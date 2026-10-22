Nuevas normas que entran en vigor en Suiza el 1 de noviembre

Le explicamos la nueva normativa que entrará en vigor en Suiza el 1 de noviembre. Keystone-SDA

El 1 de noviembre entran en vigor en Suiza nuevas normas sobre la transmisión de datos de pasajeros aéreos y de datos personales en el espacio Schengen, así como sobre la modernización de los documentos de identidad.

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SEGURIDAD AÉREA: Las aerolíneas estarán obligadas a transmitir información detallada sobre sus pasajeros a una autoridad nacional, la Unidad de Información sobre Pasajeros (PIU, por sus siglas en inglés). La nueva normativa establece los formatos y los plazos para el envío de estos datos con el objetivo de combatir con mayor eficacia el terrorismo y la delincuencia.

Próximamente entonces, las personas que viajen en avión serán informadas de la recopilación de sus datos antes de efectuar la reserva. Esta medida aplica la ley sobre datos de pasajeros aéreos aprobada por el Parlamento y pretende reforzar la seguridad en el sector, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

ESPACIO SCHENGEN: Una nueva ordenanza regula en detalle el componente nacional del Sistema de Información de Schengen (SIS) y las funciones de la Oficina SIRENE en Suiza, que actúa como centro nacional de referencia y coordinación del SIS dentro de la Oficina Federal de Policía (Fedpol). La normativa establece los procedimientos para que las autoridades suizas gestionen e intercambien datos personales en el marco de la cooperación policial internacional.

El objetivo es reforzar la seguridad interior y mejorar la eficacia de los controles fronterizos mediante la armonización del tratamiento de los datos. Esta modificación permite cumplir las obligaciones internacionales de Suiza en el marco de Schengen y pretende garantizar una cooperación fluida con los demás Estados miembros en la lucha contra la delincuencia.

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD: Suiza moderniza sus documentos de identidad y modifica la ordenanza correspondiente. A partir del 1 de noviembre, el actual «pasaporte provisional» pasará a denominarse «pasaporte de emergencia», una denominación que debería aportar mayor claridad. Además se ofrecerán expresamente dos versiones del documento nacional de identidad: con chip y sin él.

También se precisan las normas para la recogida de datos biométricos, como las huellas dactilares, para los pasaportes y documentos de identidad con chip, en consonancia con los estándares internacionales. Asimismo, se han revisado las tasas de los distintos tipos de documentos para tener en cuenta la carga administrativa y las innovaciones técnicas. Los cambios afectan a toda la ciudadanía suiza que solicite un nuevo pasaporte o documento de identidad.

AGRICULTURA: En las explotaciones ganaderas suizas entrará en vigor un nuevo sistema de gestión de la diarrea vírica bovina (DVB). Se suprime la clasificación anterior de las explotaciones en tres categorías: «sin restricciones», «con restricciones» y «con restricciones para determinados animales». A partir de ahora solo habrá dos categorías: «libre de DVB» y «no libre de DVB», según ha anunciado la Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Veterinaria (OSAV).

Desde noviembre, las explotaciones libres de DVB podrán trasladar animales sin restricciones. En las demás se aplicarán limitaciones. El nuevo sistema pone fin a una fase transitoria de dos años para erradicar la DVB en Suiza. La OSAV mantiene el objetivo de eliminar la enfermedad. Hasta la fecha, más del 99% de las explotaciones bovinas están libres del virus.

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

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