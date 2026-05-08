Ocho gráficos para entender los efectos de la libre circulación en la economía suiza

En los últimos diez años, la inmigración neta de ciudadanas y ciudadanos de la UE/AELC en Suiza ha ascendido a unas 400.000 personas. Además, miles de trabajadores transfronterizos cruzan las fronteras para venir a trabajar a Suiza cada día. Keystone / Gian Ehrenzeller

La libre circulación ha favorecido la inmigración europea en Suiza. Tanto las autoridades como sindicatos y organizaciones empresariales sostienen que responde a las necesidades del mercado laboral y que el envejecimiento demográfico la hará aún más necesaria. Sin embargo, este sistema también tiene costes.

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Desde 2002, los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) pueden establecerse y trabajar libremente en Suiza —y viceversa— siempre que dispongan de una fuente de ingresos.

Un cuarto de siglo de libre circulación Firmado el 21 de junio de 1999 entre Suiza y la Unión Europea, el acuerdo sobre la libre circulación de personasEnlace externo facilita las condiciones de residencia y trabajo en Suiza para las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea (UE) y de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). El acuerdo está en vigor desde el 1 de junio de 2002 y se amplió en 2006, 2009 y 2017 para incluir a las personas nacionales de los nuevos Estados miembros de la UE. El derecho a la libre circulación de personas se complementa con disposiciones sobre el reconocimiento mutuo de títulos, la adquisición de bienes inmuebles y la coordinación de los sistemas de seguridad social. Suiza y la UE han cerrado recientemente un nuevo paquete de acuerdos bilaterales tras años de complejas negociaciones. Este nuevo conjunto prevé, entre otras cosas, la actualización del acuerdo sobre la libre circulación, que incluye una cláusula de salvaguardia que permite a Suiza adoptar medidas si la aplicación del ALCP (Libre Circulación de Personas) provocara graves problemas económicos o sociales.

De todos los acuerdos bilaterales con la UE, el acuerdo sobre la libre circulación de personas (ALCP) es el que más debate suscita en Suiza. Las autoridades y los círculos económicos sostienen que la libre circulación responde «estrechamente» a las necesidades de la economía. Así lo concluyen de forma sistemática los informes anuales de la Secretaría de Estado de EconomíaEnlace externo (SECO). Los sindicatos también la defienden, al considerar que «estabiliza el mercado laboral».Enlace externo

Por el contrario, el partido conservador suizo UDC la considera perjudicial y ha intentado restringirla en varias ocasiones mediante votación. Volverá a hacerlo en junio. Con la iniciativa «¡No a una Suiza de 10 millones!», el partido propone limitar la inmigración para combatir la «superpoblación». La considera responsable, entre otros factores, de la sobrecarga de las infraestructuras, el aumento de los alquileres, de las cargas sociales y de la criminalidad.

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Quienes promueven la iniciativa sostienen que una gran parte de la dependencia de la mano de obra extranjera es generada por la propia inmigración. Algunas personas expertas en economía también consideran que la libre circulación cuesta más a SuizaEnlace externo de lo que le aporta.

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La aprobación de la iniciativa propuesta por el partido UDC en votación pondría en peligro el ALCP. Ahora que se cumplen casi 25 años del ALCP nos preguntamos, ¿qué impacto ha tenido este acuerdo en la economía suiza? Se lo explicamos con cifras y gráficos.

1- ¿Cómo ha evolucionado la inmigración desde la libre circulación?

2- ¿Qué sectores recurren más a la mano de obra europea?

3- ¿Cuál es el nivel de cualificación de las personas inmigrantes europeas?

4- ¿Ha presionado la libre circulación los salarios a la baja?

5- ¿La mano de obra europea quita empleo a la ciudadanía suiza?

6- ¿Cuál es el impacto de la inmigración en las prestaciones sociales?

7- ¿Cuál es el impacto de la libre circulación en el crecimiento?

1- ¿Cómo ha evolucionado la inmigración desde la libre circulación?

El ALCP ha favorecido y modificado la estructura de la inmigración en Suiza. Desde entonces está dominada por la mano de obra europea, procedente principalmente de países limítrofes. En total, más de un millón de personas de la UE/AELC (casi dos tercios de la inmigración total) emigraron a Suiza entre 2015 y 2024, según la Oficina Federal de Estadística (OFSEnlace externo).

