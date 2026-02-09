Suiza votará sobre la tributación individual de las parejas casadas
El 8 de marzo, el electorado suizo decidirá si se introduce la tributación individual para las parejas casadas.
El objetivo de la propuesta es poner fin a las desventajas fiscales del matrimonio, pero sus opositores creen que crearía nuevas desigualdades.
