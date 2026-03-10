El clima preocupa, pero ya no es una prioridad en Suiza

En la votación del 8 de marzo de 2026 se ha rechazado la iniciativa para crear un fondo para la cuestión climática. Keystone / Peter Klaunzer

Una de las principales preocupaciones de la población suiza es el cambio climático. Aunque, como demuestra el «no» a la iniciativa para el fondo climático, la mayoría de la ciudadanía no quiere que se invierta más dinero en la transición ecológica. ¿Por qué?

El resultado de las urnas del pasado 8 de marzo ha sido claro: Suiza no quiere aumentar el gasto público para el clima, o por lo menos no como propugnaba la izquierda y el Partido Ecologista. Casi el 71 % de quienes el domingo fueron a votar rechazó la iniciativa que pedía invertir cada año hasta el 1 % del producto interior bruto en medidas de protección del clima y la naturaleza (iniciativa para un fondo climático).

En el contexto actual, es difícil obtener consenso en torno a una propuesta que implica costes, pero que nadie sabe cómo financiar, indica Cloé Jans, politóloga del instituto gfs.bern. «La gente hoy en día es más prudente», afirma a Swissinfo.

«Muchas personas temían tener que pagar de su propio bolsillo, mediante un aumento del IVA, por ejemplo» Cloé Jans, politóloga

En Suiza se está debatiendo cómo financiar una paga extra para quienes cobran la pensión de jubilación del AVS, aprobada en referéndum en 2024; así como el aumento del gasto militar. La tercera propuesta en la que faltaba una definición precisa del origen de la financiación es la iniciativa para crear un fondo para el clima, subraya Cloé Jans. «Muchas personas temían tener que pagar de su propio bolsillo, mediante un aumento del IVA, por ejemplo».

Para la profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Lucerna, Lena Maria Schaffer, la gente es menos propensa a aceptar ideas que impliquen costes económicos adicionales o cambios en su estilo de vida. «Lo vemos en las encuestas internacionalesEnlace externo: el 89 % apoya que los Gobiernos hagan más para combatir el cambio climático, pero cuando las medidas afectan a la esfera individual, se muestran mucho más reticentes», reconoce a Swissinfo.

En las urnas, no obstante, no solo han influido las particularidades de la iniciativa y la parte económica. Hay temas que, en este momento, se consideran más importantes que la cuestión climática, como la situación económica, el aumento del coste de la vida y la seguridad, indica Cloé Jans. «El clima no es la prioridad principal».

«Ahora es más aceptable relegar el clima a un segundo plano»

En la percepción pública, el clima siempre está muy presente, señala Cloé Jans. Según el Barómetro de PreocupacionesEnlace externo publicado a finales de 2025, el segundo lugar entre las preocupaciones de la población suiza lo ocupan la protección del medioambiente y el cambio climático. En primer lugar, por delante de esto, están los costes sanitarios y el aumento de las primas de los seguros médicos.

La politóloga insiste en que el clima es una de las principales preocupaciones, aunque actualmente hay otras prioridades. «Nos encontramos en un contexto de crisis, tanto económica como geopolítica, con las guerras en Ucrania y Oriente Medio».

Según Cloé Jans, en la actualidad vivimos en un mundo diferente con respecto a hace unos años. Algo que también se observa en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, donde la Administración Trump ha desmantelado la política climática de su predecesor y ha retirado al país del Acuerdo de París sobre el clima.

No hay indicios, de momento, de que el cambio de rumbo en materia climática de Estados Unidos haya influido en el comportamiento electoral en Suiza, dice Cloé Jans. «Está claro, sin embargo, que ahora es más aceptable relegar el clima a un segundo plano».

+ Leer: La desinformación retrasa las medidas urgentes para el clima

Menos artículos de prensa y menos dinero para la causa climática

La disminución del interés por la cuestión climática también ha sido evidente durante el periodo previo a la votación de este pasado 8 de marzo. La iniciativa para el fondo climático ha tenido una presencia marginal en un debate público que ha estado dominado por la propuesta de reducir la tasa de radiotelevisión (iniciativa SSR) y la reforma de la fiscalidad individual.

