio de los adultos y prácticamente la mitad de los adolescentes (49,7 %) presenta comportamientos autolesivos.

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Coming-outs: el círculo de amistades genera más confianza

El informe también analiza los contextos en los que las personas LGBTIQ+ hacen visible su identidad.

El mayor nivel de confianza se da entre amigos, seguido de la familia. En el trabajo, los coming-outs —el momento en que alguien revela su orientación sexual o identidad de género— son más frecuentes que en la universidad.

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En la escuela o en la formación profesional, las personas LGBTIQ+ son menos abiertas, algo que se explica porque muchas necesitan tiempo antes de mostrarse públicamente respecto a su orientación sexual o identidad de género.

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Clima social: solo un grupo se siente aceptado

Más del 40 % de las minorías sexuales percibe que en Suiza son vistas positivamente. Po otro lado, un tercio considera que el clima social es negativo.

Por el contrario, las personas trans y no binarias se sienten mucho menos cómodas: el 76,5 % percibe el clima como negativo y solo el 7,8 % como positivo.

El informe contextualiza estas cifras en relación con las campañas políticas contra personas queer, como las observadas recientemente, sobre todo, en Estados Unidos.

Las personas intersexuales también se sienten poco aceptadas: el 57,1 % percibe un clima social negativo.

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Texto original editado por Balz Rigendinger. Adaptado del alemán por Carla Wolff.

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