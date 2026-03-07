Suiza vota sobre la fiscalidad de los matrimonios, la tasa audiovisual, la disponibilidad del dinero en efectivo y un nuevo fondo climático

Suiza vota sobre cuatro cuestiones este domingo. swissinfo.ch / Helen James

Las urnas se cerrarán al mediodía del domingo. La ciudadanía suiza vota en un referéndum (votación para aceptar o rechazar una ley), tres iniciativas populares (propuestas ciudadanas para cambiar la Constitución) y una contrapropuesta del Gobierno. Los resultados se conocerán el mismo día.

9 minutos

Este fin de semana se deciden cuatro asuntos nacionales: un referéndum contra la propuesta del Parlamento de gravar a los cónyuges de forma individual, una iniciativa popular para reducir la tasa de la licencia de medios públicos, una iniciativa y una contrapropuesta para garantizar el futuro del dinero en efectivo en la Constitución, y una iniciativa para crear un nuevo fondo climático.

A continuación le explicamos cada asunto.

¿El fin de la penalización fiscal por matrimonio?

El primer tema sobre el que vota el electorado suizo es un referéndum contra la decisión del Parlamento de introducir la tributación individual para los matrimonios. Según la última encuesta de gfs.bern para la Sociedad Suiza de Radiotelevisión (SSR, empresa matriz de Swissinfo), a mediados de febrero, el 52 % de la población habría aprobado este cambio en el sistema fiscal suizo; el 44 % se habría mostrado en contra y el 4 % estaba indeciso. Eso refleja un fuerte descenso en el apoyo a la tributación individual en comparación con una encuesta realizada en enero.

Actualmente, los matrimonios en Suiza tributan de forma conjunta mediante una única declaración de impuestos. Con la reforma aprobada por el Parlamento, los cónyuges pasarían a tributar como si fueran solteros. Cada uno tendría que presentar su propia declaración y, por tanto, se gravaría únicamente según sus ingresos individuales, rompiendo así la progresión del tipo impositivo.

Para la mayoría de matrimonios, el total de impuestos a pagar sería menor, eliminando la llamada «penalización fiscal por matrimonio». Sus defensores argumentan que la tributación individual incentivaría a las mujeres a participar más en el mercado laboral, mejorando sus perspectivas profesionales y fortaleciendo sus derechos en los fondos de pensiones ocupacionales.

Sin embargo, los partidos conservadores y diez cantones contrarios a la decisión parlamentaria lanzaron cada uno un referéndum. Ambos fueron exitosos. Quienes se oponen consideran la reforma un ataque al modelo tradicional de familia. Según ellos, los principales beneficiarios serían matrimonios en los que ambos cónyuges trabajan a tiempo similar y perciben ingresos parecidos, mientras que las parejas con un solo ingreso alto pagarían más impuestos. Por su parte, los cantones temen pérdidas fiscales importantes y un aumento de burocracia.

>> Para más información, lea nuestro artículo explicativo:

Opiniones divididas sobre los medios de servicio público

La iniciativa sobre la SSR, que propone reducir la tasa de licencia de la Sociedad Suiza de Radiotelevisión de 335 CHF (436 $) a 200 CHF (260 $) por hogar, fue el asunto más debatido en la campaña de este referéndum. Swissinfo también forma parte de la SSR. Según la última encuesta de gfs.bern para la SSR, realizada a mediados de febrero, el 54 % del electorado se mostraba en contra de reducir la tasa, el 44 % a favor y el 2 % estaba indeciso.

La iniciativa de la SSR fue lanzada por un comité compuesto por miembros de la Unión Democrática de Centro (derecha conservadora), la Asociación Suiza de Comercio y la sección juvenil del Partido Radical-Liberal de centro-derecha. Alegan que, con el aumento del coste de la vida, es necesario rebajar la tasa de licencia. También sostienen que los contenidos de la SSR están llegando a cada vez menos personas, especialmente a los más jóvenes, y que un presupuesto de 850 millones de CHF (1.100 millones de $) sería suficiente para cubrir los servicios básicos de la SSR.

Quienes se oponen a la iniciativa —entre ellos el Gobierno suizo, el Parlamento y todos los partidos que componen el Gobierno, salvo la UDC— consideran que es peligrosa. Creen que pondría en riesgo la diversidad y la calidad de los medios de servicio público en Suiza, y subrayan que la información fiable y veraz es esencial para la democracia y la cohesión nacional del país. La SSR es el único medio que presta servicio a todo el territorio en las cuatro lenguas nacionales y, además, no está promovida por intereses comerciales de propiedad corporativa, señalan.

