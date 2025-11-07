¿Hay que reemplazar el servicio militar por un servicio ciudadano para todas y todos?

El 30 de noviembre, los suizos votarán sobre una iniciativa que propone reformar el servicio militar. La idea: instaurar un servicio ciudadano obligatorio para toda persona de nacionalidad suiza que resida en el país. Katy Romy, nuestra corresponsal en el Palacio Federal, analiza los desafíos que plantea esta votación.

Hoy, solo los hombres de nacionalidad suiza que residen en el país están obligados a cumplir el servicio militar o de protección civil. Pero esto podría cambiar pronto.

El 30 de noviembre, los suizos votarán sobre la iniciativa «Por una Suiza comprometida». El texto propone instaurar un servicio ciudadano obligatorio para todas las personas de nacionalidad suiza. Los suizos que viven en el extranjero no estarían obligados a realizar este servicio, aunque podrían hacerlo de manera voluntaria, como ya ocurre con el servicio militar.

Este compromiso debería realizarse en beneficio de la comunidad y del medio ambiente, pudiendo desarrollarse en el ejército, la protección civil u otras formas de servicio de milicia. La iniciativa, promovida por una asociación, cuenta con el apoyo de personalidades de diferentes sectores, aunque en el Parlamento solo los Verdes Liberales y el Partido Evangélico la aprobaron. El Consejo Federal y la mayoría del Parlamento recomiendan rechazarla.

Sus defensores la consideran una reforma moderna e igualitaria, que además ayudaría a garantizar los efectivos del ejército. Sus opositores temen posibles efectos negativos en la economía y dudan de que contribuya a resolver los problemas actuales.

