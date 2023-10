"Cuando escuchamos la alarma de cohetes, nos metemos en el hueco de la escalera, lo más lejos posible de los cristales"

Keystone / Abir Sultan

Monique Heymann es una de los casi 23.000 suizos y suizas residentes en Israel, y participante habitual del Consejo de Suizos en el Extranjero. En una entrevista con SWI swissinfo.ch, nos cuenta cómo ha vivido los últimos días y qué es lo único que se puede hacer desde el otro lado de la guerra, ponerse en contacto con los allegados y mostrar la máxima empatía posible.

SWI swissinfo.ch: Desde el sábado por la mañana, el grupo terrorista Hamás ha disparado miles de cohetes contra Israel. Al mismo tiempo, combatientes de Hamás procedentes de Gaza entraron en Israel, matando y secuestrando a civiles. ¿Cómo ha vivido los días transcurridos desde que comenzó esta guerra?

Monique Heymann: Vivo en Jaffa, la parte árabe de Tel Aviv.

El sábado por la mañana me despertó a las seis y media la alarma de los cohetes. No es agradable despertarse así, pero ya sabemos qué hacer entonces. Una vez que la alarma suena, tenemos un minuto y medio para resguardarnos en el búnker.

Sin embargo, en el viejo edificio donde vivimos no hay ningún refugio. Nos metemos debajo de la escalera, agazapados, lo más lejos posible de los cristales. El hueco de la escalera es la parte más estable de un edificio.

Cuando la Cúpula de Hierro [sistema móvil de defensa aérea] intercepta el misil, se oye un estallido. Luego hay que esperar otros diez minutos. El sábado por la mañana oímos varias alarmas, y luego otras tres por la noche. Desde entonces todo se ha ido calmando. Aunque acabo de oír otra alarma de misil, pero no exactamente en nuestro barrio.

Días mejores: Monique Heymann en la playa, detrás de ella, a lo lejos, la ciudad de Tel Aviv. zur Verfügung gestellt

A pesar de todo, se encuentra trabajando este lunes.

Exacto. La empresa internacional de alta tecnología donde trabajo nos apoya mucho en esta situación. Podemos trabajar siempre que podamos. Mis compañeros de Israel están casi todos de baja en este momento porque muchos de ellos tienen que cuidar de sus hijos al mismo tiempo. Los amigos de uno de ellos están desaparecidos.

Muchos de mis compañeros han tenido que alistarse en el ejército como reservistas. Trabajar es bueno para mí. Me distrae, de lo contrario estaría constantemente desplazándome y expuesta a las imágenes de las noticias y las redes sociales.

En el conflicto de Oriente Medio, cada vez que se produce una escalada internacional, mucha gente se posiciona a favor de un bando, como si fuera un partido de fútbol. ¿Qué les diría a quienes aseguran saberlo todo en los medios sociales aun estando lejos?

No comento esas cosas. Me enfado cuando veo algo así.

Casi 23.000 personas con nacionalidad suiza viven en Israel. ¿Sabe si alguno está intentando abandonar el país?

Yo personalmente no he oído de nadie que viva aquí y esté pensando en marcharse. Pero parece que mi compañero del Consejo de Suizos en el Extranjero ha recibido muchas llamadas. Para mí, volver no sería una opción.

Como la mayoría de los suizos en Israel, tengo doble nacionalidad. En 2014 hice el Alyiah. El Estado israelí apoya a todos los judíos del mundo para que entren en el país y obtengan la ciudadanía. Así que no, no pienso volver al país helvético, aunque también me sienta suiza, pero una suiza residente en el extranjero, por eso participo en esa comunidad.

¿Cómo valora el comportamiento de las autoridades suizas con la sociedad israelí en los últimos días?

El sábado por la noche recibimos un útil correo electrónico de la embajada informándonos de cómo registrarnos en la aplicación TravelAdmin. Pero, por supuesto, iba dirigido a los ciudadanos suizos que viven aquí, no a los que están de vacaciones.

Para los turistas fue probablemente más difícil. Llegué a escuchar que algunos no sabían cómo ponerse en contacto con la embajada. Por supuesto, es importante que todo el que quiera volver a casa pueda salir en avión. Es una situación muy difícil. Por el momento no se sabe si habrá vuelos de emergencia desde Suiza. No obstante, apenas tengo conocimiento sobre eso, pero intento estar ahí para los suizos que viven aquí si tienen algún problema.

¿Qué medidas políticas debe tomar Suiza ahora?

Suiza tiene que reconocer tajantemente a Hamás como organización terrorista. He leído en los medios de comunicación que el ‘Grupo de Amistad Suiza-Palestina’ parlamentario está a punto de llegar a su fin. Me parece bien.

Lo que me parece bastante crítico es que hasta el lunes por la tarde nadie del Consejo Federal había condenado aún claramente el atentado de Hamás. Tal vez eso no sea posible debido a la neutralidad, pero me parece cuestionable.

¿Qué les dice a sus amigas y amigos en Suiza y en otros países que buscan una manera de ayudar?

Lo único que pueden hacer es hacerse presentes. Pueden escribirnos y pensar en nosotros. En Israel nos apoyamos mentalmente. He recibido también muchos mensajes de Suiza y mucha gente se ha puesto en contacto con mis padres, que viven allí. Eso se agradece. La empatía es muy grande.

Texto adaptado del alemán por Carla Wolff

