La iniciativa sobre la SSR, explicada brevemente

La iniciativa «200 francos son suficientes» propone reducir la tasa de medios que financia a la SSR y eximir a las empresas de pagarla. Sus defensores destacan el alivio económico para los hogares, mientras que quienes se oponen advierten que un recorte tan grande podría poner en riesgo la cohesión nacional y la calidad de la información pública.

La iniciativa sobre la SSR (Sociedad Suiza de Radio y Televisión) es una de las cuatro propuestas sobre las que el electorado suizo decidirá el 8 de marzo.

¿De dónde surge la iniciativa sobre la SSR?

La iniciativa sobre la SSR, titulada «200 francos son suficientes»Enlace externo, representa el segundo intento de frenar la financiación de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR). El primer intento fue la iniciativa «No Billag», que el pueblo rechazó en 2018 con más del 71 %. Aquella propuesta pretendía suprimir por completo el canon de la SSR.

Tras ese fracaso, los mismos círculos intentaron de nuevo promover una nueva iniciativa que exija una reducción de las tasas. No obstante, en comparación con «No Billag», esta parece ser menos radical.

La iniciativa cuenta con el respaldo de un comité formado por representantes de la Unión Democrática de Centro (UDC), de la Unión Suiza de Artesanos y Comerciantes y de algunos sectores del Partido Liberal Radical (PLR), de orientación económica liberal. Sus motivaciones son tanto políticas como económicas: mientras que la UDC (derecha conservadora) critica principalmente la estructura y el enfoque de la SSR, el PLR y los gremios empresariales cuestionan que las empresas también tengan que pagar el canon.

¿Qué es el canon de medios en Suiza? El ‘canon’ se refiere a la tasa de medios obligatoria que deben pagar los hogares y, hasta ahora, también algunas empresas en Suiza, para financiar a la SSR (Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión). Es decir, no es un impuesto general, sino un pago específico que asegura que la televisión y la radio públicas tengan los recursos para operar de manera independiente y ofrecer programación de servicio público en las distintas regiones lingüísticas del país.

¿Cuál es la propuesta concreta?

La iniciativa propone que, en el futuro, la Confederación cobre una tasa de medios de 200 francos al año, pero solo a los hogares, es decir, a las familias y personas que consumen televisión o radio en sus casas. Actualmente, esta tasa es de 335 francos. Las empresas, en cambio, pagan una cantidad mucho mayor según su tamaño y facturación. La propuesta plantea que las empresas queden totalmente exentas de este pago, de modo que solo los ciudadanos contribuyan a la financiación de la SSR.

El texto también establece que el volumen total de ingresos por el canon no podrá aumentar aunque crezca el número de hogares en Suiza. En ese caso, las tasas deberán reducirse proporcionalmente.

También se especifica que no se modificaría el reparto relativo de los ingresos entre las distintas regiones lingüísticas. La iniciativa fija además que la reducción del canon no debe realizarse en detrimento de los medios privados, que seguirían recibiendo la misma cantidad de fondos procedentes de los ingresos mediáticos que hasta ahora.

¿Cómo se financia actualmente la SSR?

El presupuesto anual de la SSR asciende a 1.560 millones de francos. Los ingresos procedentes del canon aportan cerca de 1.300 millones (cifras de 2024), lo que significa que la SSR se financia en un 83 % a través de la tasa obligatoria de medios. Los ingresos comerciales representan un 13 % y proceden principalmente de la publicidad y el patrocinio.

El 4 % restante corresponde a otros ingresos, entre ellos fondos federales destinados al mandato internacional de la SSR. Gracias a este apoyo, por ejemplo, Swissinfo —la unidad empresarial más pequeña de la SSR— está financiada en un 50 %.

Las distintas unidades empresariales en las regiones del país reciben recursos de la sociedad matriz, la SSR, según una clave de reparto regional que compensa ingresos y gastos entre las zonas lingüísticas.

De los 930 millones de francos que recauda la Suiza de habla alemana, 370 millones se redistribuyen conforme a este sistema. Así, RTS, en la Suiza francófona, recibe el 32 % del presupuesto de la SSR, pese a que solo genera el 23 % de los ingresos. Aún mayor es el beneficio para la Suiza italófona: RSI obtiene el 22 % del presupuesto, aunque las regiones de habla italiana aportan únicamente el 4 % de los ingresos.

¿Qué es la SRF, la RTS y la RSI? La SRF, la RTS y la RSI son las tres grandes unidades regionales de la SSR, cada una dirigida a una región lingüística distinta de Suiza. Todas forman parte de la misma empresa pública, pero producen contenidos en idiomas diferentes y para públicos distintos: la SRF es de habla alemana, la RTS francófona, y la RSI pertenece a la región de habla italiana.

