Política suiza

¿Un servicio cívico para todas y todos?

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Suiza votará el 30 de noviembre una iniciativa que busca reemplazar el servicio militar por un servicio cívico en beneficio de la colectividad y del medioambiente, extendido también a las mujeres. Sus partidarios lo consideran una reforma moderna, mientras que sus detractores dudan de su eficacia para garantizar los efectivos del ejército.

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

