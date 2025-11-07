Encuesta de la SSR: el impuesto a la herencia fracasa, y el servicio ciudadano lo tiene difícil

La primera encuesta de la SSR sobre las dos propuestas de votación del 30 de noviembre muestra un claro rechazo al impuesto a los ricos, así como cierto escepticismo hacia un servicio general para todos los ciudadanos.

Si la iniciativa sobre el impuesto a la herencia de los jóvenes socialistas (Juso) se hubiera votado el 10 de octubre de 2025, habría sido rechazada.

En la iniciativa del Service citoyen se habría registrado un empate. Este es el resultado de la primera encuesta de la SRG sobre las propuestas del 30 de noviembre, realizada por gfs.bern.

Actualmente, la iniciativa «Por una Suiza comprometida (Iniciativa Service-citoyen)» cuenta con aprobación: el 48% de los participantes votaría a favor de la propuesta, el 46% en contra y el 6 % se encuentra indeciso.

Entre las suizas y los suizos en el extranjero encuestados, la formación de opinión sobre esta iniciativa difiere solo en matices. Sin embargo, entre ellos, el rechazo acumulado ya alcanza el 49%.

Suizos en el extranjero indecisos

La iniciativa Service-Citoyen quiere ampliar la obligación militar para los hombres a un servicio general obligatorio para todos los ciudadanos suizos. Así, también las mujeres tendrían que realizar un servicio en beneficio de la comunidad y del medio ambiente. Este servicio podría prestarse en el ejército, en la protección civil o en otros ámbitos.

Aquí explicamos la iniciativa:

En algunas partes de la diáspora todavía existe incertidumbre sobre si los suizos en el extranjero también se verían afectados por esta posible obligación cívica.

Actualmente, la obligación militar también se aplica a «todo suizo», es decir, literalmente igual que en el texto de la iniciativa. El texto de la iniciativa no contempla explícitamente ninguna excepción para los suizos en el extranjero. No obstante, la situación de los suizos en el extranjero está regulada de manera pragmática y es una práctica consolidada: no tienen obligación de servicio.

Noémi Roten, presidenta del comité de la iniciativa, declaró a Swissinfo: «La situación de los suizos en el extranjero no cambia de hecho con respecto a la actualidad»

La tendencia apunta a un no

Las posibilidades de la iniciativa aún están intactas, pero no pinta bien. El resultado de la primera encuesta de votación encargada por la SRG refleja un empate. Sin embargo, las iniciativas populares tienden a perder apoyo a lo largo de la campaña.

Este patrón también podría dificultar que la iniciativa Service-Citoyen mantenga su actual porcentaje de apoyo durante las cinco semanas restantes. «Si se sigue la evolución habitual en el caso de la iniciativa Service-Citoyen, un no sería probable el día de la votación», opina gfs.bern.

Además, el centro de investigación de opinión constata que los argumentos en contra están ganando más peso en el debate público. «Esto refuerza las dudas existentes sobre la propuesta».

Las y los simpatizantes de GLP, SP y GPS se posicionan mayoritariamente a favor de la iniciativa. Los votos más claros en contra provienen de las filas del FDP.

Impuestos de sucesiones antes del no

La iniciativa del impuesto sobre sucesiones de los Juso se dirige claramente hacia un no. El 49% de las y los encuestados está claramente en contra y un 13% más se inclina en contra. Solo el 38% está a favor.

El apoyo seguro proviene únicamente de los simpatizantes del SP y de los Verdes.

La iniciativa del impuesto sobre sucesiones propone establecer un impuesto del 50% sobre el patrimonio superior a 50 millones de francos que se herede o se regale a los descendientes. Los fondos recaudados se destinarían a la lucha contra el cambio climático.

Para más información: aquí hemos explicado esta iniciativa.

Sin embargo, alrededor de dos tercios de las y los encuestados dudan de la eficacia del impuesto previsto. Temen que las personas ricas puedan eludirlo o trasladarse al extranjero. Según la encuesta, en una proporción similar, existen preocupaciones de que los herederos de empresas enfrenten dificultades de liquidez y que las empresas familiares puedan verse amenazadas.

Suizos y suizas en el extranjero escépticos

El rechazo entre las personas encuestadas en el extranjero también es claro, con un 57% acumulado, aunque no tan pronunciado como en el país, donde el rechazo alcanza el 62%.

El argumento de las personas partidarias, de que los ricos deberían contribuir más a la protección del clima, genera amplia simpatía. Además, la iniciativa cuenta con cierto apoyo entre las mujeres, las personas jóvenes y en el Tesino.

No obstante, los profesionales de gfs.bern esperan aquí también el destino clásico de las iniciativas populares: «La percepción probablemente se alejará de la definición del problema y se centrará más en las debilidades y riesgos del enfoque propuesto. Según la experiencia, esto tiende a aumentar la proporción de votos en contra», escribe gfs.bern.

La encuesta La encuesta encargada por la SRG se realizó entre el 6 y el 20 de octubre, teniendo el 10 de octubre como día medio de la encuesta. Se entrevistaron a 14.785 suizos y suizas con derecho a voto. El margen de error de la muestra es de más o menos 2,8 puntos porcentuales.

Editado por Samuel Jaberg, adaptado del alemán por José Kress.

