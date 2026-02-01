Votaciones en Suiza del 8 de marzo: resultados del primer sondeo

Imagen de una sala de control de un estudio de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión pública (SSR). El canon que los hogares suizos pagan para sostener a este ente público, es uno de los temas de voto el 8 de marzo. Keystone / Peter Klaunzer

En exactamente cinco semanas, Suiza tendrá su primera cita en las urnas en el marco de la singular democracia directa helvética este 2026. Cuatro temas, en el menú. Al respecto, se han dado a conocer los resultados de la primera encuesta de intención de voto, solicitada por la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR) al Instituto gfs.bern.

La SSR solicita antes de cada votación en Suiza al Instituto gfs.bern que se ocupe de realizar encuestas sobre la intención de voto de la ciudadanía helvética. No obstante, en esta ocasión la propia SSR es tema de voto. Por ello, el instituto gfs.bern se enfrenta a un reto especial.

Debe saber cómo votará el electorado suizo sobre la denominada «Iniciativa SSR», es decir, una iniciativa que afectará el futuro de su propio cliente.

Así que su primer desafío es que los canales para obtener las respuestas de las personas encuestadas son las propias plataformas en línea de la SSR, como RTSinfo.chEnlace externo.

¿Cómo tener esto en cuenta? «Si realizamos una encuesta sobre las opiniones relativas a la iniciativa SSR a través de los canales de la SSR, naturalmente introducimos un sesgo», explica Lukas Golder, codirector del instituto gfs.bern. Existen métodos para corregirlo, en particular con preguntas sobre el comportamiento electoral pasado que permiten ponderar las declaraciones actuales.

«La ponderación corregida tiene más en cuenta a los círculos críticos con el Gobierno y a los círculos rurales conservadores», precisa el politólogo al comentar los resultados. Estos muestran unas relaciones de fuerza ya claras para tres de los cuatro temas sometidos a votación. Pero en lo que respecta a la Iniciativa SSR, la situación sigue siendo difícil de evaluar.

Después de esta explicación, vayamos a los resultados del sondeo sobre este tema.

1. Iniciativa SSR

¿De qué se trata? Dicho de modo breve, en reducir a 200 francos suizos al año el canon que alimenta a la radio y a la televisión pública suiza (SSR). De allí que se le conozca como la ‘Iniciativa SSR’.

Actualmente, los hogares privados pagan un canon de radio y televisión de 335 francos suizos al año.

Las empresas sujetas al IVA también deben pagar una tasa si su volumen de negocios es de 500 000 francos o más.

La tasa sirve principalmente para financiar el mandato de servicio público de la Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión (SSR).

A raíz de la iniciativa popular «¡200 francos, basta! (iniciativa SSR)», el Ejecutivo helvético consideró que era necesario actuar. Elaboró y ya adoptó un contraproyecto. Decidió reducir progresivamente la tasa para los hogares privados a 300 francos de aquí a 2029. Las empresas también se beneficiarán de un alivio: a partir de 2027, solo alrededor del 20 % de las empresas sujetas al IVA pagarán una tasa. La SSR deberá ahorrar y reducir su programación, manteniendo al mismo tiempo una buena oferta.

Esta ha sido la respuesta directa del Consejo Federal a la iniciativa que se votará el 8 de marzo y que busca reducir los recursos de la SSR más. La SSR solo deberá proporcionar un «servicio indispensable para la colectividad».

La iniciativa exige que la tasa para los hogares privados se limite a 200 francos al año. También quiere eximir de ella a todas las empresas. Las radios y televisiones locales privadas, que también reciben financiamiento a través de esta tasa, se quedarían al margen de los recortes que plantea la iniciativa.

El 52 % de las personas encuestadas por gfs.bern se oponen a ella. «Pero con un margen de error del 3 %, el rechazo podría ser solo del 49 %», advierte la politóloga Martina Mousson, que pide no sacar conclusiones precipitadas.

En este tema, llama la atención la similitud entre las intención de voto de la comunidad suiza fuera del país y la de sus compatriotas que viven dentro de suelo helvético. gfs.bern habla de un empate técnico por el momento.

2. Ley para la tributación individual sin penalizar a los matrimonios

Hoy en día en Suiza, las parejas casadas tributan conjuntamente y las personas no casadas lo hacen de manera individual. Además, existen varios baremos fiscales. Como consecuencia, las parejas casadas y las no casadas no pagan los mismos montos de impuestos. Con la ley propuesta, esta desigualdad debe ser eliminada.

