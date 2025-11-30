Reacciones ante el “No” a la iniciativa del impuesto de sucesiones

Swissinfo recopiló reacciones tanto de partidarios como de opositores de la propuesta y preguntó cómo debería interpretarse el claro resultado.

leer más As reações ao “não” à iniciativa sobre o imposto sobre heranças

Lea el análisis:

Democracia

Por qué los llamamientos a ‘gravar a las personas ricas’ son ruidosos, populares y rara vez exitosos

Este contenido fue publicado en La idea de poner límites a las personas ricas suele contar con un amplio apoyo público. En la práctica, rara vez tiene éxito, incluso cuando la ciudadanía puede votar directamente sobre ello. ¿Por qué?

