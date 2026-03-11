Fuga de talento en Zúrich por la falta de vivienda

La escasez de viviendas en Zúrich se prolonga desde hace tiempo y no se vislumbra ninguna mejora: personas en cola esperando para visitar un piso piloto en 2016. Keystone / Walter Bieri

Cada vez más personas descartan trabajar en Zúrich porque no encuentran vivienda. La escasez de pisos se ha convertido en la principal preocupación de las empresas, un fenómeno que se repite en grandes ciudades de todo el mundo.

Zúrich es reconocida internacionalmente por su calidad de vida. Sin embargo, la ciudad más grande de Suiza se ha vuelto cada vez más inalcanzable para quienes no pueden permitirse sus altos precios.

Los altos alquileres y la escasez de pisos son bien conocidos. Según la encuesta del año pasado, la vivienda es la principal preocupación de los habitantes de Zúrich, y ahora también lo es para las empresas.

En la última encuestaEnlace externo a compañías, la valoración del atractivo de Zúrich fue la más baja desde que comenzó el sondeo en 2008. Uno de los principales motivos es la situación de la vivienda: las empresas le otorgaron una puntuación de 2,4 sobre 6, la peor nota registrada hasta ahora.

La escasez de pisos pone trabas al crecimiento económico

En Zúrich se acentúa así una tendencia que desde hace tiempo preocupa también a otras ciudades. En la primavera de 2024, el Banco de EspañaEnlace externo advirtió de que los elevados alquileres en centros urbanos como Madrid y Barcelona dificultan que los trabajadores se trasladen allí. Eso provoca escasez de mano de obra cualificada en esas regiones y frena el crecimiento.

En una encuesta de la Cámara de Comercio de Londres, en 2023 el 50 % de las empresas afirmó que los altos precios de la vivienda y los alquileres tenían un impacto negativo en la contratación de nuevo personal. Casi el 60 % pidió que el acceso a una vivienda asequible se convierta en una prioridad política a nivel municipal.

El comercio local, doblemente afectado

En Zúrich, Nicole Barandun, presidenta de la asociación local de comerciantes, explica que la falta de vivienda asequible afecta a las empresas por partida doble. Por un lado, se produce un desplazamiento: muchas personas empleadas solo pueden permitirse vivir en la periferia y se ven obligadas a desplazarse cada día al trabajo. Por otro, aumenta la presión para reconvertir locales comerciales en viviendas, lo que reduce la oferta de espacios para negocios y encarece los precios.

En la encuesta empresarial, los costes de alquiler de oficinas, talleres y locales comerciales recibieron en todos los casos una nota inferior a 3. También en la pregunta abierta sobre los puntos débiles de la ciudad, las empresas mencionaron con más frecuencia los «inmuebles» (30 %), por delante del tráfico (23 %) y del elevado nivel general de precios (22 %).

«Para las oficinas, los servicios y el alto número de consultas médicas y proveedores sanitarios, Zúrich puede seguir siendo muy atractiva», dice Barandun. «Para la construcción, los oficios, la producción y el comercio, la situación es claramente más complicada».

Las grandes multinacionales apenas lo notan

Las grandes empresas internacionales dibujan, sin embargo, un panorama diferente. Google y el fabricante de artículos deportivos On reconocen que el mercado inmobiliario está bajo mucha presión, pero lo compensan con ayudas para la reubicación y con salarios elevados acordes con la ciudad.

Por su parte, el grupo tecnológico ABB afirma lo siguiente: «Actualmente no percibimos efectos negativos en la contratación de talento para esta sede». En su sede central de Zúrich apenas hay puestos para becarios y, además, la empresa ofrece opciones de teletrabajo. «Se ha demostrado que nuestros empleados no limitan su elección de residencia a la ciudad de Zúrich».

Zúrich invierte millones para frenar la crisis de vivienda

Mientras tanto, la escasez de vivienda sigue encabezando la agenda política de la ciudad. El gobierno municipal lo reiteró en eneroEnlace externo durante una rueda de prensa. La alcaldesa socialista de ZúrichEnlace externo, Corine Mauch, lamentó ante los medios que la oferta de vivienda esté creciendo sobre todo en el segmento de gama alta.

Por ello, el ayuntamiento quiere intervenir con más fuerza en el mercado inmobiliario: cada año invertirá hasta 600 millones de francos en la compra de suelo y edificios, más del doble que hasta ahora.

El objetivo sigue siendo que un tercio de las viviendas de Zúrich sean sociales, frente al 27 % actual.

Texto original editado por Balz Rigendinger. Adaptado del alemán por Carla Wolff.

