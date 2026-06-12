¿Limitará Suiza su población y pondrá en riesgo sus vínculos con la UE?

Suiza vota sobre cuatro cuestiones este domingo. swissinfo.ch / Helen James

El electorado suizo decide si imponer un tope a la población que podría obligar al país, en última instancia, a abandonar su acuerdo de libre circulación con la Unión Europea. Además, decide si apoya una reforma destinada a hacer menos atractivo el servicio civil, como sustituto del servicio militar. Este domingo tendremos el seguimiento del voto.

7 minutos

Reto Gysi von Wartburg Formo parte del equipo editorial de SWI swissinfo.ch desde 2015 y dirijo el equipo y la oferta en inglés. También soy responsable de nuestras noticias y de nuestra selección de películas suizas. Antes de unirme a SWI swissinfo.ch, trabajé como periodista económico para diferentes medios suizos. Soy licenciado en Periodismo de Nuevos Medios (Máster en Artes, 2014, Universidad de Leipzig) y en Economía (licenciatura, 1999, Universidad de Berna) Otro idioma: 1 ES original Português pt Proposta pode levar Suíça a rever acordo com a UE leer más Proposta pode levar Suíça a rever acordo com a UE

La iniciativa migratoria «No a 10 millones» pretende limitar la población suiza a 10 millones hasta 2050. Actualmente, alrededor de 9,1 millones de personas viven en Suiza.

Si la población suiza alcanzara los 9,5 millones, y la iniciativa fuese aprobada este domingo, el Gobierno y el Parlamento deberían adoptar medidas para frenar el crecimiento demográfico.

Y con una baja cuota de natalidad en Suiza, la realidad es que el freno al incremento poblacional solo puede darse con el balance migratorio. De allí la importancia de las relaciones de Suiza con su vecina, la Unión Europea y las cuotas para dar refugio en el país.

El acuerdo de libre circulación de personas con la UE está en juego

Es decir, la iniciativa obligaría a las autoridades suizas a introducir medidas para reducir la inmigración neta.

En el ámbito del asilo, por ejemplo, esto podría significar que a las personas admitidas provisionalmente dejaría de concedérseles permisos de residencia permanente. En una segunda fase, Suiza podría renegociar acuerdos internacionales que hoy contribuyen al crecimiento de la población. Dado que la mayor parte de la inmigración procede de países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), Suiza podría verse finalmente obligada a poner fin a su acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea.

El Partido Popular Suizo (PPS), de derecha, conocido también como Unión Democrática del Centro (UDC, por su denominación en francés), lanzó la iniciativa. Según este partido, la inmigración ejerce «presión por la densidad de la población». De allí que pide un «desarrollo demográfico sostenible», por lo que también denomina a la propuesta «iniciativa de sostenibilidad».

Tanto el Gobierno como el Parlamento están en desacuerdo con la iniciativa, y ninguno de los partidos que integran el Ejecutivo suizo, salvo el propio PPS, la respalda. Quienes se oponen sostienen que la iniciativa socava el enfoque bilateral con la UE y pone en peligro la prosperidad de Suiza. Esto se debe a que el país depende de la inmigración para contratar suficiente mano de obra cualificada y mantener el sistema de seguridad social.

>> Más información sobre esta iniciativa popular:

Mostrar más

Mostrar más Política suiza De nuevo Suiza decidirá si limita la inmigración en su suelo Este contenido fue publicado en El 14 de junio, el electorado suizo votará la iniciativa ‘No a una Suiza de 10 millones’. Su objetivo es limitar la inmigración procedente del extranjero. ¿Qué significaría esta limitación? leer más De nuevo Suiza decidirá si limita la inmigración en su suelo

Según la última encuesta sobre el tema encargada por la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR) y realizada por el Instituto gfs.bern, el electorado suizo habría rechazado la iniciativa a finales de mayo. El 45% de las personas encuestadas se mostró a favor, mientras que el 52 % se manifestó en contra. Un 3 % afirmó no haber tomado aún una decisión.

>>>¿Qué opina? ¿Debe Suiza limitar su población?

Mostrar más Debate moderado por Samuel Jaberg ¿Debería limitarse la población de Suiza a 10 millones de personas? ¿Cuántas personas cree que Suiza puede acoger de forma realista? Participe en este debate. Únase al debate 215 Me gusta Ver la discusión

La inmigración ha impulsado la economía suiza, pero ha puesto repetidamente a prueba su sistema político. Esta iniciativa es el más reciente intento de una serie de propuestas sobre este tema.

