Jean-Luc Addor: "La Quinta Suiza merece estar mejor representada en el Parlamento"

Jean-Luc Addor, miembro de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora), aboga por la creación de una circunscripción específica para la Quinta Suiza en las elecciones al Consejo Nacional. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

El Consejo Nacional (Cámara Baja) rechazó el lunes una moción del diputado de la UDC Jean-Luc Addor, que pedía la creación de una circunscripción electoral para la diáspora. Esta idea también fue defendida por la Organización de Suizos en el Extranjero, pero no obtuvo mayoría política.

La idea de crear una circunscripción específica dedicada a la Quinta Suiza para las elecciones al Consejo Nacional no resulta atractiva. El lunes, el Consejo Nacional rechazó por 30 votos a 152 una enmiendaEnlace externo en este sentido presentada por Jean-Luc Addor, miembro de la Unión Democrática de Centro (UDC / derecha conservadora).

El Consejo Federal (Gobierno) también se mostró contrario a la propuesta. Señaló que su introducción exigiría una modificación de la Constitución y pondría en entredicho el vínculo entre la población expatriada y su cantón de origen, así como sus derechos políticos a nivel cantonal. Para Jean-Luc Addor, sin embargo, esta no es la verdadera razón de las reticencias en el seno del Parlamento.

swissinfo.ch: Su moción de crear una circunscripción para la Quinta Suiza fue rechazada. ¿No están dispuestos los parlamentarios a modificar la Constitución en favor de la diáspora?

Jean-Luc Addor: No querer enmendar la Constitución es un argumento jurídico. Cuando no se quiere hacer algo, se encuentran todos los argumentos para no hacerlo. La verdadera razón por la que algunos compañeros han rechazado esta propuesta es otra. Si creamos una circunscripción para los suizos residentes en el extranjero, tendrán derecho a escaños en el Parlamento. Algunos diputados temen perder sus escaños en favor de los representantes de la diáspora.

Puse un ejemplo a mis compañeros preocupados por perder sus escaños: cuando se creó el cantón del Jura, se añadieron dos escaños para las reuniones de la Asamblea Federal (Parlamento). ¿Por qué no aumentar el número de miembros del Consejo Nacional para dar cabida a la Quinta Suiza?

Más de 800.000 suizos viven en el extranjero. Representa casi el 10% de la población residente. 227.000 de ellos están inscritos en el censo electoral y, por tanto, desean ejercer sus derechos políticos en su país. Un suizo residente en el extranjero [el socialista Tim Guldimann] logró ser elegido miembro del Consejo Nacional en 2015 y ocupó un breve escaño. Sin embargo, el resto del tiempo, estas personas apenas están representadas en el Parlamento.

Pero, ¿por qué cree que es importante que la Quinta Suiza esté representada físicamente en el Parlamento?

Porque son suizos de pleno derecho. Nadie se atrevería a decir que son medio suizos. Simplemente, la vida les ha llevado a expatriarse de forma permanente o temporal. ¿No deberíamos dar una respuesta institucional al reto de representarlos? Esa es la pregunta que yo me hacía, pero el Parlamento piensa que no. Su respuesta es implacable.

Lo que me sorprende es que la Organización de Suizos en el Extranjero no se haya movilizado. Nadie quiere moverse, nadie quiere hacer nada. Así que hay que creer que no es una aspiración.

Estamos acostumbrados a que defienda los valores suizos y a los suizos en Suiza. Con esta moción, defiende a los suizos que han abandonado el país. ¿Por qué lo hace?

De hecho, defiendo a los suizos. ¿Son los suizos residentes en el extranjero menos suizos que usted y que yo porque han abandonado su patria? Nos alegramos de que defiendan los intereses de Suiza. ¿No son suizos los pensionistas suizos que han trabajado toda su vida en Suiza y se ven obligados a emigrar porque no pueden llegar a fin de mes? Merecen estar mejor representados en el Parlamento.

Los pensionistas suizos residentes en el extranjero fueron criticados por su partido durante la campaña a favor de la pensión extra del Seguro de Vejez y Supervivencia (AVS). Algunos de sus compañeros les llamaron aprovechados. ¿No está de acuerdo?

En la reunión de delegados de la UDC fui el único que defendió la decimotercera pensión del AVS. En vez de estigmatizar a los pensionistas suizos que han trabajado toda su vida y no consiguen vivir decentemente aquí, haríamos mejor en preguntarnos cómo podemos garantizar que no tengan que irse.

Sus compañeros de partido dieron poco apoyo a su moción. Tampoco esta vez ha logrado convencerles.

Tampoco tuve éxito con los otros grupos. Me pareció una idea interesante. El Parlamento piensa lo contrario. Ahora creo que deberíamos dejar reposar el tema y volver a tratarlo más adelante de otra manera. Me interesa saber qué piensan los suizos residentes en el extranjero. No voy a intervenir en su nombre en contra de su voluntad.

En la práctica, ¿qué cambiaría con la creación de una circunscripción para los suizos residentes en el extranjero?

En los parlamentos de los países de nuestro entorno hay, por ejemplo, representantes de las circunscripciones de italianos o franceses residentes en el extranjero. Es cierto que estos representantes electos no representan a todos los ciudadanos residentes en el extranjero, pero al menos existe una respuesta institucional a la representación de estas personas. Aquí, ciertamente, tenemos un grupo parlamentario de Suizos Residentes en el Extranjero, del que soy miembro. Sin embargo, ¿se sienten nuestros compatriotas en el extranjero debidamente representados por el Parlamento suizo? No estoy seguro.

¿Cree que la diáspora no tiene suficiente peso político en la Confederación?

Creo que hay que reflexionar sobre ello. Si esta es su impresión, estas personas deberían presentarse en mayor número a las próximas elecciones y transmitir su mensaje de forma más eficaz, sobre todo a través de la Organización de Suizos en el Extranjero.

¿Cree que el grupo de presión de la Quinta Suiza no tiene suficiente influencia?

Tiene su lógica, pero no estoy convencido de que responda a las aspiraciones de la mayoría de los suizos residentes en el extranjero.

Una idea interesante pero sin mayoría política La Organización de Suizos en el Extranjero (OSE) es partidaria de crear una circunscripción electoral para la Quinta Suiza. “Tener representación directa en el Parlamento representaría un verdadero valor añadido. Además, con una circunscripción específica, probablemente sería más fácil introducir el voto electrónico para la diáspora”, afirma su directora, Ariane Rustichelli. En el seno de la organización, un grupo de trabajo estudia desde hace varios años la posibilidad de poner en práctica esta idea. Presentará sus conclusiones el 11 de julio. “Sin embargo, como ya hemos visto en el pasado, la votación en el Parlamento demuestra que no hay mayoría política a favor de una circunscripción electoral para la Quinta Suiza”, lamenta Ariane Rustichelli. En su opinión, el miedo a romper los lazos de las personas emigrantes con su cantón de origen, los costes que supondría y la dificultad de cambiar el sistema electoral son factores en contra del proyecto. “No hemos tenido ningún contacto con Jean-Luc Addor, pero apoyamos su planteamiento, aunque desgraciadamente tenga pocas posibilidades de éxito”, añade Ariane Rustichelli.

Texto adaptado del francés por Carla Wolff

