Suiza decide si apoya a su Gobierno para limitar la alternativa al servicio militar a sus jóvenes

Unos jóvenes que realizan el servicio civil llevan a cabo trabajos de renovación en muros de piedra seca en el valle de Muota, en el cantón de Schwyz. Urs Flüeler / Keystone

El Parlamento desea endurecer las condiciones de acceso al servicio civil con el objetivo de reforzar los efectivos del ejército. La medida, adoptada en el contexto de la guerra en Ucrania, no es del agrado de la izquierda, que teme la desaparición pura y simple de esta institución. Suiza decide en las urnas este 14 de junio.

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Este artículo ha sido adaptado y ampliado por la redacción en español con información adicional para un público hispanohablante. Por este motivo, su contenido puede diferir del del artículo original. Puede consultar aquí la sección especial de artículos editados específicamente para la audiencia en español.

¿Qué es el servicio civil suizo y quién puede realizarlo?

El servicio civil es un servicio sustitutivo del servicio militar. Para que una persona sea admitida se deben cumplir tres criterios: ser apta para el servicio militar, tener un conflicto de conciencia y estar dispuesta a realizar un servicio una vez y media más prolongado que el tiempo que toma realizar el servicio militar.

Quienes prestan el servicio civil se desempeñan en ámbitos de interés público. Reciben, al igual que el personal militar, una asignación por pérdida de ingresos durante su servicio. El año pasado, el 50% de los días de servicio civil se efectuaron en el ámbito social, el 18% en la instrucción pública, casi el 15% en la sanidad y algo menos del 10% en la protección de la naturaleza y el medioambiente.

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En 2025, 7.211 personas fueron admitidas al servicio civil, lo que constituye una cifra récord. Un tercio de las solicitudes de admisión se presentaron después de la escuela de reclutas. El número de días de servicio prestados -casi 1,9 millones- es también el más alto desde la introducción del servicio civil en 1996.

El servicio civil no debe confundirse con la protección civil. Esta última concierne a las personas no aptas para el servicio militar, pero que pueden ser asignadas a misiones de protección de la población.

¿Qué prevé la modificación de la ley sobre el servicio civil?

El Parlamento desea reducir el número de personas en el servicio civil de 7.200 a 4.000 al año, lo que supone una disminución de más del 40%. Para ello ha endurecido la Ley Federal sobre el Servicio Civil.Enlace externo

En el futuro, todas las personas que realicen el servicio civil deberán efectuar un mínimo de 150 días de servicio, independientemente del número de días ya prestados en el servicio militar. También tendrán menos margen de maniobra en la planificación de su asignación.

La obligación de realizar un servicio una vez y media más prolongadamente que el tiempo que se lleva realizar el servicio militar estándar se extenderá a oficiales y suboficiales. Entre las seis medidas destinadas a reducir el atractivo del servicio civil figura también la introducción de una forma de «curso de repetición» para el personal del servicio civil, que deberá realizarse cada año a partir del siguiente a la admisión, con el fin de equiparar sus obligaciones con las del personal militar.

Por su parte, el personal militar que ya no tenga días de servicio militar por cumplir no podrá incorporarse al servicio civil. El objetivo es evitar que puedan sustraerse fácilmente de su obligación de asistir regularmente a las citas para ejercitarse en el tiro con arma, es decir, lo que en Suiza uno llama tiro obligatorio. Hay que obtener un cierto número de puntos para validar su capacidad en el tiro al blanco, de lo contrario deben retornar el fin de semana siguiente. Dicho de un modo simple, esta ocupación no es nada apreciada por la juventud suiza.

Finalmente, la nueva ley prevé una prohibición de las asignaciones que requieran estudios de medicina humana, dental o veterinaria, con el fin de hacer el ejército más atractivo que el servicio civil para el personal médico.

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¿Por qué se votará esta reforma?

A mediados de enero de 2026, una alianza de partidos y asociaciones presentó un referéndum respaldado por 57.000 firmas contra el endurecimiento de las condiciones de acceso al servicio civil decidido por las Cámaras Federales en septiembre de 2025. Titulado «Salven el servicio civil», este freno a una decisión parlamentaria cuenta con el apoyo, entre otros, del Partido Socialista (PS), el Partido Ecologista Suiza (PES) y el Partido Evangélico (PEV).

