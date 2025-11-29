Resultados del voto del 30 de noviembre de 2025 en Suiza

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

El electorado suizo decide si quiere introducir un servicio ciudadano para todos y si quiere gravar las sucesiones para luchar contra el calentamiento global. Aquí encontrará todos los resultados.

1 minuto

Contenido externo

Lea nuestro reportaje en profundidad sobre las propuestas:

Mostrar más

Mostrar más Política suiza ¿Un servicio cívico para todas y todos? Suiza decidirá en las urnas Este contenido fue publicado en Suiza votará el 30 de noviembre sobre una iniciativa que busca reemplazar el servicio militar por un servicio ciudadano, extendido también a las mujeres. leer más ¿Un servicio cívico para todas y todos? Suiza decidirá en las urnas

Mostrar más

Mostrar más Política suiza ¿Impuesto de sucesiones para los ricos? Este contenido fue publicado en Un impuesto de sucesiones para grandes patrimonios, destinado al clima. Suiza votará al respecto el 30 de noviembre. Todo lo que necesita saber sobre la iniciativa. leer más ¿Impuesto de sucesiones para los ricos?

Nuestra guía de voto:

Mostrar más

Mostrar más Quinta Suiza Registrarse en el censo electoral: un trámite claro y sencillo Este contenido fue publicado en Los ciudadanos suizos tienen derecho a votar desde el extranjero, siempre que estén inscritos en un censo electoral. Instrucciones de uso. leer más Registrarse en el censo electoral: un trámite claro y sencillo

Mostrar más

Mostrar más Democracia Así funciona el sistema político de Suiza Este contenido fue publicado en (Producción de swissinfo.ch por encargo de OSE) leer más Así funciona el sistema político de Suiza

Los preferidos del público Los más discutidos