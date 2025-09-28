Suiza acepta un sistema de identidad digital y dice adiós a una tasa de uso de propiedad residencial

Suiza acepta que se implemente el sistema de identificación digital. Keystone / Anthony Anex

Suiza acepta la introducción de un documento de identidad electrónico facultativo y la supresión del impuesto a las residencias propias.

Los resultados finales indican que el 50,4% de los votos respaldaron el sistema de identificación digital optativo y el 57,7% aprobaron una reforma sobre los impuestos a la propiedad de la vivienda.

El proyecto de ley para la introducción del sistema de identificación digital fue respaldado por el Parlamento por amplia mayoría. Sin embargo, un comité opositor planteó la preocupación de que no se pudiera garantizar la privacidad. El comité recogió más de 50.000 firmas para activar el referéndum contra la ley. Por ello, la ciudadanía tuvo que decidir el futuro de esta ley en las urnas.

En un intento por comprender el ajustado resultado del domingo, el politólogo Lukas Golder declaró a la televisión pública suiza, SRF, que desde la pandemia de Covid se ha observado una creciente desconfianza en las soluciones estatales, sobre todo en las regiones conservadoras del país. En varios países de Europa este tipo de identificación digital ya existe.

Ahora es esencial que el Gobierno se comprometa a explicar mejor los retos de la tecnología digital en nuestro país», pues, Suiza, sin este esfuerzo, corre el riesgo de quedarse aún más rezagada en este ámbito, considera Olga Baranova, secretaria general de la asociación CH, que hizo campaña a favor de la identificación digital, cuyo uso será voluntario.

Este documento será oficial y será gestionado por instituciones del Estado. Las autoridades y otros organismos tendrán la obligación de aceptar, aunque su uso será optativo.

En Suiza existen hasta ahora dos documentos de identificación físicos oficiales: la tarjeta de identidad y el pasaporte. Como la identidad digital se ha propuesto como facultativa, las personas podrán seguir utilizando estas dos opciones físicas para identificarse a nivel local.

Limitado apoyo a la identificación digital

El margen de aprobación en las urnas ha sido muy reducido, apenas con 50.4% de los votos, algo que demuestra el limitado apoyo que este sistema tiene entre la ciudadanía. «En esta ley faltan garantías, y mucha gente se ha dado cuenta de ello», declaró Jonas Sulzer, miembro del comité del referéndum.

Para reducir los temores de este nuevo sistema de identidad digital, la legislación que la respalda introduce medias para proteger la privacidad de las personas que la utilicen.

Impuesto de alquiler, abolido

La reforma de los impuestos sobre la propiedad de la vivienda suprime un impuesto al inmueble propio utilizado como residencia (es decir, no para casas de vacaciones o segundas propiedades y que busca evitar desigualdades entre las personas propietarias en Suiza y aquellas que rentan la vivienda donde habitan).

Para compensar la abolición de esta tasa, se compensará a los cantones con un nuevo impuesto opcional sobre las segundas residencias. Esta medida tiene carácter de compromiso.

El Parlamento y el Gobierno impulsaron la reforma, pero el Partido Socialista, de izquierda, y el Partido Verde, argumentaron preocupación por la pérdida de ingresos fiscales.

El politólogo Lukas Golder, observa en la votación un conflicto entre las personas propietarias y aquellas que rentan su vivienda, la mayoría en Suiza. Sin embargo, el 57.7% de los votos, apoyó la reforma.

La ciudadanía suiza es invitada a participar hasta cuatro veces al año en votaciones en el marco de la democracia directa helvética.

Alrededor de 5,5 millones de personas tienen derecho a voto en Suiza. En los últimos diez años, la media de participación ha sido del 41%-57%Enlace externo, según la Oficina Federal de Estadística. Esta vez, casi alcanza el 50%.

Esta vez la tasa de participación casi toca el 50%, con 49.5% en el caso del voto dedicado a la tasa inmobiliaria y de 49.6% para el la DNIe.

Adaptación al español, Patricia Islas