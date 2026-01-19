El presidente suizo envía un mensaje de solidaridad a España tras el accidente ferroviario
El presidente suizo, Guy Parmelin, ha enviado un mensaje de condolencia a España en nombre del Gobierno suizo tras el mortal accidente ferroviario ocurrido anoche en el sur del país.
«Suiza expresa su profunda solidaridad con España tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Andalucía. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español», escribió Parmelin el lunes en la red social X.
Al menos 39 personas han muerto en el sur de España después de que un tren de alta velocidad descarrilara y chocara con otro que circulaba en sentido contrario el domingo por la noche, en el peor accidente ferroviario del país desde 2013.
El accidente se produjo a las 19:45 cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, a unos 360 km al sur de la capital, Madrid. Según los servicios de emergencia, dejó 122 heridos, 48 de los cuales siguen hospitalizados y 12 en cuidados intensivos.
La operación de rescate se vio complicada por la lejanía del lugar del accidente, al que solo se podía acceder por una carretera de un solo carril, lo que dificultaba la entrada y salida de las ambulancias.
El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo comunicó a la agencia de noticias Keystone-SDA que está en contacto con las autoridades locales competentes. Por el momento no hay constancia sobre víctimas suizas.
Se ruega a los ciudadanos suizos que se encuentren en el lugar que sigan las instrucciones de las autoridades locales.
Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.
