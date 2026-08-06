Suiza ayuda a combatir los incendios en Europa, pero sigue fuera del mecanismo europeo de protección civil

Más de 70.000 hectáreas se han quemado en los incendios forestales de Ávila y Madrid (España) en julio. En la imagen, una bombera prestando ayuda en la Comunidad de Madrid. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Suiza colabora en la extinción de los incendios forestales que asolan Europa. Pero ¿podría contar con ayuda si algún día la necesitara y los recursos europeos no fueran suficientes para atender todas las emergencias? Mientras tanto, sigue esperando poder incorporarse al principal mecanismo europeo de protección civil.

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«Lo que estamos viendo ahora en Europa marca el inicio de una nueva era de incendios forestales y fenómenos meteorológicos extremos», afirma Christine Eriksen, investigadora principal del Centro de Estudios de Seguridad del Instituto Tecnológico Federal de Zúrich (ETH).

Solo los grandes incendios registrados en Francia y España han arrasado ya en julio más de 220.000 hectáreas, una superficie diez veces mayor que la del lago de Neuchâtel, el mayor lago íntegramente suizo.

Prepararse para los incendios del futuro

Eriksen está especializada en incendios forestales y en cómo hacer que la sociedad sea más resiliente frente a este tipo de desastres. Está convencida de que Suiza también tendrá que enfrentarse cada vez más a este riesgo. «Si empezamos a adquirir conocimientos ahora, estaremos mejor preparados para lo que está por venir», afirma.

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Lo preocupante no es solo la magnitud de los incendios que afectan a Europa. «También son inéditas las olas de calor, tanto por las temperaturas alcanzadas como por su duración», señala. Aun así, destaca que España y Francia están cada vez mejor preparadas para hacer frente a los grandes incendios forestales.

Una parte importante de esa preparación se debe al mecanismo europeo de protección civil. Ya en 2001, la Unión Europea comenzó a reunir en una reserva común los recursos de sus Estados miembros para responder a catástrofes naturales de gran magnitud.

Además de los países de la UE, participan otros diez Estados, entre ellos Noruega e Islandia, miembros del Espacio Económico Europeo, así como todos los países candidatos a la adhesión, como Albania, Serbia y Turquía.

Suiza, en la sala de espera

Pese a ello, Suiza sigue ocupando una posición periférica en este sistema. Si los recursos disponibles fueran insuficientes, es probable que los Estados miembros de la UE y los países asociados tuvieran prioridad.

En este caso, la situación no se debe a falta de voluntad política. En 2023, el Parlamento suizo encargó al Consejo FederalEnlace externo (Gobierno) que preparara la adhesión del país al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UCPM). El Ejecutivo puso en marcha los trabajos preparatoriosEnlace externo, pero Suiza sigue esperandoEnlace externo.

El principal obstáculo es jurídico: la normativa europea vigente no está concebida para terceros países como Suiza, por lo que Berna no puede adherirse oficialmente al mecanismo. La esperanza está ahora puesta en el Parlamento Europeo, que podría modificar la legislación a propuesta de la Comisión Europea, aunque no antes de 2027.

Helicópteros suizos combaten incendios en Europa

Mientras tanto, Suiza mantiene la cooperación mediante un acuerdo técnico, ejercicios multilateralesEnlace externo y, sobre todo, aportando medios propios, como helicópteros de extinción y equipos especializados.

Tres helicópteros Super Puma del Ejército suizo han participado en las labores de extinción en Córcega. Han llevado a cabo unas siete horas diarias de vuelo y han realizado más de veinte descargas de agua por aparato. «Podemos intervenir rápidamente cuando un incendio vuelve a reactivarse. Así protegemos a tiempo a la población, las infraestructuras y el medio ambiente», explicaba a Swissinfo David Sochor, jefe del equipo desplegado.

Contribución suiza a la capacidad de resistencia de las fuerzas de intervención locales: un Super Puma del Ejército suizo en misión en Córcega, 30 de julio de 2026. EDA

Suiza ya envió helicópteros y especialistas a Grecia en 2021 y 2023, y antes a Italia, Portugal y Montenegro en 2017. Este año también ha desplegado por primera vez una unidad de bomberos, destinada a la región francesa de Gironda.

Por otro lado, el país ya ha recurrido en una ocasión al mecanismo europeo de protección civil. Tras el gran incendio de Crans-Montana activó el sistema —algo que puede hacer cualquier Estado— y varios países de la UE respondieron rápidamente poniendo a disposición medios especializados, especialmente transportes sanitarios y plazas hospitalarias para las personas que sufrieron quemaduras.

Crans-Montana, una demostración de eficacia

«Crans-Montana nos demostró que, cuando necesitamos recursos muy específicos, como aviones ambulancia, no disponemos de capacidad suficiente», explica Roland Bollin, responsable de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Oficina Federal de Protección de la Población (BABS). «También comprobamos la enorme eficacia de este mecanismo de solidaridad».

Para este experto, la reserva común de recursos de la UE demuestra que la cooperación internacional puede superar con creces la capacidad de respuesta de un solo país.

Actualmente, la Unión Europea dispone de una reserva estratégica formada por 22 aviones de extinción y rescate y cinco helicópteros. Además, ha encargado otros doce aviones cisterna, aunque las entregas acumulan retrasos.

