¿Qué dice la ley suiza sobre el acceso de menores a bares?

En ausencia de una ley federal, corresponde a los cantones legislar sobre la edad de admisión. Keystone / DPA / BRITTA PEDERSEN

Entre las 40 personas que fallecieron en el incendio del Constellation, la mitad eran menores, y las más jóvenes tenían 14 años. Tras el trágico suceso surge la duda sobre su acceso a bares y discotecas en Suiza. Pero ¿qué dice la ley al respecto?

No existe una ley federal en la materia. Cada cantón establece, por tanto, su propia normativa para proteger a los jóvenes, y en la Suiza francófona no hay grandes diferencias.

Hay, eso sí, una edad clave que se repite casi en todas partes: los 16 años. A partir de ese límite, no hay problema. Por debajo, en cambio, los adolescentes deben ir acompañados de un adulto con autoridad legal sobre ellos para poder entrar por la noche en un bar, o incluso en un café-restaurante.

La hora a partir de la cual se aplica esta restricción varía según el cantón. En el Valais, donde ocurrió la tragedia, está fijada a las 22:00. Ginebra y Neuchâtel son más permisivos: la obligación de ir acompañado por un adulto rige a partir de la medianoche. En cambio, en el Jura se aplica desde las 21:00, y en Vaud, desde las 20:00 horas.

No hay distinción entre bares y discotecas

Esta normativa se aplica a bares, quioscos y restaurantes, y por tanto también al Constellation de Crans-Montana. Cabe señalar que en el Valais las autoridades no hacen distinción entre bares y discotecas, como sí ocurre en la mayoría de los otros cantones. Las leyes son, además, aún más estrictas para las discotecas [en otros cantones]: el acceso suele estar prohibido a todos los menores.

Según la ley, los jóvenes de 14 y 15 años en Crans-Montana deberían haber estado acompañados por un adulto, ya sea uno de sus padres, un representante legal o cualquier otra persona mayor autorizada. ¿Fue así en el momento de la tragedia del 31 de diciembre? La investigación tendrá que determinarlo.

Según la ley de Valais, corresponde a los responsables del establecimiento controlar la edad de los jóvenes. En caso de infracción, los infractores se exponen a una multa de hasta 50.000 francos. También se puede revocar la autorización y cerrar el local.

Existe, por tanto, la ley y los controles, pero en la práctica pueden ser eludidos. Un consultor en seguridad explicó a RTS (Radio Televisión Suiza francófona) que los menores a veces se aprovechan de estar acompañados por un amigo apenas mayor de edad, y no por un representante legal o una persona autorizada. También se presentan regularmente a los agentes carnés de estudiante falsos.

¿Qué controles hubo?

En el caso del Constellation, un joven testigo interrogado por el periódico Blick afirmó que era posible acceder al bar por una entrada lateral equipada con una puerta automática usando un código PIN, evitando así los controles de edad en la entrada principal. La investigación deberá determinar si personas —y, en su caso, cuántas— habrían usado esta vía para entrar al bar la noche de Año Nuevo eludiendo los controles.

«Me sorprendió mucho», admite Gilles Meystre, director de GastroVaud, sobre la edad de parte de la clientela del Constellation. «Primero porque soy de Vaud y la legislación aquí se diferencia de la del Valais: en el cantón de Vaud, los menores de 16 años no pueden entrar en un establecimiento sin autorización de los padres», recuerda en el programa Forum de RTS.

«Corresponderá a la investigación determinar si los controles en Valais, y en particular en Crans-Montana, fueron suficientes, si el operador cumplió con sus deberes y obligaciones. En términos generales, los controles existen y son numerosos», subraya el responsable.

Cabe señalar que algunos cantones prevén excepciones para eventos específicos. Es el caso de Friburgo, donde el prefecto (funcionario público que representa al gobierno cantonal) puede rebajar el límite de edad si se organiza una manifestación especialmente dirigida a adolescentes en un bar o discoteca. Sin embargo, esta disposición no existe en el Valais. Por lo tanto, no se otorgó ninguna autorización especial al Constellation el 31 de diciembre.

Texto adaptado del francés por Carla Wolff.

