Resultados del voto del 8 de marzo de 2026 en Suiza

Los ciudadanos suizos votan en un referéndum, tres iniciativas populares y una contrapropuesta. Aquí encontrará todos los resultados.

Lea nuestra cobertura detallada sobre cada una de las propuestas sometidas a votación:

Mostrar más Política suiza ¿Hay que asegurar el dinero en efectivo en la Constitución suiza? La respuesta, en las urnas el 8 de marzo Este contenido fue publicado en El 8 de marzo, Suiza votará sobre la permanencia del dinero en efectivo en la Constitución. Se lo explicamos. leer más ¿Hay que asegurar el dinero en efectivo en la Constitución suiza? La respuesta, en las urnas el 8 de marzo

Mostrar más Política suiza La iniciativa sobre la SSR, explicada brevemente Este contenido fue publicado en Suiza votará el próximo 8 de marzo sobre la iniciativa que afectará a la financiación de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR). leer más La iniciativa sobre la SSR, explicada brevemente

Mostrar más Adaptación climática Clima y biodiversidad: Suiza vota sobre inversiones millonarias Este contenido fue publicado en Una iniciativa pretende crear un fondo para acelerar el desarrollo de las energías renovables en Suiza. Quienes se oponen consideran que el país ya está haciendo lo suficiente por el clima. La decisión se tomará en las urnas el 8 de marzo. leer más Clima y biodiversidad: Suiza vota sobre inversiones millonarias

Mostrar más Política suiza Suiza vota sobre la tributación individual: ¿será el fin de la penalización fiscal al matrimonio? Este contenido fue publicado en El 8 de marzo, Suiza vota la introducción de la tributación individual para las parejas casadas. Una reforma fiscal que rechazan los sectores conservadores. Se lo explicamos. leer más Suiza vota sobre la tributación individual: ¿será el fin de la penalización fiscal al matrimonio?

Únase al debate:

Mostrar más Debate moderado por Katy Romy ¿Cómo se tributan los matrimonios en su país de residencia? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Suiza votará el 8 de marzo sobre la introducción de la tributación individual de las parejas casadas. Nos gustaría saber cómo es el sistema en el país donde vive. Únase al debate 19 Me gusta Ver la discusión

Nuestra guía de voto:

Mostrar más Quinta Suiza Registrarse en el censo electoral: un trámite claro y sencillo Este contenido fue publicado en Los ciudadanos suizos tienen derecho a votar desde el extranjero, siempre que estén inscritos en un censo electoral. Instrucciones de uso. leer más Registrarse en el censo electoral: un trámite claro y sencillo

Mostrar más Democracia Así funciona el sistema político de Suiza Este contenido fue publicado en (Producción de swissinfo.ch por encargo de OSE) leer más Así funciona el sistema político de Suiza

