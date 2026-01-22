Suiza vota sobre la tributación individual: ¿será el fin de la penalización fiscal al matrimonio?

La tributación individual de las parejas casadas plantea la cuestión del modelo familiar que debe privilegiarse fiscalmente. Keystone / Gaetan Bally

Suiza votará el 8 de marzo sobre la introducción de la tributación individual de las parejas casadas. Aprobada por el Parlamento, esta reforma pretende poner fin a la penalización fiscal del matrimonio. Quienes se oponen, por el contrario, consideran que generaría nuevas desigualdades, especialmente para las familias tradicionales.

¿Quién está detrás de este proyecto de ley?

La ley sobre la imposición individualEnlace externo de las parejas casadas es una contrapropuesta indirecta del Gobierno a una iniciativa popular llevada a cabo por las mujeres del PLR (Partido Liberal Radical / derecha liberal). Este contraproyecto fue aceptado por un estrecho margen por las dos cámaras del Parlamento (98 votos contra 96 en el Consejo Nacional, cámara baja, y 23 votos contra 22 en el Consejo de los Estados, cámara alta) en el primer semestre de 2025.

Tras acalorados debates, una mayoría compuesta por el Partido Socialista, los Verdes, el PLR y el Partido Verde Liberal logró que se aprobara la reforma, mientras que los diputados del Centro y de la UDC (derecha conservadora) se opusieron tajantemente a ella.

Es la primera vez en 25 años que las Cámaras Federales aceptan una propuesta en materia de impuestos individuales. Todas las soluciones anteriores habían fracasado.

¿Qué exige esta reforma?

Actualmente, las parejas casadas tributan conjuntamente sobre la base de una única declaración fiscal. Se suman los ingresos y el patrimonio de ambos cónyuges. En función del reparto de los ingresos entre los cónyuges, este régimen fiscal puede suponer para ellos una carga fiscal mayor o menor que la de una pareja no casada.

La reforma aprobada por el Parlamento prevé que las parejas casadas estén sujetas al mismo régimen fiscal que las parejas no casadas. En el futuro, cada uno de los cónyuges deberá presentar una declaración de impuestos por separado y, por lo tanto, tributar a un tipo fijado en función de sus propios ingresos.

Este principio se aplicaría también a los impuestos cantonales y municipales. Sustituiría a los actuales sistemas de deducciones previstos para las parejas casadas.

¿Quién está detrás del referéndum contra el proyecto de ley?

Se han presentado dos referéndumsEnlace externo distintos contra este proyecto de ley. Una alianza de partidos conservadores, compuesta por El Centro, la UDC, el Partido Evangélico (PEV) y la Unión Democrática Federal (UDF), que también cuenta con el apoyo de la Unión Suiza de Agricultores y diversas asociaciones de defensa de la familia, ha recogido más de 65.000 firmas válidas contra lo que califica de «engaño fiscal».

Al mismo tiempo, también se ha aprobado un referéndum cantonal con el apoyo de diez cantones: San Galo, Obwalden, Valais, Appenzell Rodas Interiores, Schwyz, Argovia, Uri, Nidwalden, Turgovia y Appenzell Rodas Exteriores. Desde la introducción del referéndum cantonal en la Constitución en 1874, solo se ha logrado utilizar con éxito este instrumento de democracia directa en dos ocasiones, siendo esta la segunda.

¿Por qué se oponen a la reforma?

Los sectores conservadores consideran que el proyecto de ley supone un ataque al modelo de familia tradicional. Señalan que los principales beneficiarios de la reforma serán los matrimonios en los que ambos cónyuges trabajan y tienen un nivel de ingresos y de actividad similar.

Por el contrario, sostienen que las parejas casadas con un solo ingreso elevado serán las grandes perjudicadas. El trabajo doméstico no remunerado que realiza uno de los cónyuges —generalmente la mujer— quedaría así penalizado desde el punto de vista fiscal, cuando, afirman, debería recibir un mayor reconocimiento.

A juicio de quienes se oponen a la reforma, la imposición individual daría lugar además a un «monstruo burocrático». Provocaría 1,7 millones de declaraciones de impuestos adicionales al año y, por tanto, un aumento significativo de la carga de trabajo y de los costes para las administraciones tributarias.

¿Cuáles son los argumentos de los partidarios de la imposición individual?

Las Mujeres del PLR, impulsoras del texto, consideran que se trata de la reforma más importante en materia de igualdad de derechos en décadas, ya que situará a todas las parejas en un plano de igualdad, independientemente de su forma de vida.

Según los defensores de la tributación individual, la reforma incentivará a las mujeres a trabajar más, mejorando así sus perspectivas profesionales y su previsión social. Eso contribuiría a combatir la escasez de mano de obra cualificada que afecta a numerosos sectores de la economía suiza. El Consejo Federal (Gobierno) estima que podrían cubrirse hasta 44.000 puestos de trabajo adicionales a tiempo completo.

El sistema actual de tributación conjunta de los matrimonios, sostienen los partidarios de la reforma, penaliza a los hogares con dos ingresos, siendo el segundo —con frecuencia— el de la mujer. Esta es una de las razones por las que casi seis de cada diez mujeres activas en Suiza trabajan a tiempo parcial, una proporción prácticamente récord en Europa.

¿Cuál será el coste fiscal de la reforma?

El impacto en los ingresos fiscales de la Confederación fue objeto de arduas negociaciones en el Parlamento entre el PLR y el PS, tradicionalmente enfrentados en cuestiones tributarias. Finalmente se alcanzó un compromiso de 600 millones de francos al año. Según los escenarios elaborados por la Administración Federal de ContribucionesEnlace externo, el 50 % de los contribuyentes vería reducida su carga fiscal, el 36 % no notaría cambios y el 14 % tendría que pagar más impuestos.

¿Qué ocurrirá si la reforma fracasa en las urnas?

Durante los debates parlamentarios volvió repetidamente a escena otra iniciativa popular, presentada por El Centro y titulada «Sí a unos impuestos federales justos para los matrimonios»Enlace externo.

Este texto pretende consagrar en la Constitución el principio de la tributación conjunta para el impuesto federal directo. Para garantizar que los matrimonios no salgan perjudicados, la administración fiscal compararía dos modelos: el de la tributación conjunta y el aplicable a las personas no casadas, y aplicaría a cada pareja el cálculo más favorable.

El Consejo Federal (Ejecutivo) y el Consejo Nacional (cámara baja) ya se han pronunciado en contra de esta iniciativa. El Consejo de los Estados (cámara alta) aún debe hacerlo, antes de una eventual votación popular. Sea cual sea el resultado en las urnas el próximo 8 de marzo, el debate sobre la tributación de los matrimonios, por lo tanto, está lejos de cerrarse.