La iniciativa sobre la SSR es la segunda en la última década que busca recortar la financiación de los medios de servicio público en Suiza. La llamada iniciativa «No Billag», que pretendía eliminar por completo la tasa de licencia, fue rechazada por el 71,6 % de los votantes en 2018. Si la iniciativa actual fracasa, la tasa seguirá reduciéndose, pero solo de 335 CHF a 300 CHF por año y hogar, según lo decidido por el Gobierno.



>> Más información sobre esta iniciativa:

Un futuro para el dinero en efectivo… ¿pero cómo?

La iniciativa «El efectivo es libertad» pretende consagrar la disponibilidad de billetes y monedas en la Constitución suiza. Según un estudio reciente del Banco Nacional Suizo (BNS), la población quiere que el efectivo siga estando disponible, aunque lo utilice con menos frecuencia que en el pasado. Por ello, no sorprende que la iniciativa cuente con un amplio respaldo. En la última encuesta de gfs.bern, el 61 % de las personas encuestadas se mostró a favor, el 36 % en contra y el 3 % estaba indeciso.

La iniciativa fue promovida por un comité llamado Movimiento Suizo por la Libertad, conocido por sus campañas contra las vacunaciones obligatorias. El Gobierno y el Parlamento suizos están de acuerdo en principio con la idea de incluir el efectivo en la Constitución, pero han presentado una contrapropuesta.

Si la iniciativa prospera, la Constitución suiza deberá garantizar la disponibilidad del efectivo. Se establecería que el franco suizo es la moneda nacional del país y que el BNS (Banco Nacional Suizo) debe garantizar su suministro. A diferencia de la iniciativa, la contrapropuesta utiliza el término «efectivo» en lugar de «monedas o billetes», siguiendo principios legales, y no especifica que el suministro deba ser «suficiente».

Así, la ciudadanía puede decidir sobre dos versiones: la propia iniciativa y la contrapropuesta, que según la encuesta cuenta con el apoyo del 70 % de los votantes. También puede responder a una pregunta subsidiaria: cuál de las dos opciones preferirían en caso de que ambas fueran aceptadas.

Entre los principales partidos políticos, solo el partido derechista UDC respalda la iniciativa. Sin embargo, la contrapropuesta cuenta con el apoyo tanto del Consejo Nacional (cámara baja) como del Consejo de los Estados (cámara alta), además de los cantones, las principales asociaciones industriales del país y los sindicatos.

>> Más información al respecto:

Pocas posibilidades para la iniciativa climática

Una iniciativa para crear un fondo federal que impulse el desarrollo de energías renovables y proteja la biodiversidad del país está destinada al fracaso. Según la última encuesta de gfs.bern, el 65 % de los votantes se mostró en contra de la propuesta, el 31 % a favor y el 4 % estaba indeciso.

La iniciativa fue promovida por el Partido Socialista y Los Verdes, y propone que entre el 0,5 % y el 1 % del producto interior bruto de Suiza se invierta en la transformación ecológica del país. El Gobierno y la mayoría del Parlamento rechazan la propuesta, argumentando que sería demasiado cara e ineficaz.



>> Más información en el siguiente artículo:

Una minoría decide Los ciudadanos suizos acuden a las urnas hasta cuatro veces al año, pero no todos los residentes pueden votar el 8 de marzo. Solo las personas con nacionalidad suiza mayores de 18 años y que no estén bajo tutela pueden participar en los asuntos nacionales. El electorado puede emitir su voto por correo o en persona en las urnas. Quienes viven en el extranjero deben registrarse. En total, unas 5,5 millones de personas pueden votar, apenas dos tercios de la población del país, que ronda los nueve millones. Las personas que residen en Suiza pero no tienen la nacionalidad suiza no pueden votar, aunque representan aproximadamente una cuarta parte de la población. Alrededor de la mitad de los votantes suele acudir a las urnas. Según la Oficina Federal de Estadística, en los últimos diez años la participación anual ha oscilado entre el 41 % y el 57 %. En la práctica, eso significa que se necesitan unos 1,5 millones de votos para que una propuesta salga adelante.

Votar en los cantones

Los comicios nacionales no son los únicos asuntos en juego este fin de semana: también se toman decisiones en diversos cantones y municipios. En el cantón de Argovia, por ejemplo, una iniciativa llevada a cabo por la sección juvenil del Partido Radical-Liberal de centro-derecha propone que los radares de velocidad solo puedan instalarse en el cantón con la aprobación del Gobierno cantonal.

En Soleura, el electorado decidirá sobre el aumento de las prestaciones familiares, y en la ciudad de Zúrich se elegirá un nuevo alcalde, ya que Corine Mauch deja el cargo tras 17 años en el puesto.

Texto original editado por Samuel Jaberg. Adaptado del inglés por Carla Wolff.