Con todo el presupuesto, la SSR produce 17 programas de radio y 7 de televisión en las cuatro regiones lingüísticas, así como contenidos en línea como Swissinfo o tvsvizzera.it. «Nuestra multilingüidad representa alrededor del 40 % de los costes», señala la SSR.

¿Cómo han evolucionado las tasas?

En los últimos años, el canon ha experimentado reducciones significativas. Antes de la votación sobre la iniciativa «No Billag», en 2019, el Consejo Federal (órgano ejecutivo) rebajó la tasa anual para los hogares privados de 451 a 365 francos. En 2021 se aplicó un nuevo recorte, hasta los actuales 335 francos. En esa ocasión, el Consejo Federal también alivió la carga para las pequeñas empresas.

En 2024, el gobierno anunció que a partir de 2027 la tasa de medios se reducirá gradualmente hasta 300 francos y que las pequeñas empresas quedarán completamente exentas. Esta decisión busca responder a la iniciativa SSR, conocida como «200 francos son suficientes», para evitar un recorte más drástico de los ingresos de la SSR.

El ministro encargado de los medios, Albert Rösti, declaró que la tasa de 300 francos «es razonable para evitar que prospere la iniciativa de los 200 francos».

Sin embargo, para la SSR eso también supone un desafío enorme. La implementación de la anunciada reducción de sus ingresos se lleva a cabo a través de un proyecto de transformación: un plan de ahorro diseñado también para prepararla de cara al futuro.

La SSR calcula que a partir de 2029 podría enfrentar una pérdida anual de ingresos de 270 millones de francos y la eliminación de 900 puestos de trabajo a tiempo completo.

Los argumentos de quienes apoyan la iniciativa sobre la SSR

El eje central de la campaña a favor es el posible alivio para los hogares privados suizos. Además del aumento del coste de la vida, consideran necesario ajustar la tasa de medios porque «cada vez menos personas consumen contenidos de la SSR», señalan. Eso afecta especialmente a los jóvenes, que prefieren plataformas como Netflix o YouTube, según quienes defienden la iniciativa.

También describen como «una doble imposición injusta» el hecho de que las empresas estén obligadas a pagar: «Un negocio no puede consumir medios».

Quienes están a favor del texto no ocultan tampoco su insatisfacción con la programación de los canales de la SSR. Buscan «obligar a la SSR a volver a centrarse en su mandato fundamental»Enlace externo.

Critican tanto los programas informativos como los de entretenimiento. Consideran que la SSR cumple un mandato legítimo únicamente con aquellos contenidos que «prestan un servicio imprescindible a la colectividad».

Según su cálculo, los 850 millones de francos que quedarían tras una reducción serían más que suficientes para cumplir ese mandato básico. Además, sostienen que el panorama mediático privado en Suiza es lo suficientemente dinámico y diverso como para ofrecer orientación política a la población.

Los argumentos de quienes se oponen a la iniciativa

Quienes se oponen a la iniciativa advierten que un recorte tan drástico de los ingresos pondría en peligro «la diversidad y la calidad del servicio público mediático en Suiza».

Bajo el lema «La iniciativa de los 200 francos debilita a Suiza», subrayan la importancia de contar con información fiable y de confianza para la democracia del país y la cohesión entre sus regiones.

La SSR es el único medio que cubre toda Suiza y también la única empresa que, gracias a la financiación mediante el canon, no debe atender a las cifras de clics ni a los intereses de los propietarios. Eso la convierte en un garante de información independiente y de alta calidad al servicio de la colectividad.

Sobre la cuestionada tasa para empresas, la SSR recuerda que la economía suiza se beneficia de sus servicios.

En relación con el panorama mediático suizo, la directora general de la SSR, Susanne Wille, afirma que debilitar a la SSR no beneficiaría a nadie. «Ese dinero nunca volvería a fluir. Y no solo afectaría a la SSR, sino a todo el sistema. Los beneficiados serían actores extranjeros», advierte Wille.

Cómo se posicionan frente a la iniciativa SSR

En contra:

Consejo Federal y Parlamento

Partidos políticos: PS (Partido Socialista), Centro, Verdes, Verdes Liberales

Otras organizaciones: Diversas federaciones deportivas y la Asociación de Municipios

A favor:

Partidos y grupos políticos: UDC (Unión Democrática de Centro), Juventud del PLR (Partido Liberal Radical)

Organizaciones: Unión Suiza de Artesanos y Comerciantes

Sin posición definida / Abstención

PLR (Partido Liberal Radical)

Texto original editado por Mark Livingston. Adaptado del alemán por Carla Wolff. Informaciones adicionales en la versión en español por Carla Wolff.

