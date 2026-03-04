El Consejo Nacional rechaza los recortes dirigidos contra Swissinfo

Decisión clara a favor de la oferta internacional de la Sociedad Suiza de Radiodifusión en la sala del Consejo Nacional (cámara baja). Keystone / Andreas Becker

El Consejo Federal pretendía suprimir la contribución de la Confederación a la oferta internacional de la Sociedad Suiza de Radiodifusión (SSR). Esta medida habría afectado gravemente a la financiación de Swissinfo. Tras el Consejo de los Estados (cámara alta) en diciembre, el Consejo Nacional (cámara baja) también la ha rechazado.

Se trataba de una de las 65 propuestas de ahorro. La medida 24 del plan de ahorro 2027–2029 preveía suprimir las contribuciones federales a la oferta internacional de la SSR. El Consejo Federal (Gobierno) proponía al Parlamento recortes en casi todos los ámbitos de gasto de la Confederación.

El Consejo Nacional debatió este paquete el lunes y el martes. La decisión a favor de la oferta internacional de la SSR fue clara: 104 votos contra 84, con 5 abstenciones. Tras el Consejo de los Estados, el Consejo Nacional también se pronunció a favor de mantener la contribución federal a esta oferta. Una decisión que permite a Swissinfo —la plataforma de la SSR que está leyendo en este momento— respirar aliviada.

Una propuesta de ahorro ambiciosa

La oferta internacional de la SSR cuesta cada año 19 millones de francos al presupuesto federal. De esa cantidad, 9 millones financian la mitad del presupuesto de Swissinfo. El resto cubre los gastos del portal de habla italiana TVSvizzera, así como las colaboraciones de la SSR con TV5Monde y 3Sat. La otra mitad de los costes de estas plataformas destinadas al extranjero la asume la propia SSR.

El mandato internacional de la SSR El mandato internacional de la SSR es un encargo que Suiza confía a la empresa de medios para ofrecer información destinada al extranjero. Este mandato comprende dos ámbitos: por un lado, producir una oferta mediática para los suizos en el extranjero y, por otro, ofrecer contenido a un público internacional interesado en Suiza. Estos mandatos tienen como objetivo apoyar los derechos políticos de los suizos en el extranjero y combatir la desinformación fuera del país. Los reportajes de Swissinfo contribuyen así a corregir malentendidos y noticias falsas sobre Suiza, proporcionando información fiable. Actualmente, Swissinfo publica en los siguientes idiomas: alemán, francés, italiano, inglés, español, portugués, ruso, árabe, japonés y chino. El mandato internacional se financia a partes iguales con fondos federales y con recursos de la SSR, que se recaudan mediante la tasa obligatoria de radio y televisión. Actualmente, la Confederación aporta unos 19 millones de francos al año, mientras que la SSR contribuye con una cantidad similar.

La dificultad de esta propuesta de ahorro residía en que el Consejo Federal quería mantener el mandato internacional confiado a la SSR, al mismo tiempo que recortaba su financiación. El debate en el Consejo de los Estados reveló que un escenario posible para Swissinfo habría sido reducir la oferta editorial de diez a cuatro idiomas.

Cierto es que el paquete en su conjunto todavía debe pasar en las próximas dos semanas por el procedimiento de eliminación de divergencias entre ambas cámaras. Pero, dado que ya no existe desacuerdo sobre esta medida, la financiación federal para los próximos años está asegurada.

UDC y PLR a favor de los recortes

Previamente, la Comisión de Finanzas del Consejo Nacional ya había recomendado renunciar a este recorte, aunque la decisión se adoptó por una ajustada mayoría. No obstante, los miembros del Consejo Nacional ya habían tomado su decisión cuando debatieron esta cuestión el martes en el Parlamento. Los grupos parlamentarios ya habían discutido el tema, y solo la UDC (derecha conservadora) intervino en el pleno. El mayor partido del país se opuso a la mayoría de la comisión y apoyó el plan de ahorro del Consejo Federal.

Se trataría de un redimensionamiento, no de un desmantelamiento, defendió el diputado de UDC Roman Bürgi en el hemiciclo. «La oferta internacional nació en una época en la que los suizos del extranjero no tenían acceso fácil a los programas suizos», declaró. Hoy, continuó, ese acceso está ampliamente garantizado. «Esta oferta no forma parte del núcleo del servicio público», afirmó.

«Desprenderse de los vestigios del pasado»

La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, defendió ante el Consejo Nacional la necesidad de los ahorros propuestos por el Gobierno. «A veces hay que tener el valor de desprenderse de los vestigios del pasado», afirmó. A su juicio, la comunidad suiza en el extranjero puede acceder a las ofertas de la SSR financiadas mediante la tasa de radio y televisión.

En la votación, los diputados del Partido Liberal-Radical (PLR / derecha) siguieron casi todos a su ministra federal, con solo tres abstenciones. La UDC también apoyó casi de manera unánime la propuesta de ahorro del Consejo Federal. Todos los demás partidos siguieron a la mayoría de la comisión y, por tanto, rechazaron el recorte propuesto por el Gobierno.

Alivio en el sindicato de medios

En un comunicado, el sindicato de medios SSM expresó su alivio. «Más de 100 empleos podrían haber desaparecido y la voz de Suiza en el extranjero se habría visto debilitada», escribió el SSM. Para la organización, esta decisión constituye una «señal importante a favor de la diversidad mediática, de los suizos del extranjero y de la visibilidad de Suiza en la escena internacional».

Antes del debate parlamentario, representantes del SSM habían presentado una petición para salvar el mandato internacional. En menos de tres meses, más de 17.000 personas la firmaron. La Organización de Suizos en el Extranjero, Soliswiss, Educationsuisse y otras asociaciones de medios también participaron en la iniciativa.

Texto original revisado por Mark Livingston. Adaptado del alemán por Carla Wolff.

