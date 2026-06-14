Reacciones al rechazo de un tope al crecimiento poblacional en Suiza
En el voto de este domingo que rechazó la iniciativa popular que buscaba limitar la población suiza a diez millones para el horizonte 2050, las reacciones no se hicieron esperar.
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Suiza rechaza establecer un tope a su población
Adaptación del video en español, Patricia Islas
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