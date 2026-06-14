Resultados del voto del 14 de Junio de 2026 en Suiza
La ciudadanía votó sobre la iniciativa ‘No a una Suiza de 10 millones’. Otro tema a votación: la revisión de la ley que pretende endurecer las condiciones de acceso al servicio civil, en lugar del servicio militar.
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Suiza votó este domingo. Las urnas fueron cerradas al medio día y el recuento de votos oficial ha dado inicio. Aquí se muestran los resultados cantonales, conforme se den a conocer, hasta llegar al resultado total de sendos temas.
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Política suiza
Suiza vota sobre limitar su población
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Suiza decide este domingo dos temas de interés internacional: limitar su población y dificultar el acceso al servicio civil, la opción posible en lugar del servicio militar.
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El 14 de junio, el electorado suizo votará la iniciativa ‘No a una Suiza de 10 millones’. Su objetivo es limitar la inmigración procedente del extranjero. ¿Qué significaría esta limitación?
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El 14 de junio, la ciudadanía suiza se pronunciará sobre una iniciativa para limitar el crecimiento futuro de la población. ¿Cuáles son los limitantes de esta propuesta?
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