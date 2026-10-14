Suiza planea endurecer la normativa sobre redes sociales para proteger a la juventud
El Gobierno suizo tiene previsto presentar en junio de 2027 un proyecto de ley para la protección de los jóvenes en las plataformas de redes sociales y los motores de búsqueda.
El miércoles, el Gobierno tomó nota de los resultados de la consulta sobre la Ley de plataformas de comunicación y motores de búsqueda. Se añadirán al anteproyecto medidas adicionales destinadas a proteger al público más joven. Además, se ampliará el procedimiento de denuncia para abarcar todos los contenidos sospechosos de ser ilícitos.
En concreto, esto se refiere a la regulación de los servicios de Internet prestados por empresas como Google, Facebook y YouTube. Según el Gobierno de Suiza, la ciudadanía recurre cada vez más a este tipo de plataformas en busca de información. En consecuencia, estas plataformas ejercen una influencia cada vez mayor en el debate público.
La nueva ley tiene por objeto reforzar los derechos de las personas usuarias y obligar a los proveedores de plataformas y motores de búsqueda a garantizar una mayor transparencia.
Con ello, el Ejecutivo responde a las demandas del Partido Ecologista Suizo (PES), que presentó mociones sobre este tema en el Parlamento. El objetivo es permitir que las y los menores de edad utilicen Internet de forma más segura, teniendo en cuenta su derecho a participar en el debate público.
Las plataformas y los motores de búsqueda afectados estarán obligados a analizar en qué medida sus servicios generan o agravan los riesgos para los menores. Además, deberán adoptar medidas para reducir dichos riesgos, según un comunicado publicado el miércoles. Además, se prohibirá a las grandes plataformas mostrar publicidad personalizada a los menores.
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Oposición al proyecto de ley
Durante el periodo de consulta, que se extendió desde octubre de 2025 hasta febrero de 2026, se recibieron 214 respuestas, según un informe al respecto. La mayoría de las fuentes consultadas apoyó la propuesta del Consejo Federal.
Varios partidos políticos, entre ellos el Partido El Centro, el Partido Socialista y el PES, respaldan la propuesta. Veintidós de los 26 cantones (estados) de Suiza también se muestran a favor.
Los cantones de Schwyz y Turgovia, así como algunos partidos políticos, entre ellos el Partido Popular Suizo (PPS, o UDC en sus siglas en francés, de derecha), expresaron su oposición. Entre los motivos del rechazo figuran las preocupaciones relativas a una posible amenaza para la libertad de expresión y la libertad de información.
El Consejo Federal, como se le llama al Ejecutivo suizo de siete integrantes, ha encargado ahora al Ministerio de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones (UVEK) que elabore un informe antes de finales de junio de 2027. A continuación, el Parlamento deberá pronunciarse sobre la legislación propuesta.
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Adaptación al español, Patricia Islas
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