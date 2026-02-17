La iniciativa sobre la SSR

1 minuto

El 8 de marzo, el electorado suizo votará sobre la iniciativa relativa a la SSR, la Sociedad Suiza de Radio y Televisión.

Esta propone reducir la tasa de radio y televisión de 335 a 200 francos. Las empresas y sociedades quedarían en el futuro completamente exentas de estas contribuciones.

Las impulsoras y los impulsores de la iniciativa quieren así aliviar la carga de los hogares privados y limitar a la SSR a que «vuelva a concentrarse en su mandato principal».

La oposición a la iniciativa critica que un recorte tan drástico pondría en peligro la cohesión nacional y la democracia.

Mostrar más

Mostrar más Política suiza La iniciativa sobre la SSR, explicada brevemente Este contenido fue publicado en Suiza votará el próximo 8 de marzo sobre la iniciativa que afectará a la financiación de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR). leer más La iniciativa sobre la SSR, explicada brevemente