Jean Ziegler, figura dedicada a la justicia global, fallece a los 92 años de edad en Suiza

Jean Ziegler durante una entrevista en Ginebra en junio de 2008 Keystone / Olivier Maire

El sociólogo Jean Ziegler falleció este miércoles. Destacado intelectual de la izquierda suiza e incansable crítico de la globalización liberal, Ziegler fue Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación y recibió de Francia el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Su discurso causó polémica dentro y fuera de Suiza.

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A los 90 años, el ineludible Jean Ziegler publicaba un libro más. En su título, una pregunta de época: «¿Dónde está la esperanza?» era un alegato a la resistencia frente a las crisis mundiales y los desastres contemporáneos que son las guerras, las hambrunas y las desigualdades.

Opositor al capitalismo neoliberal de nuestras democracias —que siempre consideró «la fuente de todas las desgracias del mundo»—, este marxista creyente hacía un llamamiento al despertar de las conciencias para un futuro mejor.

>> En 2022, Jean Ziegler concedió una entrevista a nuestro compañero Alexander Thoele, periodista de Swissinfo:

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Consideraba una necesidad superar este «sistema basado en el único principio del beneficio». Porque la doctrina es irreformable, ya que se basa en «la ausencia total de control público, parlamentario o estatal».

Ironía de la historia para este hombre de izquierdas: su abuelo, un campesino, fundó el Partido Popular Socialista (PPS, derecha conservadora) a principios del siglo XX y hoy el partido político más votado en Suiza.

«El cerebro del monstruo»

En 1964, tiene 30 años y un encuentro cambiará su vida. Militante comunista, se le encarga acompañar al Che Guevara, que ha venido a Ginebra para representar a Cuba en la primera Conferencia sobre el Azúcar. Cuando el líder cubano debe partir, Jean Ziegler se dice a sí mismo que debe seguirlo en Sudamérica.

Pero el revolucionario se lo desaconseja: «Mientras que en Ginebra se veían todo tipo de anuncios de los grandes bancos, las aseguradoras y las joyerías, él me dijo: «Es aquí, en el corazón del sistema, donde debes luchar, porque ahí es donde se encuentra el cerebro del monstruo»», recordaba recientemente en un programa de la RTS. De ello se ha mantenido convencido toda su vida: cada persona debe luchar allí donde ha nacido.

>> Jean Ziegler en la emisión #Helvetica de la RTS en noviembre de 2024:

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«Me salvó la vida. Sin formación militar, probablemente habría acabado enterrado en una fosa común en Guatemala o en Venezuela», prosigue Jean Ziegler, quien considera que el Che le dio sobre todo una estrategia para su lucha: la integración subversiva, es decir, «utilizar su lugar en el sistema para cambiarlo». Y resume: «Eso es lo que he intentado hacer toda mi vida».

Intelectual comprometido, pero también polémico

En 1997, publica «Suiza, el oro y los muertos». En las entrevistas para hablar de su obra, no dudó en afirmar que los banqueros suizos desempeñaron durante toda la Segunda Guerra Mundial el papel de «receptores de Hitler».

Sus virulentas tomas de posición —sobre este tema, pero también sobre tantos otros— le valieron tanto admiración como oposición.

Un retrato de ironía y empatía

En 2016, el cineasta ginebrino Nicolas Wadimoff realizó un documental sobre el famoso sociólogo —una figura que no deja indiferente a nadie en Suiza— cuyo compromiso político se ha mantenido inalterable durante décadas. «Jean Ziegler, el optimismo de la voluntad» logra la hazaña de no ofrecer ni un retrato acusatorio ni una hagiografía.

En él aparece sincero, entrañable, muy coherente, pero ciego y a veces embriagado de sí mismo: «A veces me saca de quicio, pero le respeto mucho», explica el director, que fue alumno suyo durante unos meses en la Universidad de Ginebra. «Quería quitarle la máscara a este hombre que está constantemente actuando».

Nicolas Wadimoff sigue con su cámara al hombre de 82 años en su casa ginebrina de Russin, en las Naciones Unidas, en Múnich y, sobre todo, en Cuba, la isla revolucionaria que le gusta especialmente. Jean Ziegler hace allí a veces comentarios muy divertidos y totalmente cuestionables, cuando dice que aprueba la propaganda o que le da igual la libertad de prensa.

«Era necesario que el público se cuestionara sus palabras, su ceguera, pero que el resto de su pensamiento siguiera siendo audible», señala el documentalista. Y añade: «No creo que Jean Ziegler sea un completo ingenuo respecto a la revolución cubana. Tiene esa visión romántica. Quiere creer en ella, y cree en ella porque es hermosa».

Jean Ziegler 19 de abril de 1934: el pequeño Hans, su verdadero nombre, nace en Thun y crece en Berna. Después se traslada a Ginebra, donde estudia Derecho y Ciencias Sociales. También pasa algún tiempo en París, donde es miembro de las Juventudes Comunistas. Años 60: Profesor de sociología en la Universidad de Ginebra, en esta década se había consolidado como una de las voces más controvertidas de la escena intelectual suiza. De 1963 a 1967: Concejal socialista de la ciudad de Ginebra. 1967-1999: Miembro socialista del Consejo Nacional, es decir la Cámara Baja del Parlamento de Suiza (en las legislaturas de 1967-1983 y de 1987-1999), en representación del cantón de Ginebra. En Berna, luchó por los derechos humanos, la solidaridad internacional y contra lo que describió como «un orden mundial caníbal». 1975: Jean Ziegler presenta una iniciativa parlamentaria en la que pide que el derecho de sufragio activo y pasivo se ejerza a los 18 años en lugar de a los 20 años. El texto es aceptado por el Parlamento y supondrá un paso importante en el camino hacia la plena adopción del proyecto en 1991. 1994: Francia le nombra Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. 2000-2008: Es Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, denunciando incansablemente el hambre como un «escándalo absoluto» en un mundo donde, defendía, la producción agrícola es suficiente para alimentar a la población mundial. 10 de junio de 2026: Muere en Ginebra, Suiza, a los 92 años de edad.

Adaptación del francés al español por Patricia Islas

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