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Política suiza

Resultados del voto del 14 de Junio de 2026 en Suiza

La ciudadanía votó sobre la iniciativa ‘No a una Suiza de 10 millones’. Otro tema a votación: la revisión de la ley que pretende endurecer las condiciones de acceso al servicio civil, en lugar del servicio militar.

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Suiza votó este domingo. Las urnas fueron cerradas al medio día y el recuento de votos oficial ha dado inicio. Aquí se muestran los resultados cantonales, conforme se den a conocer, hasta llegar al resultado total de sendos temas.

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Política suiza

Suiza vota sobre limitar su población

Este contenido fue publicado en Suiza decide este domingo dos temas de interés internacional: limitar su población y dificultar el acceso al servicio civil, la opción posible en lugar del servicio militar.

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¿Hay mucha gente? Una escena veraniega a orillas del lago en Zúrich.

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Política suiza

De nuevo Suiza decidirá si limita la inmigración en su suelo

Este contenido fue publicado en El 14 de junio, el electorado suizo votará la iniciativa ‘No a una Suiza de 10 millones’. Su objetivo es limitar la inmigración procedente del extranjero. ¿Qué significaría esta limitación?

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Varias personas están realizando trabajos de restauración en muros de piedra seca en el valle de Muota, en el cantón de Schwyz, como parte de su servicio civil.

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Política suiza

Suiza decide si apoya a su Gobierno para limitar la alternativa al servicio militar a sus jóvenes

Este contenido fue publicado en El Parlamento desea endurecer las condiciones de acceso al servicio civil con el objetivo de reforzar los efectivos del ejército. La medida, adoptada en el contexto de la guerra en Ucrania, no es del agrado de la izquierda, que teme la desaparición pura y simple de esta institución. Suiza decide en las urnas este 14 de junio.

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Debate
moderado por Samuel Jaberg

¿Debería limitarse la población de Suiza a 10 millones de personas?

¿Cuántas personas cree que Suiza puede acoger de forma realista? Participe en este debate.

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Demografía

¿Es el voto sobre el límite de población en Suiza un hecho sin precedentes?

Este contenido fue publicado en La iniciativa «¡No a una Suiza de 10 millones!» pretende obligar al Ejecutivo helvético a adoptar medidas para que la población del país no supere los 10 millones antes de 2050. ¿Se han aplicado políticas similares en otros lugares del mundo?

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Nuestra guía de voto:

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Democracia suiza

Cómo funciona la democracia directa en Suiza

Este contenido fue publicado en El peculiar caso suizo de democracia directa donde se emplea la iniciativa popular y el referéndum para que la ciudadanía pueda tener la última palabra.

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Esta propuesta sin precedentes para limitar el crecimiento demográfico también ha sido objeto de atención a nivel internacional.

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