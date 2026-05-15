The Swiss voice in the world since 1935
Política suiza

¿Nuevas reglas para el servicio civil? – Suiza vota

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Mi trabajo se centra en conectar con ustedes, nuestro público, y generar confianza en nuestro periodismo. Desarrollo herramientas de interacción, como debates multilingües, y ayudo a distribuir nuestros contenidos a los usuarios en todas las plataformas. Exenfermera, estudié lingüística inglesa y medios de comunicación, donde me interesé por el periodismo y la información en la era digital.

Superviso la distribución y los canales de medios sociales para la redacción en inglés y escribo artículos de noticias en inglés. Estudié lenguas modernas, literatura inglesa y rusa, luego completé una Maestría en Periodismo Internacional en Cardiff. Después de eso, trabajé para BBC Education en Manchester durante algunos años antes de mudarme a Suiza.

Me ocupo de los canales de redes sociales de Swissinfo en tres idiomas de Suiza: alemán, francés e italiano. Como especialista en contenidos digitales, promuevo artículos e informaciones de actualidad y de contexto sobre temas diversos, política y cultura —también en inglés— de interés para la comunidad suiza en el mundo.

En 2025, un número récord de personas fue aceptado en el servicio civil. El gobierno de Switzerland y una mayoría en el parlamento consideran que el elevado número de admisiones al servicio civil es problemático. El parlamento suizo quiere dificultar el cambio del servicio militar al servicio civil. Se presentó un referéndum contra esta propuesta. Ahora la decisión se someterá a votación el 14 de junio.

Lea más sobre el tema:

Mostrar más
Varias personas están realizando trabajos de restauración en muros de piedra seca en el valle de Muota, en el cantón de Schwyz, como parte de su servicio civil.

Mostrar más

Política suiza

Suiza decide si apoya a su Gobierno para limitar la alternativa al servicio militar a sus jóvenes

Este contenido fue publicado en El Parlamento desea endurecer las condiciones de acceso al servicio civil con el objetivo de reforzar los efectivos del ejército. La medida, adoptada en el contexto de la guerra en Ucrania, no es del agrado de la izquierda, que teme la desaparición pura y simple de esta institución. Suiza decide en las urnas este 14 de junio.

leer más Suiza decide si apoya a su Gobierno para limitar la alternativa al servicio militar a sus jóvenes

Traducido por José Kress

Los preferidos del público

Los más discutidos

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR