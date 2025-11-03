¿Un servicio cívico para todas y todos?
Suiza votará el 30 de noviembre una iniciativa que busca reemplazar el servicio militar por un servicio cívico en beneficio de la colectividad y del medioambiente, extendido también a las mujeres. Sus partidarios lo consideran una reforma moderna, mientras que sus detractores dudan de su eficacia para garantizar los efectivos del ejército.
