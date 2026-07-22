¿Verdadero o falso? ¿Es cierto que Suiza puede proteger a su población en los búnkeres?

Compartir

Serie ¿Verdadero o falso? , Episodio 8: Personas de nuestra audiencia preguntaron si hay suficientes búnkeres en Suiza para proteger a toda la población en caso de guerra. Investigamos la cuestión.

5 minutos

Las dos guerras mundiales transformaron la percepción de las amenazas en Suiza y convirtieron la protección de la población civil en una prioridad política. En 1959, los votantes suizos aprobaron un artículo constitucional sobre protección civil, y la Ley de Protección Civil de 1963 sentó las bases del sistema moderno de protección civil del país.

A medida que aumentaban las tensiones de la Guerra Fría y se intensificaba la carrera armamentística nuclear, Suiza desarrolló una estrategia única basada en una red nacional de refugios sencillos, resistentes y asequibles. Estos dependen de su estructura de hormigón armado para ofrecer resistencia mecánica y están equipados con puertas blindadas, salidas de emergencia y sistemas de ventilación que incluyen filtros de gas y válvulas de sobrepresión. Las instalaciones de mayor tamaño incorporan esclusas de aire para evitar la entrada de aire contaminado durante el acceso o la salida. Estos refugios son los que han dado a Suiza su reputación como «nación de los búnkeres». Pero ¿cuál es la situación actual?

Acceso a los refugios

«Todo el mundo tiene acceso», afirma Daniel Jordi, subdirector de la Oficina Federal de Protección Civil. Actualmente, hay alrededor de 370.000 refugios en Suiza, con capacidad para hasta nueve millones de plazas asignadas en todo el país.

Esto equivale aproximadamente a una plaza en un refugio por habitante. Jordi reconoce que existen pequeñas diferencias entre cantones: «Hay algunas regiones con un poco menos, pero siguen construyendo».

Los estándares de accesibilidad se mantienen independientemente de la ubicación. Según Jordi, las personas deberían poder llegar al refugio que tienen asignado en un máximo de treinta minutos a pie.

Un albergue con camas, en algún lugar de Suiza, abril de 1989. Keystone/STR

Comparación internacional

El enfoque de Suiza difiere del de muchos países europeos vecinos, que desmantelaron sus infraestructuras de protección civil tras la Guerra Fría. Las autoridades suizas continúan manteniendo y ampliando las medidas de protección, y mantienen un diálogo con países que comparten una filosofía similar en materia de refugios. Por ejemplo, Suiza y Singapur mantienen un intercambio de conocimientos desde hace muchos años, en el que ambos países aprenden mutuamente.

¿Pueden los refugios suizos resistir la guerra moderna?

¿Podrían estas estructuras construidas hace décadas resistir ataques contemporáneos a la luz de los conflictos recientes en Ucrania y Oriente Medio? Jordi afirma que sí: fueron diseñadas para resistir determinados tipos de daños, más que tipos específicos de armas.

«Todo el sistema se ha construido en torno a los efectos físicos o químicos de las armas, y no al arma en sí», explica. Las evaluaciones de laboratorio realizadas hace cuatro años confirmaron que siguen siendo eficaces «frente a todas esas posibles amenazas».

Sin embargo, no existe ninguna garantía en escenarios de ataque deliberado con armamento especializado capaz de penetrar las estructuras. «Los refugios ofrecen protección frente a las bombas aéreas convencionales, pero no están diseñados para resistir impactos directos. Si alguien estuviera decidido a matar a civiles dentro de un refugio, podría conseguirlo», afirma Jordi.

Sistema de puertas múltiples en la entrada de un centro de acogida en Zúrich, Suiza. Keystone / Gaetan Bally

¿Cuál es el coste de un refugio en Suiza?

El gasto por habitante contrasta claramente con el de otras medidas de protección. Según las cifras de Jordi, cada plaza en un refugio cuesta de media 1.400 francos suizos (unos 1.737 dólares), repartidos a lo largo de seis décadas. Este coste es relativamente bajo en comparación con otras medidas de protección, como las máscaras antigás, que deben sustituirse cada diez años.

Recientemente se asignaron 220 millones de francos suizos adicionales específicamente para las fuerzas de Protección Civil y los equipos de gestión de crisis. Los presupuestos anuales totales destinados a los refugios dependen de las autoridades cantonales.

Desafíos actuales

Los cambios en los patrones de trabajo complican las estrategias tradicionales de ubicación de los refugios, centradas en las zonas residenciales. Alrededor del 29 % de la población suiza se desplaza habitualmente durante los periodos de paz.

Según Jordi, las personas que se desplazan diariamente están expuestas a riesgos incluso en situaciones de relativa estabilidad. «En Ucrania vemos, por ejemplo, que en Kiev no hay una guerra activa, pero siguen produciéndose ataques con regularidad. Ahora estamos buscando una solución y realizando un estudio sobre cómo podemos resolver la protección de las personas que se desplazan».

Los refugios suizos todavía pueden proteger a la población

Entonces, ¿pueden los refugios suizos seguir protegiendo a la población en caso de guerra? «Sí», afirma Jordi. «Protegen frente a los efectos físicos de las armas modernas, especialmente las de largo alcance. Precisamente para eso fueron construidos».

Editado por Balz Rigendinger/ac

Los preferidos del público Los más discutidos