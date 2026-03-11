The Swiss voice in the world since 1935
Las exportaciones suizas de armas aumentan un 43 % hasta alcanzar los 948 millones de francos

Suiza exportó más material bélico en 2025.
Suiza exportó un 43 % más de material bélico en 2025. Keystone-SDA

Las empresas suizas exportaron material bélico por valor de 948,2 millones de francos suizos (1.200 millones de dólares) en 2025, un 43 % más que el año anterior. Sesenta y cuatro países compraron municiones, vehículos blindados y armas fabricados por empresas suizas.

Generado con inteligencia artificial.
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Keystone-SDA

Los cinco países que más material bélico importaron fueron Alemania (386,4 millones de francos suizos), Estados Unidos (94,2 millones), Hungría (63,4 millones), Italia (62,2 millones) y Luxemburgo (47,4 millones), según informó el martes la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO).

Algo menos de la mitad (43,2 %) de las entregas fueron municiones y casi una cuarta parte (23,6 %) fueron vehículos blindados. Las armas de todos los calibres representaron el 10,3 % de las exportaciones.

Los componentes para aviones de combate, el equipo de control de fuego, los explosivos y combustibles militares y las armas ligeras representaron el 6,3 %, el 5,8 %, el 4,5 % y el 3,9 % de todas las exportaciones, respectivamente.

Adaptado del inglés con ayuda de IA/Carla Wolff.

Utilizamos herramientas de traducción automática, como DeepL y Google Translate, para algunos contenidos. Cada artículo traducido es revisado cuidadosamente por los editores para garantizar su exactitud. El uso de estas herramientas nos permite dedicar más tiempo a elaborar artículos adaptados en profundidad. Si desea saber más sobre cómo trabajamos con IA, pinche aquí.

