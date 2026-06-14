Resultados del voto del 14 de Junio de 2026 en Suiza

La ciudadanía votó sobre la iniciativa ‘No a una Suiza de 10 millones’. Otro tema a votación: la revisión de la ley que pretende endurecer las condiciones de acceso al servicio civil, en lugar del servicio militar.

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Suiza votó este domingo. Las urnas fueron cerradas al medio día y el recuento de votos oficial ha dado inicio. Aquí se muestran los resultados cantonales, conforme se den a conocer, hasta llegar al resultado total de sendos temas.

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Lea nuestro seguimiento periodístico sobre las propuestas sometidas al escrutinio popular:

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