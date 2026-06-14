Suiza rechaza establecer un tope a su población

Miembros del Partido Socialista, de izquierda, al momento de darse a conocer este domingo los primeros resultados provisionales que anunciaban el rechazo a la iniciativa de limitar la población a diez millones de habitantes. Keystone / Anthony Anex

Suiza rechazó en las urnas por 54.8% de votos en contra la propuesta de derecha de establecer un límite al crecimiento poblacional. Una medida que hubiera dejado a Suiza en la historia como el primer país en inscribir una medida tal en la Constitución. Por otra parte, aceptó una ley que endurece el acceso al servicio civil.

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El electorado ha rechazado la iniciativa de inmigración «No a los diez millones» con 54.8% de votos en contra. Mientras tanto, una reforma legislativa destinada a hacer menos atractivo el servicio civil ha sido aprobada con el 52.5% de los votos.

>>>En esta entrega puede ver el recuento cantón por cantón de los dos temas tratados:

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A salvo, las relaciones con la UE

La iniciativa sobre inmigración, que dominó el debate público durante la campaña, proponía que Suiza limitara su población a diez millones de personas en respuesta a la creciente presión sobre las infraestructuras del país. El Partido Popular Suizo, el más votado en Suiza, afirmó que los trenes abarrotados, las carreteras congestionadas y la escasez de vivienda podían atribuirse a una inmigración «descontrolada».

La población se sitúa actualmente en 9,1 millones, tras haber crecido un 23% desde la entrada en vigor del acuerdo de libre circulación con la Unión Europea en 2002. Según la iniciativa, Suiza habría tenido que adoptar determinadas medidas si la población alcanzaba los 9,5 millones antes de 2050. En última instancia, esto habría incluido la supresión de la libre circulación con la UE, argumentó el Gobierno durante la campaña, aunque el Partido Popular Suizo sostuvo que se trataba de un último recurso.

Con una participación de 58,9%, esta votación fue finalmente rechazada por 54.8% de los votos.

>>Más información sobre la iniciativa «No a los diez millones».

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Cédric Wermuth, copresidente del Partido Socialista, afirmó que una mayoría de la población suiza ya está harta de la «política de chivos expiatorios» del Partido Popular. También atribuyó el rechazo a limitar la población al deseo del electorado de salvaguardar las relaciones con la Unión Europea (UE), el principal socio comercial de Suiza y una fuente clave de mano de obra cualificada gracias a la libre circulación de personas, que permite dar empleo a personas de esa zona en suizo helvético, que no pertenece a la Europa Unida.

«En tiempos de [el presidente ruso Vladimir] Putin y [el presidente estadounidense Donald] Trump, era impensable que alguien quisiera poner en riesgo la vía bilateral», declaró Wermuth a la radio pública suiza SRF.

La presidenta de la federación empresarial economiesuisse, Monika Rühl, coincidió con Wermuth y calificó el resultado de este domingo como significativo para las relaciones entre Suiza y la UE, así como para las empresas que dependen de la mano de obra de la UE.

El presidente del Partido del Centro, Matthias Bregy, afirmó que la votación ha abierto un debate sobre cómo gestionar el crecimiento demográfico, que en Suiza ha superado al de los países vecinos. «El crecimiento es un problema real», declaró a la radio pública suiza RTS. «Quienes viven en las ciudades o utilizan el tren lo saben muy bien». No obstante, señaló que las soluciones propuestas por el Partido Popular en su iniciativa de límite de población eran defectuosas.

«El campo ha dicho “sí” de manera muy clara, pero las ciudades inclinaron la balanza», declaró a la radio pública suiza SRF el presidente del Partido Popular, Marcel Dettling. A pesar del resultado de la votación del domingo, afirmó que los problemas del país persistirían e instó a quienes hoy celebran a abordar estos problemas.



Como señal de que la votación estaba siendo seguida de cerca fuera del país, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuiteó: «El pueblo suizo ha hablado. La UE y Suiza comparten profundos vínculos y una sólida alianza. Seguiremos trabajando en conjunto para modernizar y profundizar nuestra cooperación».