¿Cuáles son los argumentos de quienes apoyan el endurecimiento de las condiciones de acceso?

El Gobierno suizo y la mayoría del Parlamento consideran que el elevado número de admisiones al servicio civil es problemático, en particular cuando afecta a personal militar que ha finalizado la escuela de reclutas, especialistas o mandos del ejército. Según un informe del Ministerio de Defensa publicado en 2024, 11.000 reclutas abandonan las tropas cada año antes de finalizar su obligación de servir. Cada vez más optan por un servicio civil, mientras que el número de bajas por motivos médicos se mantiene estable.

Durante los debates en el Parlamento, el ministro Guy Parmelin (hoy en la cartera de la Economía, la Formación y la Investigación, y antes de 2019, al frente de la Defensa) estimó que el servicio civil «se ha convertido en un fenómeno de masas problemático, contrario al objetivo inicial». Recordó que el servicio civil debe seguir siendo una solución «de carácter excepcional» para las personas con un conflicto de conciencia.

Las medidas propuestas buscan limitar estas salidas y preservar los efectivos militares, en un contexto geopolítico tenso, marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania que se libra desde hace cuatro años a las puertas de Europa.

¿Y cuáles son los argumentos de quienes se oponen?

Quienes buscan evitar que se pongan en marcha las medidas decididas en el Parlamento consideran que el servicio civil desempeña un papel esencial en la sociedad. Las personas que lo realizan prestan su servicio en los ámbitos donde la escasez de personal es más aguda. Advierten que, en caso de una reducción del 40% de sus efectivos, estas prestaciones simplemente no serán reemplazadas.

Estiman que el ejército no se beneficiará de este endurecimiento. Quienes no deseen hacer el servicio militar siempre tendrán la posibilidad de obtener la baja por motivos médicos. Además, señalan, el ejército está lejos de carecer de efectivos: según la ley, debe contar con 100.000 militares, con un umbral máximo establecido en 140.000. Sin embargo, los efectivos superan actualmente este límite en un 5%.

Finalmente, denuncian una «táctica del salami». Teme que el endurecimiento de las condiciones de acceso tenga como efecto «vaciar de contenido el servicio civil» y conduzca finalmente a su supresión pura y simple.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Sea cual sea su resultado, esta votación no será ciertamente la última sobre el tema. El Consejo Federal, es decir, el Ejecutivo de siete cabazas helvético, trabaja actualmente en la reintroducción del examen de conciencia, suprimido en 2009, a raíz de un postulado aprobado en el Consejo Nacional, es decir, la cámara diputacional suiza.

El Gobierno también desea introducir una jornada informativa obligatoria sobre el ejército para las mujeres.



En junio de 2025, el Consejo Nacional aprobó por su parte una moción que busca fusionar la protección y el servicio civil para formar una nueva entidad denominada «protección contra catástrofes». Si el Consejo de los Estados (es decir, la otra cámara del Legislativo, es decir, el Senado), apoyara este proyecto, es probable que la izquierda recurra de nuevo al referéndum contra lo que califica de desmantelamiento del servicio civil.

Caso excepcional, el de Suiza, comparado con el mundo panhispano En Suiza existe el servicio militar obligatorio para los hombres y es optativo para las mujeres. El servicio civil es un sustituto legal del servicio militar, no voluntario.

Está pensado principalmente para los objetores de conciencia. Esto implica: Una duración más larga que el servicio militar. El servicio civil significa ocupaciones en ámbitos de interés público (salud, medio ambiente, trabajo social, educación).

Desde 2009 rige el principio de «prueba por el acto»: no hay que demostrar creencias, basta aceptar un servicio más largo. Es, por tanto, parte del sistema de defensa y de obligaciones cívicas del Estado. España En casi todos los países de habla hispana no existe un servicio militar obligatorio activo. España fue el caso más cercano al de Suiza, pues existió un servicio militar obligatorio hasta el 2001, y también existía la prestación social sustitutoria, similar al servicio civil suizo, pero hoy ya no existen. Latinoamérica, en la práctica, no todos los jóvenes son reclutados si existe el servicio militar en sus paises, y en ellos no existe un servicio civil equivalente al suizo.

Edición, Pauline Turuban; adaptación al español, Patricia Islas

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