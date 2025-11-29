Votación suiza del 30 de noviembre: un servicio cívico para todos e impuesto de sucesiones para los ricos

Los encuestadores esperan que ambas iniciativas populares sean rechazadas el 30 de noviembre. swissinfo.ch / Helen James

Al mediodía del domingo se cerrarán las urnas. La ciudadanía suiza vota sobre dos iniciativas populares: una para sustituir el servicio militar obligatorio por un servicio cívico ampliado también a las mujeres, y otra para introducir un impuesto adicional sobre las herencias de los más ricos para financiar iniciativas climáticas. Los resultados se conocerán el mismo día.

Actualmente, todos los hombres suizos en buena condición física entre los 18 y los 40 años deben cumplir el servicio militar. Los objetores de conciencia pueden, como alternativa, realizar un servicio más largo en una institución civil, generalmente en los sectores social, sanitario o ambiental. Para las mujeres, el servicio militar es voluntario.

Una iniciativa popular busca ahora sustituir este sistema por un servicio cívico general, que se extendería también a las mujeres. La propuesta no debe interpretarse como una respuesta a la actual situación geopolítica, en la que algunos países europeos están reintroduciendo la conscripción. El comité que ha reunido las 100.000 firmas necesarias para llevar la iniciativa popular a las urnas se fundó en 2013. Considera que el sistema actual es anticuado e injusto.



A principios de noviembre, la población suiza se mostraba escéptica respecto a la propuesta. Solo el 32% de la ciudadanía estaba a favor, mientras que el 64% se oponía, según la segunda encuesta encargada por la Corporación Suiza de Radiodifusión (SBC) y realizada por gfs.bern. El 4% indicó que aún no había tomado una decisión.

Tanto el gobierno como el Parlamento rechazan la iniciativa, y ningún partido del gobierno suizo la respalda. La principal preocupación es que la propuesta vaya demasiado lejos y genere elevados costes para la Confederación, los cantones y la economía. El apoyo a la idea proviene de partidos más pequeños, como el Partido Verde Liberal, el Partido Protestante, el Partido Pirata y la juventud del Partido del Centro.

Se espera que el impuesto de sucesiones sea rechazado

El segundo asunto sobre el que los suizos votan este fin de semana es una iniciativa que pretende financiar medidas contra el cambio climático mediante un nuevo impuesto. Concretamente, el comité impulsor, vinculado a la sección juvenil del Partido Socialista de izquierdas, propone gravar con un 50% las herencias o donaciones superiores a 50 millones de francos suizos (63 millones de dólares) a los descendientes. El impuesto se aplicaría únicamente sobre la cantidad que exceda los 50 millones de francos.

Las estimaciones sobre los ingresos fiscales adicionales varían. Los promotores esperan recaudar 6.000 millones de francos suizos más para invertir en medidas climáticas si se aprueba la propuesta. Los opositores calculan un ingreso adicional de entre 2.500 y 5.000 millones de francos, siempre que los más ricos permanezcan en Suiza. En caso de que los superricos o empresarios decidan trasladarse al extranjero, los opositores advierten que la recaudación podría incluso ser inferior. En un contexto internacional, los descendientes directos en Suiza pagan actualmente impuestos muy por debajo de la media de la OCDE, aunque los detalles concretos de los regímenes de impuesto sobre sucesiones varían considerablemente.



A principios de noviembre, la ciudadanía habría rechazado el impuesto sobre herencias. Solo el 30% de los encuestados estaba a favor, mientras que el 68% se oponía, según la encuesta de gfs.bern mencionada anteriormente. El 2% indicó que aún no había tomado una decisión.

La iniciativa también cuenta con un bajo respaldo político. Tanto el gobierno como el Parlamento la rechazan. Entre los ocho partidos más grandes, solo los Socialistas y los Verdes la apoyan.

Una minoría decide

Suiza vota sobre asuntos nacionales hasta cuatro veces al año, pero no todas las personas que viven en Suiza pueden participar el 30 de noviembre. Solo la ciudadanía suiza mayor de 18 años y que no esté bajo tutela puede votar en cuestiones nacionales. Las y los electores pueden hacerlo por correo o presencialmente en las urnas. Quienes viven en el extranjero deben registrarse. En total, alrededor de 5,5 millones de personas pueden votar, poco menos de dos tercios de la población del país, que asciende a unos nueve millones.

Las personas que residen en Suiza pero no tienen nacionalidad suiza no pueden votar, a pesar de representar aproximadamente una cuarta parte de la población.



Alrededor de la mitad de los votantes con derecho a hacerlo suele acudir a las urnas. En los últimos diez años, la participación media anual ha estado entre el 41% y el 57%, según la Oficina Federal de Estadística. En la práctica, esto significa que se necesitan unos 1,5 millones de votos para que una iniciativa sea aprobada.

Votos por cantón

No solo se vota a nivel nacional este fin de semana: también se toman decisiones en los cantones.

En el cantón de Vaud, la población decidirá si los residentes cantonales que viven en el extranjero pueden participar en las elecciones al Senado suizo. Esto ya es posible para las elecciones a la Cámara de Representantes. A excepción del Valais, Vaud es el único cantón de la Suiza francófona que no lo permite. Alrededor de 25.000 residentes de Vaud que viven en el extranjero serían elegibles para votar.

Además, en Vaud hay una iniciativa que pide que los extranjeros puedan votar y presentarse a elecciones a nivel cantonal. Para ser elegibles, la ciudadanía en el extranjero debe haber residido en Suiza al menos diez años y en el cantón de Vaud al menos tres años. Asimismo, la población decidirá sobre el derecho a voto a nivel cantonal para las personas bajo tutela.

En Appenzell Rodas Exteriores se somete a votación una nueva constitución cantonal. Esta incluye el derecho a voto para personas extranjeras, siempre que residan en el cantón y hayan vivido en Suiza al menos diez años de manera continua. Sin embargo, no se les concedería el derecho a presentarse a elecciones. Appenzell Rodas Exteriores sería así el primer cantón de habla alemana en otorgar derechos de voto a personas extranjeras a nivel cantonal.



Editado por Samuel Jaberg/ts y adaptado al español por José Kress.

