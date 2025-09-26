¿Está Suiza preparada para dar el salto a la identidad digital?
El 28 de septiembre, la ciudadanía suiza vota sobre la introducción de un documento de identidad digital. Un proyecto importante para la diáspora, a fin de facilitarle el acceso a los servicios del Gobierno Federal. Katy Romy, nuestra corresponsal en el Palacio Federal, explica lo que está en juego en esta votación.
Actualmente, las personas con nacionalidad suiza tienen que utilizar un documento de identidad o un pasaporte para probar su identidad. La Ley de Identidad Digital (e-ID), sometida a votación popular este 28 de septiembre, pretende introducir una versión digital de estos documentos.
Un proyecto inicial fue rechazado en las urnas en 2021, principalmente porque su gestión se habría confiado a proveedores de servicios privados. La versión actualEnlace externo propuesta por el Gobierno es, por tanto, totalmente estatal, facultativa y gratuita.
El Consejo de la Comunidad Suiza Residente en el Extranjero adoptó a finales de agosto una resolución a favor del DNIe. El Parlamento de la Quinta Suiza considera que podría ser especialmente útil para ella, con lo que se beneficiaría de un acceso simplificado a los servicios administrativos suizos. También lo considera una base esencial para desarrollar el voto electrónico y la recogida de firmas en línea.
Sin embargo, el debate ha sido acalorado. Un comité formado por miembros del Partido Pirata, la agrupación juvenil del Partido Popular Suizo (PPS o UDC en sus siglas en francés, derecha conservadora), la Unión Democrática Federal de Suiza (UDF, derecha cristiana) y grupos contrarios a las medidas establecidas durante la pandemia de Covid alcanzó las firmas necesarias – 50-000- para poner el freno a esta propuesta con un referéndum. Su argumento principal es la vigilancia estatal y una invasión de la privacidad.
Adaptación al español, José Kress y Patricia Islas
Mostrar más
Política exterior
China busca redefinir la resolución de conflictos a nivel internacional
