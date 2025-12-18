Rechazo a los recortes a Swissinfo en una cámara del Parlamento de Suiza

Miembros del Consejo de los Estados poco antes del debate sobre el paquete de austeridad. Keystone / Peter Schneider

El Gobierno suizo ha propuesto al Parlamento un paquete de 57 medidas de ahorro para mantener el equilibrio presupuestario. Una de ellas afecta a Swissinfo, que forma parte del mandato internacional de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SSR. Este miércoles, el Consejo de los Estados rechazó por un estrecho margen eliminar los recursos asignados a este mandato.

5 minutos

La contribución estatal al mandato internacional de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SSR asciende a 19 millones de francos suizos al año. Con este dinero se financian las plataformas Swissinfo y tvsvizzera.it, así como partenariados con las emisoras internacionales TV5 MondeEnlace externo y 3satEnlace externo. El principal componente de esta oferta internacional es Swissinfo, el portal en diez idiomas donde usted ahora está leyendo esta noticia.

El miércoles, el Consejo de los Estados fue la primera cámara en pronunciarse sobre este importe. Esto fue necesario porque dicha financiación había sido identificada previamente por una comisión de voces expertas como una de las aproximadamente 60 posibilidades de ahorro de la Confederación.

Si este paquete de propuestas pasara por el Parlamento sin cambios, la Confederación podría ahorrar 2.400 millones de francos suizos al año, y utilizarlos para financiar las pensiones para la jubilación y para cubrir las necesidades cada vez mayores del ejército, entre otros.

Frente cerrado de la Suiza francófona

La comisión que analizó este presupuesto recomendó que se atuviera a la cancelación de la financiación de Swissinfo. Sin embargo, algunos miembros del Consejo de Estados, es decir la Cámara Cantonal del sistema bicameral del Parlamento Federal, se opusieron en el debate de ayer. Al final, las voces opositoras se impusieron por un estrecho margen: 22 votos a favor de mantener el presupuesto al mandato internacional contra 19 que respaldaron su cancelación.

Este resultado se produjo porque las y los representantes de la Suiza francófona y del Tesino se unieron en torno al mandato extranjero.

«Creo que no tengamos suficientes amigos en el mundo como para privarnos de una plataforma que explica nuestra realidad, nuestra cultura, nuestro federalismo y, sobre todo, nuestra diversidad cultural y lingüística», dijo al respecto la Consejera de Estados Isabelle Chassot (Centro) en defensa de Swissinfo. Argumentó que un recorte tendría como consecuencia que Swissinfo subsistiera solo en cuatro idiomas en lugar de los diez actuales.



«Hay que reforzar la imagen de Suiza»

Chassot se refirió a los 430 millones de hogares en más de 210 países y regiones a los que llega Swissinfo y recordó al mismo tiempo el mandato de la Confederación a la SSR, es decir, «reforzar las relaciones entre la Quinta Suiza y Suiza y promover la imagen de Suiza en el extranjero.»

Karin Keller-Sutter, ministra de Finanzas argumentó que actualmente las informaciones sobre Suiza son más accesibles que en el pasado. Keystone / Peter Schneider

Otras voces del Consejo de los Estados subrayaron la importancia de los canales de televisión TV5 Monde y 3Sat, así como de la plataforma tvsvizzera.it. «Podemos presentarnos al mundo a través de TV5 Monde», declaró el Consejero de Estados Pierre Yves-Maillard.

«La imagen de Suiza en el mundo debe ser reforzada, y el mundo francófono es uno de los medios para ello», añadió. Dados estos efectos, los costes son moderados.

En vano, la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, defendió en el Consejo de los Estados la propuesta de ahorro del Gobierno FederalEnlace externo. Explicó que esta oferta exterior se financia por la SSR y por el la Confederación a partes iguales. Si el Gobierno Federal se retirara, algo seguiría existiendo. Además, dijo, la información sobre Suiza es hoy mucho más fácil de obtener que antes.

Más de 17.000 firmas para Swissinfo y el mandato internacional

«Por supuesto, sería deseable poder mantener esta contribución. Pero hemos buscado casos de subvenciones que se puedan discutir», dijo. Este recorte es «absolutamente justificable».

El portavoz de la comisión parlamentaria que evaluó las medidas de ahorro había argumentado de manera similar anteriormente: «La información es hoy globalmente accesible, y es hora de cortar este viejo nudo, aunque duela», dijo el consejero de los Estados Jakob Stark (electo por el cantón de Turgovia y miembro del Partido Popular Suizo) al comienzo del debate.

Pocas horas antes de que el Legislativo evaluara el tema en la sede del Palacio Federal, en la ciudad de Berna, representantes del Sindicato de Medios SSM, de la Organización de la Comunidad Suiza en el Extranjero, de Soliswiss, de Educationsuisse y de otras asociaciones de medios presentaron una petición para salvar el mandato exterior a la Cancillería Federal.

La consejera nacional Elisabeth Schneider-Schneider ofreció un breve discurso antes de la entrega de la petición en la Cancillería Federal. «¡Salvemos a Swissinfo y al mandato extranjero!», indicó. swissinfo

La petición reunió en menos de tres meses más de 17.000 firmas en apoyo de swissinfo y del mandato internacional en su conjunto.

El paquete de ahorro del Gobierno Federal se debatirá en el Consejo Nacional, la otra cámara del Legislativo, en primavera.