El proyecto de ley prevé extender la imposición individual a las personas casadas.

>> Nuestro explicativo sobre el tema:

Mostrar más Política suiza Suiza vota sobre la tributación individual: ¿será el fin de la penalización fiscal al matrimonio? Este contenido fue publicado en El 8 de marzo, Suiza vota la introducción de la tributación individual para las parejas casadas. Una reforma fiscal que rechazan los sectores conservadores. Se lo explicamos. leer más Suiza vota sobre la tributación individual: ¿será el fin de la penalización fiscal al matrimonio?

Dicho de modo breve, en el futuro, las parejas casadas y las no casadas que se encuentren en una situación comparable pagarán los mismos impuestos, si se apoya la ley en las urnas.

Muchas parejas se beneficiarán, pero algunas deberán pagar más impuestos. Para evitar que las personas con hijos —ya sean solas o en pareja— se vean demasiado afectadas, la deducción por hijos se incrementará en el impuesto federal directo.

Los cantones también deberán aplicar la imposición individual. Sin embargo, cada cantón seguirá fijando su propio baremo fiscal y sus deducciones por hijos.

La supresión de la penalización fiscal del matrimonio cuenta con el apoyo mayoritario del espectro político y de las intenciones de voto, según el sondeo:

El juego de la democracia directa suiza en el voto sobre esta ley El Parlamento adoptó la ley federal sobre la imposición individual. Pero por un doble referéndum la ley debe ser sometida a votación ante todo el electorado helvético. Para las personas interesadas en los detalles y los juegos de la democracia directa helvética: La ley constituye un contraproyecto indirecto a la iniciativa popular «Por una imposición individual independiente del estado civil (iniciativa para unos impuestos justos)». Esta iniciativa fue retirada el 20 de junio de 2025. Es decir, el electorado NO se ocupará de una iniciativa, sino de aceptar o no la nueva ley. Por qué se retiró la iniciativa: El comité de la iniciativa aceptó retirarla con la condición de que la nueva ley realmente entre en vigor, ya que esta ley implementa la imposición individual —lo que pedía la iniciativa— sin necesidad de modificar la Constitución. Pero en el juego de la democracia helvética, en este caso entraron dos herramientas más en juego: el freno a la ley con un referendum facultativo popular y un referendum cantonal, respaldado por las autoridades de 10 cantones. (Más detalles en la Ley federal sobre derechos políticosEnlace externo)

3. Iniciativa para anclar el uso del dinero en efectivo en la Constitución

La iniciativa popular que quiere garantizar el uso del dinero en efectivo en la Constitución obtiene un amplio apoyo, con un 65 % de intenciones de voto a favor.

Sin embargo, como las autoridades suizas consideran que la redacción de la iniciativa no es adecuada, ofrece al electorado su contraproyecto, en el que ha establecido algunas precisiones: inscribe en el Artículo 99 de la Constitución que la moneda suiza es el franco suizo y que la Banca Nacional Suiza garantiza el suministro de dinero en efectivo, en lugar de especificar, como hace el texto original de la iniciativa, «monedas y billetes». Según Berna, se trata de recuperar principios jurídicos claros y reconocidos, sin que la Confederación invada las competencias del Banco Nacional.

La iniciativa popular y el contraproyecto del Legislativo se someterán a votaciones distintas. Ambos textos pueden ser aceptados o rechazados de manera independiente uno del otro. A esto se sumará una pregunta subsidiaria que servirá para determinar si, en caso de que tanto la iniciativa popular como el contraproyecto fueran aceptados, se decida si entra en vigor la iniciativa popular o el contraproyecto.

4. Iniciativa sobre el fondo climático

«Si una iniciativa no obtiene la mayoría desde el inicio de la campaña, por lo general ya está destinada al fracaso», comenta Lukas Golder, codirector del instituto gfs.bern. Este parece ser precisamente el caso de la iniciativa para un fondo climático, que pide que Suiza invierta cada año entre el 0,5 y el 1% de su PIB en la transición ecológica.

El sondeo realizado por gfs.bern por encargo de la SSR (el ente público al que pertenece Swissinfo), se llevó a cabo del 12 al 26 de enero. Se entrevistaron a 15 371 personas de todas las regiones lingüísticas de Suiza, mediante encuestas en línea y por teléfono. El margen de error es del 2,8%.

Adaptado al español por Patricia Islas