Reforma del servicio civil

Por separado, Suiza vota sobre una reforma del servicio civil para dificultar la posibilidad de esta opción en lugar de cumplir con el servicio militar obligatorio. El Gobierno y una mayoría parlamentaria sostienen que la reforma es necesaria para mantener el nivel de efectivos, en un contexto de mayores tensiones geopolíticas.

El electorado suizo tiene voz porque una alianza de partidos y asociaciones presentó un referéndum contra la reforma respaldado por 57.000 firmas. Bajo el título «Salvar el servicio civil», el referéndum cuenta sobre todo con el apoyo del Partido Socialista (izquierda), el Partido Ecológico (izquierda) y el Partido Evangélico.

Quienes se oponen a la reforma argumentan que el ejército no sufre escasez de personal y rechazan la afirmación de que reglas más estrictas para el servicio civil vayan a reforzar los efectivos militares. A su juicio, quienes no deseen servir en el ejército seguirán teniendo la posibilidad de obtener una exención médica.

>> A fondo, los detalles de este tema de voto:

Mostrar más

Mostrar más Política suiza Suiza decide si apoya a su Gobierno para limitar la alternativa al servicio militar a sus jóvenes Este contenido fue publicado en El Parlamento desea endurecer las condiciones de acceso al servicio civil con el objetivo de reforzar los efectivos del ejército. La medida, adoptada en el contexto de la guerra en Ucrania, no es del agrado de la izquierda, que teme la desaparición pura y simple de esta institución. Suiza decide en las urnas este 14 de junio. leer más Suiza decide si apoya a su Gobierno para limitar la alternativa al servicio militar a sus jóvenes

Si el electorado hubiera acudido a las urnas a finales de mayo, el resultado habría sido muy ajustado. Según la encuesta antes mencionada, el 48 % de las personas encuestadas se mostró a favor de la reforma del servicio civil, mientras que el 46% habría apoyado el referéndum. Un 6% seguía indeciso.



Decide una minoría La ciudadanía suiza acude a las urnas hasta cuatro veces al año, pero no todas las personas que viven en Suiza pueden votar. Solo las personas con nacionalidad suiza mayores de 18 años y que no estén bajo tutela tienen derecho a voto en asuntos nacionales. El electorado puede votar por correo o en persona en las urnas. Quienes residen en el extranjero con derecho a voto deben inscribirse en un registro ante las autoridades diplomáticas helvéticas para recibir la documentación de voto necesaria. Un total de alrededor de 5,6 millones de personas pueden votar, es decir, algo menos de dos tercios de la población del país, que asciende a unos nueve millones. Las personas que viven en Suiza y no tienen la nacionalidad suiza no pueden votar a escala federal, pese a que representan cerca de una cuarta parte de la población. Por lo general, alrededor de la mitad de las personas con derecho a voto participa en las votaciones. En los últimos diez años, la participación anual media ha oscilado entre el 41% y el 57%, según la Oficina Federal de Estadística.

Votaciones sobre salario mínimo y símbolos religiosos

También se celebran en numerosos cantones votaciones sobre otros temas a escala local este mismo domingo. En el cantón de Vaud, por ejemplo, el electorado decide si consagrar un salario mínimo de 23 francos suizos (29,40 dólares) brutos por hora en la Constitución cantonal. Cinco cantones suizos ya han introducido un salario mínimo: Neuchâtel, Jura, Ginebra, Tesino y Basilea-Ciudad (con importes entre 18,75 y 24 francos).

En Ginebra, el electorado decide si deben prohibirse los símbolos religiosos visibles en el Parlamento. Una normativa en ese sentido fue introducida en 2019, pero posteriormente anulada por los tribunales. El Parlamento ha decidido ahora reintroducirla, lo que ha desencadenado un referéndum obligatorio. Quienes la apoyan, como el Partido Popular Suoizo, el Partido Radical Liberal o El Centro, invocan la neutralidad institucional, mientras que las voces contrarias consideran que la prohibición supone una restricción desproporcionada de los derechos fundamentales.

Editado por Samuel Jaberg/ds, adaptado por Patricia Islas

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI