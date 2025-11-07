¿Hay que reemplazar el servicio militar por un servicio ciudadano para todas y todos?
El 30 de noviembre, los suizos votarán sobre una iniciativa que propone reformar el servicio militar. La idea: instaurar un servicio ciudadano obligatorio para toda persona de nacionalidad suiza que resida en el país. Katy Romy, nuestra corresponsal en el Palacio Federal, analiza los desafíos que plantea esta votación.
Este contenido fue publicado en
2 minutos
Como corresponsal en el Palacio Federal para SWI swissinfo.ch, descifro la política federal para la comunidad suiza en el mundo.
Después de estudiar en la Academia de Periodismo y Medios de la Universidad de Neuchâtel, mi carrera inicialmente me llevó a varios medios regionales, trabajando en las redacciones de Journal du Jura, Canal 3 y Radio Jura bernois. Desde 2015, trabajo en la redacción multilingüe de SWI swissinfo.ch, donde continúo practicando mi profesión con pasión.
Tengo experiencia como periodista de vídeo y me apasiona hacer que temas complejos sean accesibles y atractivos a través de una narración multimedia convincente. Enfocada en temas sociales y medioambientales, produzco una variedad de formatos de vídeo sobre una amplia gama de temas, especializándome en vídeos explicativos contundentes con gráficos en movimiento y animación stop-motion.
Durante mis estudios en cine, literatura inglesa y periodismo, adquirí experiencia en radio, televisión y prensa en toda Suiza. Después de trabajar con el equipo de imagen y sonido del Festival de Cine de Locarno, me uní a SWI swissinfo.ch en 2018 para producir reportajes locales e internacionales.
Hoy, solo los hombres de nacionalidad suiza que residen en el país están obligados a cumplir el servicio militar o de protección civil. Pero esto podría cambiar pronto.
El 30 de noviembre, los suizos votarán sobre la iniciativa «Por una Suiza comprometida». El texto propone instaurar un servicio ciudadano obligatorio para todas las personas de nacionalidad suiza. Los suizos que viven en el extranjero no estarían obligados a realizar este servicio, aunque podrían hacerlo de manera voluntaria, como ya ocurre con el servicio militar.
Este compromiso debería realizarse en beneficio de la comunidad y del medio ambiente, pudiendo desarrollarse en el ejército, la protección civil u otras formas de servicio de milicia. La iniciativa, promovida por una asociación, cuenta con el apoyo de personalidades de diferentes sectores, aunque en el Parlamento solo los Verdes Liberales y el Partido Evangélico la aprobaron. El Consejo Federal y la mayoría del Parlamento recomiendan rechazarla.
Sus defensores la consideran una reforma moderna e igualitaria, que además ayudaría a garantizar los efectivos del ejército. Sus opositores temen posibles efectos negativos en la economía y dudan de que contribuya a resolver los problemas actuales.
>> Releer nuestro artículo explicativo sobre la votación del 30 de noviembre:
Mostrar más
Mostrar más
Política suiza
¿Un servicio cívico para todas y todos? Suiza decidirá en las urnas
Este contenido fue publicado en
Suiza votará el 30 de noviembre sobre una iniciativa que busca reemplazar el servicio militar por un servicio ciudadano, extendido también a las mujeres.
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.