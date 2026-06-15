Suiza envía una señal a favor de Europa

En mayo, la asociación Huelga por el Clima organizó una manifestación en Berna contra la iniciativa del Partido Popular Suizo coreando el lema «Limitar el CO₂ en lugar de a las personas». Keystone / Peter Schneider

El rechazo de la iniciativa «No a una Suiza de 10 millones» en la votación del domingo se interpreta ampliamente a escala internacional como una elección por la estabilidad y la apertura. Numerosos medios en todo el mundo destacan los riesgos que un tope a la población habría supuesto para las relaciones de Siuza con la Unión Europea.

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Mientras la campaña ya había captado la atención de la prensa internacional, el rechazo de la iniciativa «No a una Suiza de 10 millones» también ha suscitado amplias reacciones en los medios internacionales.

Muchos titulares recuerdan el carácter sin precedentes del texto del Partido Popular Suizo (PPS/ derecha conservadora), que pretendía fijar un límite de 10 millones de habitantes para la población helvética restringiendo drásticamente la inmigración. «Suiza no se convirtió, el domingo 14 de junio, en el primer Estado del mundo en fijarse un techo demográfico, como proponía una iniciativa del partido nacionalista y populista PPS, cuyo objetivo principal era cerrar las puertas a la inmigración», subraya, entre otros, el diario francés Le MondeEnlace externo.

The GuardianEnlace externo recuerda que, aunque muchos países restringen la inmigración, ninguno ha intentado nunca establecer un techo demográfico mediante votación, lo que confería a este escrutinio un alcance internacional inédito.

>> Nuestro artículo sobre los resultados de la votación del domingo sobre la iniciativa que pretendía poner un techo a la población suiza:

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Votación en el centro del debate europeo

El escrutinio se analiza a la luz de las relaciones con la Unión Europea (UE) por la mayoría de los medios extranjeros. Le MondeEnlace externo evoca el «verdadero alivio» que supone el fracaso de la iniciativa para el Gobierno Federal, que combatía el texto. «En caso de aceptación, en pocos años podría haberse visto obligado a denunciar toda una serie de acuerdos bilaterales que vinculan a Suiza con la UE, con la que las relaciones son a menudo complicadas», señala el diario francés.

El tono es similar en el Financial Times, que afirma que este desenlace «elimina una amenaza inmediata que pesaba sobre los acuerdos entre Suiza y la UE». El diario económico británico considera que el resultado de la votación debería facilitar la aplicación del nuevo paquete de acuerdos entre Berna y Bruselas. El proyecto destinado a modernizar las relaciones entre Suiza y los Veintisiete será el próximo gran expediente político en Suiza. Se debatirá el próximo otoño en el Parlamento y luego se someterá a votación popular probablemente en 2028.

El MundoEnlace externo también subraya que la votación tenía «una importante dimensión europea». El diario español considera que una puesta en cuestión de la libre circulación habría debilitado las relaciones con la UE. «La Unión Europea sigue siendo, con diferencia, el principal socio comercial de Suiza, y una ruptura habría generado incertidumbre económica y empresarial», insiste.

>>>Todas las explicaciones sobre el voto:

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Prioridad a la economía y a la estabilidad

La prensa alemana se centra en las consecuencias económicas que podría haber tenido la aprobación del texto. «El ‘no’ de la ciudadanía suiza a la introducción de un límite estricto a la población permite a la economía del país respirar aliviada», escribe el Frankfurter Allgemeine ZeitungEnlace externo (FAZ). El diario destaca que el tejido económico helvético depende en gran medida de personas trabajadoras extranjeras cualificadas y que las empresas temían escasez de personal, así como una pérdida de atractivo.

El periódico también pone de relieve el riesgo de una erosión progresiva del acceso de Suiza a su principal mercado de exportación. La iniciativa preveía, en última instancia, que el Consejo Federal rescindiera el acuerdo de libre circulación de personas con la UE. «Debido a la denominada cláusula guillotina, varios otros acuerdos bilaterales importantes con la UE, muy ventajosos para las empresas exportadoras, habrían quedado obsoletos», señala el FAZ.

La alianza de radio y televisión pública alemana ARDEnlace externo insiste igualmente en las consecuencias de una eventual rescisión de la libre circulación. «Esto habría tenido consecuencias considerables para las estrechas relaciones que Suiza, país no miembro de la Unión Europea, mantiene con su principal socio comercial», según el medio.

En el mundo árabe, el diario Asharq Al‑AwsatEnlace externo resume la interpretación predominante: el electorado suizo dio prioridad a la estabilidad económica y a los vínculos con la Unión Europea. La votación se compara a veces con un «momento Brexit», dada la importancia de sus posibles implicaciones para las relaciones exteriores.

>>Un tema sobre un asunto local que implicaba repercusiones a la política exterior de Suiza:

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Inmigración: malestar persistente

Varios medios extranjeros sitúan la votación en el contexto del debate global sobre la inmigración. El diario portugués ExpressoEnlace externo observa que la migración sigue siendo un tema sensible en Europa, en un contexto de envejecimiento demográfico y de aumento de sentimientos antiinmigración. Destaca la particularidad del debate helvético: «Mientras que en otros países europeos este sentimiento se centra en migrantes procedentes del mundo en desarrollo, la mayoría de las personas extranjeras en Suiza son europeas».

En Italia, el Corriere della SeraEnlace externo recuerda el contexto demográfico en el que se inscribe la votación del domingo: «En los últimos años, Suiza ha experimentado un crecimiento demográfico vertiginoso; el 32% de habitantes es de origen extranjero, un porcentaje que solamente superan Luxemburgo y Australia entre los países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Ha pasado de 7,2 millones de habitantes en 2003 —cuando entró en vigor el acuerdo de libre circulación con la UE— a 9,1 millones en la actualidad».

>>>Mirada cronológica al debate sobre la población inmigrante que han sido tema en las urnas en la democracia directa de Suiza:

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El debate también se analiza en Rusia, en particular por el diario económico VedomostiEnlace externo, que recurre a especialistas. Para el investigador del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Schweitzer, la idea de limitar la población refleja las preocupaciones de una parte de la sociedad suiza, apegada a la preservación del marco cultural y del sentimiento de seguridad. Señala que ciertos temores vinculados a la inmigración se alimentan del contexto internacional y de los conflictos armados en las regiones de origen de las personas migrantes.

Mostrar más Debate moderado por Samuel Jaberg ¿Debería limitarse la población de Suiza a 10 millones de personas? ¿Cuántas personas cree que Suiza puede acoger de forma realista? Participe en este debate. Únase al debate 235 Me gusta Ver la discusión

Texto revisado y verificado por Samuel Jaberg, adaptado al español por Patricia Islas

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