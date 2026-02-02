¿Hay que asegurar el dinero en efectivo en la Constitución suiza? La respuesta, en las urnas el 8 de marzo

A pesar de su uso en constante descenso en las transacciones cotidianas, el dinero en efectivo sigue contando con un amplio respaldo entre la población suiza. Schweizerische Nationalbank 2016

El 8 de marzo, la ciudadanía votará sobre la permanencia del dinero en efectivo mediante su inclusión, de una forma u otra, en la Constitución suiza. En la papeleta aparecen tanto la iniciativa popular como el contra-proyecto directo del Consejo Federal (Gobierno), y el electorado deberá decidir si están de acuerdo o no, así como indicar su preferencia en caso de que se aprueben ambos.

7 minutos

¿Cómo utilizan los suizos el dinero en efectivo?

Según un reciente estudioEnlace externo de la Banca Nacional Suiza (BNS), la ciudadanía suiza se está alejando del efectivo. En 2017, más de siete de cada diez personas pagaban en efectivo en quioscos, restaurantes y tiendas; en 2024, ya solo lo hacía tres de cada diez. Entre los jóvenes de 15 a 34 años, la proporción cae a menos de dos de cada diez.

Las tarjetas de débito y crédito, así como las aplicaciones digitales —sobre todo Twint—, están ganando terreno. Incluso en la Oficina de Correos, los pagos en ventanilla caen en picado y representan menos del 1% de las transacciones, en favor de los métodos digitales.

No obstante, aunque los suizos utilizan cada vez menos el dinero en efectivo, no lo abandonan. Más de dos tercios de las personas encuestadas en el estudio de la BNS desean seguir teniendo la posibilidad de usarlo. A ello se suma un cuarto de los que ya no recurren al efectivo, pero que, aun así, quieren que se mantenga.

En otras palabras, el dinero en efectivo sigue siendo muy valorado. De hecho, gana atractivo ante las incertidumbres geopolíticas y económicas, según confirmó un estudio de Philoro a principios de 2025. Nueve de cada diez personas rechazan ahora la desaparición del dinero en efectivo, frente a siete de cada diez en 2023.

¿Sobre qué se votará exactamente el 8 de marzo?

Los suizos están llamados a decidir si quieren o no asegurar el dinero en efectivo y su disponibilidad en la Constitución. En caso afirmativo, podrán elegir entre una iniciativa popular —«Sí a una moneda suiza libre e independiente, en forma de monedas o billetes (el dinero en efectivo es libertad)»—Enlace externo y el contra-proyecto del Consejo Federal.

Además, el electorado deberá indicar su preferencia en caso de que se aprueben ambos. Se trata de una cuestión secundaria que no se planteaba a nivel nacional desde hace quince años.

¿De dónde surge esta iniciativa y qué propone?

La iniciativa proviene del Movimiento Libertad Suiza (MLS)Enlace externo, un grupo que ya había promovido una iniciativa popular contra la vacunación obligatoria, rechazada en las urnas en 2024. Presentada en 2023, esta nueva propuesta —«El dinero en efectivo es libertad»— reunió 137.000 firmas sin el apoyo de ningún partido político.

La iniciativa exige que las monedas y billetes estén siempre disponibles en cantidad suficiente. Además, que el pueblo y los cantones deban pronunciarse sobre cualquier proyecto que pretenda reemplazar el franco suizo por otra moneda. Estas dos medidas buscan complementar el artículo 99 de la ConstituciónEnlace externo, que regula la moneda y la política monetaria.

Richard Kohler, presidente y principal referente del movimiento, atribuye al dinero en efectivo virtudes de libertad, independencia y seguridad. En primer lugar, seguridad ante riesgos como fallos informáticos o ciberataques, que podrían provocar caos. El efectivo también ofrece una alternativa al pago digital para las personas mayores o para quienes rechazan estas tecnologías por motivos filosóficos.

Al impedir restricciones, e incluso la desaparición del dinero en efectivo, los promotores buscan evitar la «vigilancia permanente de nuestros gastos y actividades», sin olvidar posibles evoluciones extremas como el modelo de crédito social chino.

¿Y qué propone el contra-proyecto directo?

Tanto el Gobierno como el Parlamento coinciden con los promotores de la iniciativa en la importancia del dinero en efectivo para Suiza y del franco como moneda nacional. Las autoridades señalan que existen ya dos leyes que regulan la cuestión, pero apoyan la idea de consolidarlo todo incluyendo estas garantías en la Constitución.

Sin embargo, consideran que la redacción de la iniciativa no es adecuada. El contra-proyecto busca precisarla. Propone inscribir en el artículo 99 de la Constitución que la moneda suiza es el franco suizo y que la Banca Nacional Suiza garantiza el suministro de dinero en efectivo, en lugar de especificar, como hace el texto original, «monedas y billetes». Según Berna, se trata de recuperar principios jurídicos claros y reconocidos, sin que la Confederación invada las competencias del Banco Nacional.

El contra-proyecto también establece garantizar el suministro de efectivo, pero sin concretar cantidades, mientras que la iniciativa hablaba de una cantidad «suficiente».

¿Por qué no se retiró la iniciativa?

El contra-proyecto preparado por Berna no satisface a los promotores. «Desgraciadamente no podemos confirmar que el mundo político haya entendido realmente nuestras reivindicaciones», señalan.

Según el contra-proyecto, «la Banca Nacional Suiza garantiza el suministro de dinero en efectivo». Los promotores consideran que esta formulación no implica que «los bancos sigan ofreciendo un acceso suficiente al efectivo a la población», aunque la BNS lo haga para las entidades según sus necesidades. En otras palabras, según ellos, debe ser la Confederación quien garantice el uso del dinero en efectivo, y no la BNS, que no tiene esa capacidad.

Otro punto que critican los promotores es la noción de «numérico» utilizada en el contra-proyecto, que sustituye a «monedas y billetes» de la iniciativa —refiriéndose con numérico al dinero en forma digital—. «Juristas ingeniosos (…) podrían argumentar algún día que una moneda digital estatal (…) que comparta ciertas características del efectivo, pero sin soporte físico, podría considerarse como una forma legal de dinero efectivo. Así, la puerta quedaría abierta a la introducción de una moneda digital estatal destinada a reemplazar el dinero en efectivo físico».

¿Quién apoya qué?

La iniciativa es a menudo valorada por su objetivo, pero rechazada por su redacción. En el plano político, solo la UDC (derecha conservadora) la respalda. El contra-proyecto directo, en cambio, es preferido de manera casi unánime, según mostró el procedimiento de consulta. Según el Consejo Federal, su texto sigue la línea de los promotores, pero «se basa en normas jurídicas claras y consolidadas».

Las dos Cámaras del Parlamento también respaldan el contra-proyecto, casi por unanimidad. El dinero en efectivo sirve para contrarrestar el perfilado digital, las fallas informáticas y el fraude en línea, así como para reducir los costes de las transacciones digitales en el comercio y la restauración, se escuchó durante los debates en el Consejo Nacional (cámara baja).

El contra-proyecto cuenta asimismo con el apoyo de los cantones, de las principales asociaciones empresariales (Economiesuisse, Asociación Suiza de Banqueros, Unión Suiza de Agricultores, etc.) y de los sindicatos (USS, Travail.Suisse, etc.).

Texto original revisado por Samuel Jaberg. Adaptado del francés por Carla Wolff.

