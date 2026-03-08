Resultados del voto del 8 de marzo de 2026 en Suiza

Los ciudadanos suizos votan en un referéndum, tres iniciativas populares y una contrapropuesta. Aquí encontrará todos los resultados.
08 marzo 2026 - 11:50
Lea nuestra cobertura detallada sobre cada una de las propuestas sometidas a votación:
Política suiza
¿Hay que asegurar el dinero en efectivo en la Constitución suiza? La respuesta, en las urnas el 8 de marzo
02 feb. 2026
El 8 de marzo, Suiza votará sobre la permanencia del dinero en efectivo en la Constitución. Se lo explicamos.
Política suiza
La iniciativa sobre la SSR, explicada brevemente
03 feb. 2026
Suiza votará el próximo 8 de marzo sobre la iniciativa que afectará a la financiación de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR).
Adaptación climática
Clima y biodiversidad: Suiza vota sobre inversiones millonarias
21 ene. 2026
Una iniciativa pretende crear un fondo para acelerar el desarrollo de las energías renovables en Suiza. Quienes se oponen consideran que el país ya está haciendo lo suficiente por el clima. La decisión se tomará en las urnas el 8 de marzo.
Política suiza
Suiza vota sobre la tributación individual: ¿será el fin de la penalización fiscal al matrimonio?
22 ene. 2026
El 8 de marzo, Suiza vota la introducción de la tributación individual para las parejas casadas. Una reforma fiscal que rechazan los sectores conservadores. Se lo explicamos.
Únase al debate:
¿Cómo se tributan los matrimonios en su país de residencia? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?
Suiza votará el 8 de marzo sobre la introducción de la tributación individual de las parejas casadas. Nos gustaría saber cómo es el sistema en el país donde vive.
Ver la discusión
Nuestra guía de voto:
Quinta Suiza
Registrarse en el censo electoral: un trámite claro y sencillo
27 abr. 2023
Los ciudadanos suizos tienen derecho a votar desde el extranjero, siempre que estén inscritos en un censo electoral. Instrucciones de uso.
Democracia
Así funciona el sistema político de Suiza
23 oct. 2013
(Producción de swissinfo.ch por encargo de OSE)
