Política suiza

Resultados del voto del 30 de noviembre de 2025 en Suiza

Resultados del voto del 30 de noviembre de 2025 en Suiza
El electorado suizo decide si quiere introducir un servicio ciudadano para todos y si quiere gravar las sucesiones para luchar contra el calentamiento global. Aquí encontrará todos los resultados.

Lea nuestro reportaje en profundidad sobre las propuestas:

Política suiza

¿Impuesto de sucesiones para los ricos?

Un impuesto de sucesiones para grandes patrimonios, destinado al clima. Suiza votará al respecto el 30 de noviembre. Todo lo que necesita saber sobre la iniciativa.

