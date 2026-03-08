El electorado suizo rechaza los recortes a la tasa de radio y televisión

Los suizos han rechazado una propuesta para reducir la financiación de la tasa de radio y televisión de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR). Este domingo, además, votaron sobre la introducción de la tributación individual para parejas casadas, la creación de un fondo climático y la inclusión del dinero efectivo en la Constitución.

En total, el 62 % del electorado rechazó recortar la tasa de medios, el 71 % rechazó el fondo climático, el 54 % apoyó la tributación individual para parejas casadas y el 74 % aceptó un contra-proyecto a la iniciativa sobre el dinero en efectivo. La participación fue del 56 %. En el momento de redactar esta información, aún faltaban los resultados del cantón de Friburgo (debido a un problema técnico), pero estos no cambiarían el resultado final.

«El resultado es una victoria para el Gobierno suizo. La ciudadanía les “ha hecho caso” en todas las cuestiones que se han votado hoy», comentó Lukas Golder, politólogo del instituto de investigación gfs.bern. «Es una señal de confianza». La clara tendencia al ‘no’ frente a los recortes de la tasa de medios y al ‘sí’ a la tributación individual se debe, según Golder, a la elevada participación en las ciudades, que tienden a inclinarse hacia la izquierda.

La iniciativa de la SSR y su rechazo

La ‘Iniciativa SSR’Enlace externo, que contaba con el apoyo de la UDC (derecha conservadora), la Asociación Suiza de Comercio (SGV/USAM) y la sección juvenil del Partido Radical-Liberal, pretendía reducir la tasa anual de 335 francos (431 dólares) a 200 francos y eximir a todas las empresas. Swissinfo forma parte de la SSR, que financia la mitad de su presupuesto mediante la tasa. Finalmente, la iniciativa fue rechazada en las urnas.

El domingo, la SSR se mostró satisfecha por el amplio respaldo «de todos los sectores de la sociedad». En un comunicado, la directora general Susanne Wille señaló que el resultado supone una obligación de hacer todo lo posible para «seguir acompañando al público con una programación diversa y de calidad en la vida cotidiana».

A pesar del claro rechazo, Urs Furrer, director de la Asociación Suiza de Comercio, afirmó a la televisión pública SRF que se intentará de nuevo, al menos, eliminar las tasas para las empresas, aunque no quiso detallar cómo se llevaría a cabo.

Quienes estaban a favor de la iniciativa argumentaban que la tasa suiza —la más alta del mundo— debía reducirse ante el aumento del coste de la vida, y que la SSR debería centrarse en su misión principal de servicio público. Por el contrario, quienes se mostraron en contra advertieron que los recortes supondrían una profunda reducción de la programación y la cobertura regional, poniendo en riesgo la diversidad y calidad de los medios públicos. Destacaron además el papel único de la SSR en la atención a las cuatro lenguas nacionales y su independencia frente a intereses comerciales.

Esta era la segunda iniciativa popular en la última década destinada a recortar la financiación de la SSR. La iniciativa «No Billag», que proponía su abolición total, fue rechazada por el 71 % de los votantes en 2018. No obstante, aunque esta propuesta del 8 de marzo ha sido rechazada, la tasa seguirá bajando hasta 300 francos por hogar en 2029 tras una decisión del Gobierno.

>> Más información sobre la iniciativa:

¿Fin de la «penalización fiscal del matrimonio»?

La ciudadanía suiza también decidió sobre un asunto de larga duración: la introducción de la tributación individual para parejas casadas, en lugar de conjunta. Tras una campaña que auguraba un resultado ajustado, finalmente la reforma fue aprobada el domingo por el 54 % del electorado.

Hasta ahora, las parejas en Suiza presentaban declaraciones de impuestos conjuntas, sumando ingresos y patrimonio de ambos cónyuges. Según la distribución de ingresos y los tramos progresivos, pagaban más o menos que las parejas no casadas. Con la nueva normativa, cada cónyuge declarará por separado, lo que en la mayoría de los casos reducirá la factura fiscal y eliminará la llamada «penalización del matrimonio».

Sus defensores aseguraban que la tributación individual incentivará a las mujeres —que a menudo tienen empleos a tiempo parcial— a trabajar más, ayudando también a paliar la escasez de mano de obra cualificada. El modelo conjunto provenía de una época en la que los ingresos de las mujeres se consideraban un «complemento» al de sus maridos. Según Kathrin Bertschy, del Partido Liberal Verde, el cambio supone «un hito para la igualdad y la prosperidad».