La propuesta «No a los diez millones» es la última de una serie de iniciativas populares presentadas por el Partido Popular en el marco del sistema de democracia directa del país para restringir la inmigración. En 2014, el electorado respaldó por un estrecho margen su iniciativa «contra la inmigración masiva», pero el partido sostiene que no se aplicó correctamente.

>>>Repaso cronológico de las iniciativas sobre migración que han pasado por las urnas en Suiza:

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Apoyo al Ejército suizo «en tiempos difíciles»

El electorado suizo ha respaldado normas más estrictas sobre el servicio civil.

La reforma legal dificulta optar por esta alternativa en lugar del servicio militar. Los cambios en la Ley Federal del Servicio Civil, impugnados mediante referéndum, tienen como objetivo frenar el número de personas que desean realizar el servicio civil en lugar del militar.

Finalmente, la ciudadanía respaldó la ley gubernamental por 52.5% de los votos y una participación electoral de 58,3%.

Las nuevas normas introducen condiciones más estrictas para quienes deseen realizar el servicio civil, como un mínimo de 150 días de servicio, menor flexibilidad y cursos de reciclaje obligatorios. El objetivo es reducir las incorporaciones anuales de unas 7.200 a 4.000 y reforzar la dotación del ejército en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes, especialmente desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Los partidarios de la legislación argumentaron que el servicio civil se había vuelto demasiado atractivo y se había alejado de su propósito original como alternativa para los objetores de conciencia.

«Nos encontramos en un contexto particular, con mucha inseguridad. Debemos reenfocar nuestros esfuerzos para garantizar esta seguridad», afirmó el parlamentario del Partido Popular Suizo Nicolas Kolly. «El servicio militar es obligatorio: son obligaciones necesarias para el país».

>>Detalles sobre este segundo tema tratado hoy en las urnas:

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La votación del domingo fue impulsada por un referéndum bajo el lema «Salvar el servicio civil», liderado principalmente por el partido de izquierdas Socialdemócrata, Los Verdes y el Partido Evangélico. Argumentaban que la reforma agravaría la escasez de personal en sectores como la sanidad, la educación y la agricultura, y que haría poco por reforzar al propio ejército.

A pesar del revés, quienes promovieron el referéndum sostienen que el servicio civil sigue siendo ampliamente valorado. Los Jóvenes Ecologistas señalaron lo ajustado del resultado como prueba de un amplio apoyo público, y las personas que hicieron campaña indicaron que podrían oponerse a nuevas restricciones.

«El servicio civil sigue siendo una institución reconocida y valorada por la población suiza, en particular porque contribuye a la seguridad del país», afirmó Sheldon Masseraz, copresidente de los Jóvenes Verdes.

Clarence Chollet, miembro del Partido Ecologista y responsable de la Federación Suiza del Servicio Civil, advirtió que el objetivo más amplio de la derecha es desmantelar el sistema. «Esto incluye reintroducir la prueba de conciencia y fusionarlo con la protección civil, medidas que nos preocupan mucho más», señaló.

El tema atrajo una atención limitada durante la campaña, eclipsado por la iniciativa de inmigración «No a los diez millones».

Una minoría decide La ciudadanía suiza acude a las urnas cuatro veces al año, pero no todas las personas que viven en Suiza pueden votar el 14 de junio. Solo personas con el pasaporte suizo, mayores de 18 años y que no estén bajo tutela pueden votar en cuestiones nacionales. El electorado puede expresar su voto por correo o en persona en las urnas. Quienes viven en el extranjero deben registrarse en los centros consulares a su disposición. En total, unos 5,6 millones de personas tienen derecho a voto, lo que representa poco menos de dos tercios de la población del país, de alrededor de 9 millones. Las personas residentes en Suiza que no tienen la nacionalidad suiza no pueden votar en temas nacionales, a pesar de constituir aproximadamente una cuarta parte de la población. Por lo general, cerca de la mitad de las personas con derecho a voto participa en las votaciones. En los últimos diez años, la participación media anual ha oscilado entre el 41% y el 57%, según la Oficina Federal de Estadística. En la práctica, esto significa que se necesitan menos de 1,5 millones de votos para ganar.

Editado porSamuel Jaberg, adaptado por Patricia Islas

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