En estos momentos, siete aviones de extinción y cuatro helicópteros procedentes de siete países, desde Suecia hasta Turquía, participan en la lucha contra los incendios en Francia.

Contenido externo From the bottom of my heart, I want to thank the brave 🇵🇹 🇨🇿 🇮🇹 🇬🇷 🇸🇪 🇭🇷 🇩🇪 🇸🇰 🇹🇷 teams deployed to France and Spain to fight the blaze.



This is solidarity at its best, from the EU and beyond.



The courage and dedication of these firefighters is a reminder that when we stand… pic.twitter.com/vckWNLwJw1Enlace externo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 28, 2026 Enlace externo

¿Aviones cisterna propios para Suiza? No son la mejor opción

«En las circunstancias actuales, no resulta adecuado que Suiza adquiera sus propios aviones de extinción», afirma Bollin. Así lo concluyeron los estudiosEnlace externo realizados a raíz de una iniciativa parlamentaria presentada en 2019. En respuesta, el Consejo Federal publicó en 2022 un informe elaborado por personas especializadas en este ámbito.

El documento advierte de que «el aumento de las temperaturas, combinado con periodos de sequía más prolongados, incrementará la probabilidad de incendios forestales más frecuentes e intensos en Suiza».

Sin embargo, añade que «las personas expertas que participaron en el informe llegaron a la conclusión de que Suiza no debería adquirir aviones de gran capacidad para la extinción de incendios». En cambio, recomiendan garantizar el acceso a recursos internacionales e incluir en la planificación los medios disponibles en el mecanismo europeo de protección civil, como aviones y helicópteros de extinción.

Un sistema de emergencia sometido a presión

Mientras Suiza no forme parte del mecanismo europeo de protección civil, seguirá siendo incierto cómo respondería la UE a una petición de ayuda en caso de incendio forestal, sobre todo en agosto o septiembre, cuando la flota europea suele estar desplegada en distintos puntos del Mediterráneo.

El sistema europeo ya se encuentra bajo presión y, cuando los recursos de extinción son insuficientes, estos se asignan según criterios de prioridad. «Cuando hay solicitudes concurrentes, prevalece la operación en la que los recursos tendrán mayor impacto», explicó recientemente un responsable de la UE a varios medios.

Una opción descartada para Suiza: un avión de extinción especializado del modelo Canadair en acción cerca de Burdeos el 28 de julio de 2026. Keystone

«Tras Crans-Montana sabemos que Suiza puede activar este mecanismo de solidaridad de la UE», señala Christine Eriksen.

Pero ¿qué ocurriría si la Unión Europea tuviera que elegir entre ayudar a un país asociado o a Suiza? «Mi impresión es que un país asociado tendría prioridad», responde Eriksen. Roland Bollin comparte esa valoración.

También es una cuestión de solidaridad financiera. Los países que participan en el mecanismo aportan una contribución calculada en función de su capacidad económica. En el caso de Suiza, ascendería actualmente a unos 11 millones de francos suizos anuales. A cambio, los costes de la ayuda quedarían cubiertos, salvo una franquicia de entre el 10 % y el 25 %.

Aprender también forma parte de la misión

En 2021, Christine Eriksen elaboró por encargo de la BABS un estudioEnlace externo sobre las ventajas e inconvenientes de que Suiza se incorporara al mecanismo europeo.

Los beneficios son claros: acceso a la reserva común de recursos, intercambio de conocimientos, programas de formación y experiencia operativa. «Los bomberos de la Suiza francófona que viajaron a la región de Burdeos no solo prestan ayuda, sino que también adquieren una experiencia muy valiosa», explica.

«Si queremos seguir desarrollando nuestro sistema de protección de la población, necesitamos una mayor integración internacional. Solo así podremos aprender», afirma Roland Bollin. Destaca la «enorme capacidad operativa» del sistema europeo y el alto grado de especialización de muchos de sus equipos. Además, el mecanismo mejora sus capacidades con cada intervención: el UCPM se activa ya prácticamente todas las semanas.

Suiza, por su parte, también tendría mucho que aportar. «Cuenta con una enorme experiencia en ayuda humanitaria», señala Eriksen. Bollin destaca asimismo la capacidad del país para responder a incidentes nucleares, biológicos y químicos, así como en la protección de infraestructuras críticas. «Y en materia de prevención, Suiza también está muy bien preparada», añade.

Sin prevención no hay solución

La prevención adquiere una importancia cada vez mayor ante el aumento de la devastación provocado por el cambio climático en Europa.

La evolución de los incendios forestales en Francia durante la última década ilustra hasta qué punto el problema se ha agravado.

Este gráfico muestra cómo los incendios forestales se han convertido en un problema para Francia en los últimos diez años:

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Recientemente, un alto cargo de la UE recordó, según el diario Frankfurter Allgemeine ZeitungEnlace externo, que los Estados miembros deben reforzar sus medidas de prevención. «De lo contrario, en el futuro será imposible responder, aunque dispusiéramos de cien veces más aviones», advirtió.

Europa entra en una nueva era de incendios forestales. Hoy, Suiza acumula experiencia en Córcega, Burdeos y otras zonas afectadas por el fuego. La gran incógnita es si, cuando le toque enfrentarse a un gran incendio en su propio territorio, podrá contar también con la ayuda de sus vecinos.

Artículo editado por Pauline Turuban; y adaptado al español por Carla Wolff.

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