En el mismo periodo, unas 600.000 abandonaron el país, lo que sitúa el saldo migratorio europeo acumulado en más de 400.000 personas. La inmigración en Suiza presenta una de las proporciones más elevadas de ciudadanos de la UE/AELC en Europa, solo por detrás de Islandia y Luxemburgo.

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Gracias a condiciones de residencia favorables, una gran parte de estas personas se establecen de forma duradera. Su número ha aumentado de manera continua, pasando de algo menos de 900.000 en 2002 a más de 1,5 millones en 2024 (el 17% de la población).

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El número de personas trabajadoras transfronterizasEnlace externo también se ha disparado desde 2002, pasando de algo menos de 163.000 a más de 400.000 en la actualidad.

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2- ¿Qué sectores recurren más a la mano de obra europea?

Según el SECO (Secretaría de Estado de Economía), la libre circulación ha permitido un crecimiento del empleo «muy superior» al potencial demográfico del mercado laboral suizo.

En 2024, de cada 10 ciudadanos de la UE/AELC que llegaron a Suiza, 7 lo hicieron por motivos laborales. Una amplia mayoría había sido reclutada en el extranjero y ya contaba con un contrato de trabajo a su llegada.

En términos porcentuales, es en la hostelería, la construcción y la industria donde la mano de obra europea tiene mayor peso histórico. En cifras absolutas, la industria, la reparación de vehículos y la sanidad concentran el mayor número de personas llegadas en el marco del ALCP.

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En los últimos diez años, la mano de obra europea ha aumentado de forma significativa en el ámbito de la información y la comunicación, así como en el sector de «actividades profesionales, científicas y técnicas», que engloba diversos servicios altamente cualificadosEnlace externo, como la I+D (Investigación y Desarrollo), la arquitectura o la consultoría.

Quienes defienden la libre circulación sostienen que será aún más necesaria en el futuro para cubrir las necesidades de mano de obra, en un contexto de envejecimiento demográfico. Según las previsiones, la jubilación de la generación del baby boom, junto con una tasa de natalidad históricamente baja, dejarán decenas de miles de vacantes en varios de estos sectores clave.

Algunas voces especialistas, como la del economista liberal Reiner Eichenberger en L’Agefi,Enlace externo consideran, no obstante, que esta visión es «demasiado simplista». Argumenta que «el recién llegado ocupa un empleo, pero también genera nuevas necesidades en otros ámbitos de la economía».

3- ¿Cuál es el nivel de cualificación de las personas inmigrantes europeas?

Los ciudadanos de la UE/AELC están sobrerrepresentados en los dos extremos del espectro de cualificación. Tienen más probabilidades de contar con un título superior que los suizos (55% frente a 45%), pero también de carecer de formación postobligatoria (19%, frente al 9% de los suizos).

Para el SECO, eso ilustra que la economía suiza ha recurrido a la mano de obra extranjera tanto para cubrir necesidades de personal altamente cualificado en los servicios como para actividades estacionales poco cualificadas.

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El nivel educativo de la inmigración europea ha aumentado en los últimos años. Más del 60% de las personas llegadas desde 2015 cuenta con formación superior, frente al 44% anteriormente.

4- ¿Ha presionado la libre circulación los salarios a la baja?

La apertura del mercado laboral suscitó inicialmente temores de una presión a la baja sobre los salarios. En las décadas de 2000 y 2010 se publicaron numerosos estudios al respecto. Algunos detectaron efectos —ligeramente positivos o negativos— en los salarios de determinados grupos, aunque con conclusiones divergentes. No obstante, la mayoría no observa un impacto significativo en términos generales.

Los datos de la OFS (Oficina Federal de Estadística) confirman que la libre circulación no ha perjudicado la evolución salarial global. El salario medio ha aumentado desde 2008 tanto para la población nacional suiza como para el conjunto de extranjeros —aunque más para los primeros: +18% frente a +15% para las personas no nacionales (con importantes variaciones según su permiso de estancia).

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La mayoría de los ciudadanos de la UE/AELC desempeña un empleo acorde a su nivel de formación, según el SECO. A igual puesto, perciben salarios similares a los de los suizos.

Eso no significa que no existan casos de «dumping» salarial. Algunos sectores —como la construcción o la restauración— y las regiones fronterizas (alrededor del lago Lemán y Tesino) están más expuestos. De ahí el papel central de las «medidas de acompañamiento», destinadas a proteger las condiciones salariales y laborales en Suiza, en vigor desde el 1 de junio de 2004.

