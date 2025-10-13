Una encuesta revela que la mayoría del electorado suizo apoya la reducción de la tasa de licencia de radio y televisión

Según una encuesta llevada a cabo por Tamedia, la mayoría de la población estaría a favor de reducir las tasas de licencia de la SRG (Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión). Keystone-SDA

Una encuesta de Tamedia (principal grupo de medios de comunicación en Suiza) publicada en los periódicos Le Matin Dimanche y SonntagsZeitung ha revelado que el 53 % del electorado suizo apoyaría una iniciativa del partido conservador UDC y de los Jóvenes Radicales Liberales para reducir la tasa anual de licencia de radio y televisión de 335 francos suizos (419 dólares) a 200 francos suizos. La propuesta se someterá a votación nacional en 2026.

Una encuesta realizada por Tamedia entre el 18 y el 26 de septiembre de 2025 a 14.775 personas ha revelado que la mayoría del electorado apoyaría la iniciativa para reducir el impuesto de radio y televisión, conocida como la iniciativa de la Sociedad Suiza de Radiodifusión (SRG) o ‘iniciativa de la reducción a la mitad’. La SRG es la empresa matriz de SWI swissinfo.ch.

La pregunta fue clara «¿Cuál sería su voto sobre la iniciativa para reducir la tasa de licencia de radio y televisión de 335 a 200 francos suizos por hogar?». La encuesta reveló que el 53 % de las personas encuestadas votaría que «sí» o «en su mayor parte sí». Por otro lado, el 44 % se opuso y el 3 % se mostró indeciso. La encuesta fue realizada por los medios 20 Minuten y Tamedia en colaboración con LeeWas.

División entre izquierda y derecha

Aunque la encuesta no encontró diferencias significativas entre hombres y mujeres, reveló una clara división según las líneas políticas. Aquellas personas partidarias de partidos de derecha respaldaron de forma abrumadora la iniciativa, con un 86 % a favor. Las personas simpatizantes del partido radical-liberal también mostraron su apoyo, con un 63 % a favor. Sin embargo, la oposición fue contundente en la izquierda: el 75 % de los y las votantes socialistas rechazó la propuesta, junto con el 65 % de los verdes y el 74 % de simpatizantes de los Verdes Liberales. Las personas afines al Partido del Centro estaban más divididas, con un 56 % en contra de la iniciativa.

La encuesta también demostró diferencias de opinión entre los distintos grupos de edad. Solo las personas de 65 años o más se opusieron a la iniciativa. La encuesta tiene un margen de error de +/- 2 %.

Si el electorado aprueba la iniciativa, la SRG se enfrentaría a una reducción significativa de su presupuesto

Si se aprobara la iniciativa, el presupuesto anual de la SRG se reduciría a la mitad, pasando de 1.300 millones de francos suizos a 630 millones. Las personas a favor de la propuesta afirman que es hora de que la cadena pública se centre de nuevo en su misión principal y modernice un modelo de financiación que, según ellas, ha quedado obsoleto en la era digital.

El Gobierno suizo ya tiene previsto reducir gradualmente el canon hasta los 300 francos suizos en 2029. Según ha informado el periódico Le Matin Dimanche, la contrapropuesta indirecta supondría un recorte menor, pero seguiría significando menos ingresos para la SRG.

Esta tasa sigue siendo la principal fuente de ingresos de la SRG, que emplea a unas 7.100 personas y financia 17 emisoras de radio, siete canales de televisión y una amplia cobertura informativa, cultural y deportiva.

El Gobierno y el Parlamento se oponen a la reducción del impuesto

A pesar del apoyo mayoritario en las últimas encuestas, el Consejo Federal, órgano ejecutivo de Suiza, y el Parlamento se han pronunciado en contra de nuevas reducciones del impuesto de licencia de radio y televisión. El Parlamento ha recomendado rechazar de plano la iniciativa «200 francos son suficientes», sin presentar una contrapropuesta.

El año pasado, el Consejo Federal cedió ante parte de las demandas de los promotores de la iniciativa y decidió, mediante una ordenanza gubernamental, reducir la tasa anual de licencia por hogar a 300 francos suizos. Muchas empresas también estarían exentas del pago de la tasa.

El ministro de Comunicaciones, Albert Rösti, advirtió que el modelo actual de la SRG no es económicamente sostenible para las emisoras privadas que operan en las regiones suizas con menos hablantes. Explicó que, si se aprueba la iniciativa, la SRG tendría que centralizar sus actividades, lo que significaría reducir sus operaciones a solo dos centros principales. Según él, esta es una de las razones principales por las que el Consejo Federal se opone a la propuesta.

La SRG ya está aplicando un plan de ahorro y espera reducir los costes en unos 270 millones de francos suizos para 2029, lo que supone aproximadamente el 17 % de su marco financiero actual.

