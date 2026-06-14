Reacciones al rechazo de un tope al crecimiento poblacional en Suiza

En el voto de este domingo que rechazó la iniciativa popular que buscaba limitar la población suiza a diez millones para el horizonte 2050, las reacciones no se hicieron esperar.

Desde Ginebra, cubro la labor de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Me centro en la ayuda humanitaria, los derechos humanos y la diplomacia de paz. Estudié Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Lausana antes de formarme como periodista e incorporarme a SWI swissinfo.ch en 2021.

Hago traducciones y apoyo al equipo editorial de Suiza en el extranjero. Licenciada en Relaciones Internacionales y Comunicación, ahora trabajo para SWI swissinfo.ch.

Tengo experiencia como periodista de vídeo y me apasiona hacer que temas complejos sean accesibles y atractivos a través de una narración multimedia convincente. Enfocada en temas sociales y medioambientales, produzco una variedad de formatos de vídeo sobre una amplia gama de temas, especializándome en vídeos explicativos contundentes con gráficos en movimiento y animación stop-motion. Durante mis estudios en cine, literatura inglesa y periodismo, adquirí experiencia en radio, televisión y prensa en toda Suiza. Después de trabajar con el equipo de imagen y sonido del Festival de Cine de Locarno, me uní a SWI swissinfo.ch en 2018 para producir reportajes locales e internacionales.

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Política suiza

Suiza rechaza establecer un tope a su población

Este contenido fue publicado en Con una participación de 58.9% del electorado, la propuesta de la derecha para establecer un límite al crecimiento poblacional fue rechazada por 54.8% de los votos. En cambio, la ley sobre el servicio civil fue respaldada por 52.5% de los votos.

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