¿Nuevas reglas para el servicio civil? – Suiza vota
En 2025, un número récord de personas fue aceptado en el servicio civil. El gobierno de Switzerland y una mayoría en el parlamento consideran que el elevado número de admisiones al servicio civil es problemático. El parlamento suizo quiere dificultar el cambio del servicio militar al servicio civil. Se presentó un referéndum contra esta propuesta. Ahora la decisión se someterá a votación el 14 de junio.
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Traducido por José Kress
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