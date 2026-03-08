The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines
Política suiza

Resultados del voto del 8 de marzo de 2026 en Suiza

Los ciudadanos suizos votan en un referéndum, tres iniciativas populares y una contrapropuesta. Aquí encontrará todos los resultados.

Este contenido fue publicado en
1 minuto
Contenido externo

Lea nuestra cobertura detallada sobre cada una de las propuestas sometidas a votación:

Mostrar más
Mostrar más
Iniciativa SRG Iniciativa para reducir a la mitad SRF Studio

Mostrar más

Política suiza

La iniciativa sobre la SSR, explicada brevemente

Este contenido fue publicado en Suiza votará el próximo 8 de marzo sobre la iniciativa que afectará a la financiación de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR).

leer más La iniciativa sobre la SSR, explicada brevemente
Mostrar más
Dos aprendices montan un panel solar en un tejado de madera.

Mostrar más

Adaptación climática

Clima y biodiversidad: Suiza vota sobre inversiones millonarias

Este contenido fue publicado en Una iniciativa pretende crear un fondo para acelerar el desarrollo de las energías renovables en Suiza. Quienes se oponen consideran que el país ya está haciendo lo suficiente por el clima. La decisión se tomará en las urnas el 8 de marzo.

leer más Clima y biodiversidad: Suiza vota sobre inversiones millonarias
Mostrar más

Únase al debate:

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Cómo se tributan los matrimonios en su país de residencia? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

Suiza votará el 8 de marzo sobre la introducción de la tributación individual de las parejas casadas. Nos gustaría saber cómo es el sistema en el país donde vive.

Únase al debate
19 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Nuestra guía de voto:

Mostrar más
Mostrar más

Los preferidos del público

Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR