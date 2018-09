Los jueces consideran que el espionaje económico por el que Hervé Falciani fue condenado en Suiza no existe en la legislación española.

Hervé Falciani, un informático de 46 años, publicó en 2009 documentos bancarios confidenciales que sustrajo mientras trabajaba para el banco HSBC en Ginebra. Tales documentos revelaban la existencia de cuentas no declaradas de evasores de impuestos a gran escala.

Ratifica España negativa a extraditar a Falciani 18 de septiembre de 2018 - 14:16 La justicia española se negó por segunda vez a extraditar a Suiza al denunciante franco-italiano Hervé Falciani con base en una decisión del tribunal de la Audiencia Nacional hecha pública este martes. Hervé Falciani, un informático de 46 años, publicó en 2009 documentos bancarios confidenciales que sustrajo mientras trabajaba para el banco HSBC en Ginebra. Tales documentos revelaban la existencia de cuentas no declaradas de evasores de impuestos a gran escala. El Tribunal Penal Federal suizo lo condenó en 2015 a 5 años de prisión por espionaje económico "El asunto está zanjado" España ya se había negado a extraditar a Falciani a Suiza en 2013, después de varios meses de prisión preventiva, pero Berna emitió una nueva orden internacional de arresto después de su condena. En su decisión de este lunes (17.09), el mismo tribunal que negó la extradición previamente decidió “rechazar la nueva solicitud de extradición, habiendo sido zanjado el tema”. Los jueces consideran que el espionaje económico por el que Hervé Falciani fue condenado en Suiza no existe en la legislación española.