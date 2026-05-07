De nuevo Suiza decidirá si limita la inmigración en su suelo

¿Demasiada gente? La orilla del lago en Zúrich en verano. Keystone / Ennio Leanza

El 14 de junio, el electorado suizo votará la iniciativa ‘No a una Suiza de 10 millones’. Su objetivo es limitar la inmigración procedente del extranjero. ¿Qué significaría esta limitación?

7 minutos

¿Cómo surgió esta iniciativa?

La iniciativa ‘No a una Suiza de 10 millones’ procede del Partido Popular Suizo (PPS o Unión Democrática de Centro, UDC, en sus siglas en francés).

Este partido argumenta que la inmigración ha aumentado de forma «descontrolada» desde 2007 y que la población suiza total podría superar pronto la barrera de los 10 millones.

Tras la iniciativa ‘Por una inmigración moderada (iniciativa de limitación)’ de 2020 y la iniciativa ‘Contra la inmigración masiva’ de 2014, esta es la tercera propuesta con una intención similar que el partido más grande de Suiza lleva a las urnas. Desde el ajustado sí del electorado suizo a la iniciativa contra la inmigración masiva, el partido critica que esta no se ha aplicado correctamente.

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¿Qué exige la iniciativa?

Con la iniciativa ‘No a una Suiza de 10 millones’, se busca obligar al Consejo Federal, es decir, el Ejecutivo suizo, a tomar medidas para que la población residente permanente de Suiza no supere los 10 millones de personas antes de 2050.

Si antes de esa fecha el país alcanza los 9,5 millones de habitantes, el Consejo Federal y el Parlamento deberán actuar. En el ámbito del asilo, por ejemplo, las personas admitidas provisionalmente ya no podrían recibir un permiso de establecimiento.

La reagrupación familiar también se restringiría. En cuanto a la inmigración regular, Suiza tendría que renegociar, en una segunda fase, los acuerdos internacionales que conducen a un crecimiento de la población. Si todo esto no fuera suficiente, Suiza debería, en última instancia, rescindir el acuerdo sobre la libre circulación de personas con la Unión Europea (UE).

¿Cuáles son los argumentos de quienes la apoyan?

El PPS considera que Suiza está bajo presión debido a la inmigración y habla de estrés por densidad. El partido señala trenes y carreteras llenas, un mercado inmobiliario tenso, un aumento de la criminalidad, altos costes sociales y otros fenómenos negativos cuya causa atribuye a la inmigración.

Por ello, exige un «crecimiento poblacional sostenible», motivo por el cual también se refiere a ella como la «iniciativa de sostenibilidad». «Hemos perdido el control. Mucha gente se siente cada vez más extraña en su propio país», afirma el coiniciador y diputado del PPS Thomas Matter.

Tráfico de cercanías en la estación de Stadelhofen, en Zúrich. Keystone / Ennio Leanza

Un argumento central del PPS es la llamada «espiral de inmigración». El partido sostiene que el crecimiento de la población debido a la inmigración necesita, a su vez, más inmigración para cubrir sus necesidades. Es preciso romper este círculo vicioso.

La iniciativa distingue entre el sistema de asilo y la migración regular. Subraya que a Suiza están llegando «demasiadas personas y las equivocadas». Partiendo de esta idea, prevé las primeras medidas en el ámbito del asilo. Aun así, podrían seguir inmigrando 40.000 profesionales cualificados u otras personas cada año.

¿Cuáles son los argumentos de quienes se oponen?

Quienes se oponen a la iniciativa consideran que pone en peligro la prosperidad de Suiza. La califican también como la «iniciativa de rescisión», porque llevaría a la anulación de los tratados de Suiza con la UE, o como la «iniciativa del caos», porque genera incertidumbre.

El Consejo Federal y el Parlamento rechazan la iniciativa con el argumento de que cuestiona la vía bilateral con la UE y de que Suiza depende de la inmigración. Esto no solo se debe a la escasez de personal cualificado en la economía, sino también a la evolución demográfica de la población residente en Suiza.

Los sistemas de seguridad social, con su sistema de reparto, dependen de que la población activa siga realizando sus contribuciones. Se argumenta, además, que Suiza ha absorbido bien la inmigración hasta la fecha y que no existe estrés por densidad. La integración y el crecimiento forman parte del modelo de éxito suizo.

A la izquierda le preocupa, en particular, una regulación del ámbito del asilo, que solo representa una pequeña parte de la inmigración. Quienes se oponen desde el centroderecha, por su parte, temen que se genere un caos precisamente en el sistema de asilo, ya que, en el peor de los casos, podrían desaparecer los acuerdos de Schengen/Dublín, que regulan esta área.

¿Qué significa la iniciativa para la Quinta Suiza?

Las consecuencias concretas no están claras, ya que el Gobierno federal y los cantones tendrían que elaborar aún las medidas.

En el texto de la iniciativa, la población residente permanente de Suiza se describe de tal manera que las 830.000 personas de la comunidad suiza en el extranjero no están incluidas. El Consejo de la Suiza en el Mundo teme que un sí a la iniciativa pueda poner en peligro la libre circulación de personas y, en consecuencia, recomienda rechazarla.

Las cerca de 480.000 personas suizas residentes en el espacio de la UE/AELC tienen interés en que la circulación de personas esté regulada de manera flexible.

¿Cuáles son las consecuencias para la economía?

«La economía suiza siempre ha dependido de la mano de obra extranjera», escribe el PPS al inicio de su argumentario. Sin embargo, mientras que el partido sostiene que gran parte de la necesidad de personal cualificado en Suiza se genera por la propia inmigración, la oposición argumenta con la ya existente escasez de profesionales.

Muchos sectores dependen de la mano de obra inmigrante, como el de los cuidados, la construcción, la hostelería, la agricultura y el turismo. «Suiza crece, crece y crece», dice el presidente del PPS, Dettling.

Pero los beneficios de este crecimiento no llegan a la población. Además, la inmigración no cubre la escasez de personal cualificado. La federación empresarial Economiesuisse advierte de la incertidumbre, la burocracia y el agravamiento de la falta de mano de obra.

¿Cuáles son las consecuencias para la relación entre Berna y Bruselas?

La aprobación de la iniciativa pondría en duda a largo plazo la libre circulación de personas y crearía nuevas incertidumbres en la relación entre Berna y Bruselas. Un límite a la población contradice el principio fundamental de la libre circulación de personas.

En el peor de los casos, Suiza tendría que renegociar la libre circulación o, como mínimo, conseguir una cláusula de salvaguardia. La cláusula de salvaguardia negociada en los nuevos tratados con la UE difícilmente sería aplicable a los objetivos de la iniciativa. Si, debido a la iniciativa, Suiza tuviera que rescindir finalmente el acuerdo de libre circulación, los acuerdos bilaterales ya existentes con la UE también quedarían sin efecto.

Partidario de la iniciativa:

Partido Popular Suizo (PPS)



Oposición:

Partido Socialista (PS), Partido Ecológico Suizo (PES), Partido El Centro (PEC), Partido Liberal Radical (PLR), Unión Democrática Federal (UDF), Partido Evangélico (PEV)

Gobierno y Parlamento de Suiza

Sindicatos y asociaciones empresariales

Editado por Samuel Jaberg y adaptado al español por Patricia Islas

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