El análisis de la cobertura mediática dedicada a los temas sometidos a votación también lo confirma: se han dedicado 416 artículos y reportajes televisivos a la iniciativa SSR, frente a los 229 sobre la fiscalidad individual y los 124 sobre la iniciativa climática. Estos datos proceden del seguimiento de los medios de comunicación realizado por el fögEnlace externo, el Instituto de Investigación sobre la Opinión Pública y la Sociedad de la Universidad de Zúrich, entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de febrero de 2026.

Los fondos invertidos en las campañas electoralesEnlace externo también reflejan que el cambio climático ha perdido popularidad frente a otras cuestiones percibidas como más concretas y con efectos inmediatos en el bolsillo. Las campañas a favor y en contra de la iniciativa climática movilizaron unos 2,3 millones de francos, menos de la mitad que los utilizados para la iniciativa SSR (unos 5,9 millones).

Para Cloé Jans, «el clima ya no seduce como en 2019». Aquel año, una fuerte movilización popular contribuyó al éxito del Partido Ecologista en las elecciones federales. El clima, explica, entró en la agenda política gracias a la fuerte presión de la opinión pública y la sociedad civil. «En este momento ya no existe esa presión».

Mucha gente tiene la impresión de que ya se ha hecho lo suficiente para proteger el clima y también que la política climática suiza tiene instrumentos suficientes, afirmó Lukas Golder, también politólogo de gfs.bern, en la Radiotelevisión suiza de habla alemana SRFEnlace externo.

>> Los avances en la reducción de emisiones en algunos sectores en Suiza son demasiado lentos, según un informe internacional:

El cambio climático, un concepto demasiado abstracto

Y hay otro aspecto que destaca Cloé Jans. Aunque la población es consciente de que hay que actuar ahora, el clima —y sus repercusiones— siguen siendo conceptos demasiado abstractos. «Nos damos cuenta de que hay inundaciones y olas de calor más intensas, pero las consecuencias más graves solo se manifestarán dentro de unos veinte años», explica.

Delphine Klopfenstein Broggini, diputada ecologista del Parlamento suizo, también señala que, cuando se trata de cuestiones climáticas, es difícil convencer a la gente, porque las repercusiones se inscriben en el largo plazo. «En esta sociedad del «todo y ya mismo», a la población le cuesta entender que, si no actuamos ahora ante la crisis climática, las consecuencias serán aún más graves», declaró al diario 24 heuresEnlace externo.

¿Dará la guerra en Irán un nuevo impulso a la cuestión climática?

También en 24 heures, la vicepresidenta de los Verdes Liberales, Céline Weber, sostiene que pensar que basta con invertir más dinero para resolver la crisis es erróneo. «Debemos mostrar a la población que la lucha contra el calentamiento global también es una oportunidad para que Suiza apueste por su independencia energética y cree puestos de trabajo», afirmó.

Coincide en esto la profesora Lena Maria Schaffer: el clima, y en particular la transición energética, ya no es un tema aislado sobre el que simplemente se está a favor o en contra. Ahora sus repercusiones afectan a numerosos ámbitos de la vida cotidiana y también se entrelazan con los grandes cambios geopolíticos mundiales.

Con la guerra en Irán, observa Schaffer, crece la preocupación por la escalada del precio de la energía. Cuestiones como la dependencia del petróleo y de los regímenes autocráticos vuelven a estar en el centro del debate. «Todo esto podría dar un nuevo impulso a la cuestión climática».

¿Los conflictos que han relegado la crisis climática a un segundo plano podrían volver a ponerla en el punto de mira? Lo veremos muy pronto, cuando el Parlamento suizo debata la iniciativa para construir nuevas centrales nucleares y la iniciativa para potenciar la energía solar en Suiza.

Texto original editado por Samuel Jaberg. Adaptado del italiano por Lupe Calvo. Versión en español revisada por Carla Wolff.