Por el contrario, quienes se oponían, que fueron quienes promovieron dos referendos contra la reforma, afirmaban que socavaba el modelo familiar tradicional y beneficiaba principalmente a los hogares con doble ingreso, especialmente cuando se trataba de altos ingresos. Los cantones, que tienen hasta 2032 para implementar la reforma, alertaron sobre posibles pérdidas fiscales y la carga administrativa de procesar las nuevas declaraciones.

Mientras tanto, la historia podría no haber terminado: otra iniciativa pendiente, respaldada por el Partido del Centro, también busca eliminar la «penalización del matrimonio», pero de manera diferente y sin suprimir la tributación conjunta. El domingo, el líder del Centro, Philipp Matthias Bregy, continuó promoviendo la iniciativa de su formación. Aún se desconoce qué ocurriría si los votantes la aprobaran en el futuro, después de haber respaldado ya la tributación individual.

>> Más información sobre la tributación individual en el matrimonio:

El efectivo en la Constitución

El resultado más claro del domingo estuvo relacionado con el dinero, al menos de manera simbólica: un contra-proyecto parlamentario a la iniciativa «El efectivo es libertad»Enlace externo fue aprobado por el 74 % del electorado y en los 26 cantones, lo que significa que el efectivo quedará ahora protegido en la Constitución federal.

La iniciativa fue promovida por el Movimiento Suizo de la Libertad, un grupo conocido por su oposición a las vacunas obligatorias y al 5G. Con el efectivo tocaron una fibra sensible: aunque muchos suizos —como en otros países— usan cada vez menos efectivo y más tarjetas y aplicaciones de pago, la mayoría sigue muy apegada a los billetes y monedas y no quiere verlos desaparecer.

El Gobierno y la mayoría del parlamento coincidieron con el objetivo de la iniciativa, pero propusieron un texto modificado, argumentando que la redacción original era imprecisa. Según el contra-proyecto, la Constitución especifica que la moneda suiza es el franco y que el Banco Nacional Suizo (BNS) debe garantizar su suministro, una medida vista principalmente como simbólica, «sin impacto práctico», según señaló el Gobierno antes de la votación.

Richard Koller, líder del Movimiento Suizo de la Libertad, calificó el resultado del domingo como un «éxito», aunque su texto original fue rechazado por el 55 % del electorado. Para él, lo importante es que el efectivo esté ahora en la Constitución. Que la campaña fuera promovida por un pequeño grupo —sin apoyo político mayoritario— también representa «una victoria de la democracia directa», añadió.

>> Más información sobre asegurar el dinero en efectivo en la Constitución suiza:

Fracaso del fondo climático

La iniciativaEnlace externo para crear un fondo federal destinado a promover energías renovables y proteger la biodiversidad también fracasó claramente: el 71 % del electorado se mostró en contra. La propuesta fue rechazada en los 26 cantones, incluidas las regiones urbanas.

A diferencia de otras propuestas del domingo, los partidos de izquierda y los Verdes no lograron capitalizar la movilización adicional, según Lukas Golder (gfs.bern).

La iniciativa, promovida por el Partido Socialista y los Verdes, planteaba destinar entre el 0,5 y el 1 % del PIB suizo —unos 4 a 8 mil millones de francos según cifras de 2024— a protección climática y de la naturaleza y a expandir energías renovables, incluida la solar.

El Gobierno y la mayoría parlamentaria argumentaron que el plan era demasiado costoso y tendría un impacto limitado, señalando que Suiza ya gasta alrededor de 2 mil millones de francos al año en medidas climáticas y energéticas y 600 millones en biodiversidad.

Los oponentes de centroderecha celebraron el resultado, considerándolo un mensaje en contra del gasto público descontrolado. Fabio Regazzi (Partido del Centro) afirmó que el electorado rechazó el «gasto desmesurado» y apoyó una política climática más dirigida. Manfred Bühler (UDC) calificó el fondo de «ilusorio», argumentando que la descarbonización debe avanzar «a un ritmo asumible».

Los partidarios lamentaron una «oportunidad perdida».

«La inacción no es una opción», señaló el Partido Verde en un comunicado. «La mayoría de centroderecha en el parlamento y el Gobierno federal deben asumir sus responsabilidades y mostrar cómo llevar la política climática suiza por la senda correcta para alcanzar la meta de emisiones netas cero decidida por la población».

A pesar de que esta ha sido la tercera propuesta climática rechazada desde 2025, los líderes de izquierda descartan la idea de fatiga del electorado. Lisa Mazzone, presidenta del Partido Verde, aseguró que el clima sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes y que el resultado refleja objeciones al instrumento elegido, no a la acción climática.

>> Más información sobre la iniciativa del fondo climático:

Texto original editado por Reto Gysi von Wartburg. Adaptado del inglés por Carla Wolff.