La SECO publica cada año un informe sobre su aplicación. En los últimos tres años se han detectado casos de competencia salarial desleal en el 10% de las empresas controladas.

5- ¿La mano de obra europea quita empleo a la ciudadanía suiza?

Otra gran preocupación asociada a la libre circulación es que el aumento de la competencia en el mercado laboral desplace a la población suiza. Dado que acuden principalmente por trabajo, las personas inmigrantes de la UE/AELC participan más en el mercado laboral que la media. El año pasado, su tasa de actividad superaba el 87%, frente a menos del 85% de los suizos.

No obstante, la participación ha aumentado para el conjunto de la población —incluidas las mujeres, especialmente las madres, y las personas trabajadoras de mayor edad—. Eso lleva a la SECO a considerar que la fuerte inmigración no ha excluido a la mano de obra nacional, sino más bien lo contrario.

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La mayoría de los estudios coincide en que esta inmigración complementa la oferta laboral existente más de lo que la compite. Incluso los sindicatos, antes más reticentes, la respaldan actualmenteEnlace externo. Consideran que, acompañada de medidas de protección, contribuye a salvaguardar el empleoEnlace externo en Suiza.

6- ¿Cuál es el impacto de la inmigración en las prestaciones sociales?

En su último informe anual, la SECO analizó quiénes son contribuyentes netos y beneficiarios netos de los seguros sociales.

Los ciudadanos de la UE/AELC han contribuido menos al seguro de desempleo de lo que han percibido (su aportación fue del 27%, mientras que recibieron el 33% de las prestaciones). En comparación, los suizos fueron contribuyentes netos (67% de las aportaciones y 51% de las prestaciones).

Las personas inmigrantes europeas presentan un mayor riesgo de desempleo, en parte por su sobrerrepresentación en sectores precarios o sujetos a estacionalidad.

Desde 2003, su tasa de paro ha seguido la evolución del ciclo económico y se ha mantenido por encima de la media suiza (aunque por debajo de la media de la UE, salvo en 2025Enlace externo). La tasa de desempleo de los suizos, en cambio, se ha mantenido estable en niveles bajos.

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También presentan un mayor riesgo de recurrir a la ayuda social, aunque en los últimos años su tasa se ha acercado a la de los suizos. En 2023 se situó en el 2,2%, frente al 1,8% de estos últimos.

Sin embargo, la situación se invierte en el ámbito de las pensiones de vejez (AVS, primer pilar del sistema suizo) y del seguro de invalidez.

Entre 2010 y 2022, la participación de la población de la UE/AELC en la financiación del primer pilar aumentó en seis puntos, mientras que la de los suizos disminuyó en la misma proporción. En 2022, las personas inmigrantes europeas aportaron el 27% y solo percibieron el 15% de las pensiones.

La SECO ha calculado los efectos de la inmigración sobre el primer pilar hasta 2070 y concluye que, incluso teniendo en cuenta el envejecimiento de esta población, seguirán aportando mucho más de lo que reciben.

Las autoridades, sindicatos y organizaciones empresariales consideran que la llegada regular de jóvenes trabajadores europeos es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

7- ¿Cuál es el impacto de la libre circulación en el crecimiento?

El instituto Ecoplan elaboró para SECO una síntesis de estudios sobre los efectos de la libre circulación en el crecimiento en Suiza. Concluye que tiene un impacto positivo en el PIB total. El aumento de la población activa incrementa el potencial productivo de la economía y la demanda de bienes de consumo y vivienda.

El informe añade que la inmigración de trabajadores altamente cualificados mejora la productividad y la capacidad de innovación de las empresas, además de atraer nuevas compañías.

La inmigración también tendría un efecto positivo —aunque difícil de demostrar— sobre el PIB per cápita. Un punto que cuestiona Reiner Eichenberger. El economista señala que el PIB per cápita creció en Suiza una media del 0,64% anual entre 2007 y 2023, «ligeramente por debajo de Alemania (0,67%)».

A su juicio, «habría que añadir a estos indicadores (…) los costes derivados de la libre circulación», aunque este tipo de datos escasea.

En definitiva, como suele ocurrir en economía, el debate sobre la libre circulación pone de manifiesto tanto costes como beneficios y exige conclusiones matizadas.

Revisado por Samuel Jaberg. Adaptado del francés por Carla Wolff.

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