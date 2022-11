¿Hasta qué punto debe respaldarse la presencia de las mujeres en la política? Hay división de opinión

¿Debería permitirse que solo las mujeres sean candidatas a suceder a la consejera federal Simonetta Sommaruga (en el centro)? ¿Puede una madre ser Consejera Federal? El tema se debate también dentro del Partido Socialista. Keystone / Peter Klaunzer

El Partido Socialista solo quiere nominar mujeres, idealmente madres, a la sucesión del Consejo Federal. Al pretender presentarse como candidato en contra de los deseos del PS, el tenor del partido Daniel Jositsch relanzó el debate sobre la discriminación, recordando que la cuestión del lugar de las mujeres en los más altos cargos todavía no es neutral.

Este contenido fue publicado el 26 noviembre 2022 - 09:00

Pauline Turuban Mi especialidad es contar historias, descifrar lo que está pasando en Suiza y en el mundo a partir de datos y estadísticas. Expatriada en Suiza durante varios años, anteriormente fui periodista multimedia en Radio Televisión Suiza (RTS).

Con la sorpresiva dimisiónEnlace externo de la consejera federal Simonetta Sommaruga, quien dejará el gobierno a finales de año, se plantea la cuestión de su sucesión. Una sucesión de alto nivel para su partido, el Partido Socialista (PS), que quiere ser coherente con sus valores de inclusión, sobre todo a un año de las elecciones federales.

El grupo parlamentario socialista debió decidir el viernes 18 de noviembre el número de candidatos y los criterios a cumplir para formar parte de la candidatura, mientras los nombres fueron designados esta semana y la elección tendrá lugar el 7 de diciembre.

En cuanto se anunció la salida de la ministra, la dirección del PS expresó su deseo de presentar una candidatura compuesta por dos mujeres, excluyendo a cualquier aspirante masculino. Esta posición puede considerarse puramente matemática: los socialistas tienen actualmente dos escaños en el Consejo Federal. Uno está ocupado desde 2012 por un hombre, Alain Berset, que aún no ha manifestado su intención de liberarlo; el otro estuvo ocupado durante doce años por una mujer y, por lo tanto, según una lógica de paridad, debería ser ocupado por una mujer.

Pero no todos lo entendieron de esa manera. El Consejero de Estado de Zúrich (Senador) Daniel Jositsch, representante del ala más derechista del PS, decidió presentarse como candidato, ignorando la posición de su partido. En el programa Foro de RTS, se mostró partidario de una representación más equitativa de mujeres y hombres, aunque criticó el método: "No tiene nada que ver con la igualdad si decimos que los hombres no pueden presentarse", denunció este profesor de Derecho de la ciudad.

Mostrar más Mostrar más Suiza acepta el retiro de la mujer a los 65 años: votaciones del 25 de septiembre de 2022 Suiza acepta la reforma de las pensiones y rechaza abrogar dos impuestos a empresas y una iniciativa contra la cría intensiva de animales de granja.

Además, no fue el único que opinó así. Daniel Jositsch es miembro de la Plataforma Reformista, compuesta por varios socialistas de orientación social-liberal, que pidió al grupo parlamentario que opte por una candidatura a tres bandas, con un máximo de un candidato masculino.

Para una parte del mundo político y de los editorialistasEnlace externo, eliminar a los hombres desde el principio no sólo es un "error" que frustrará las ambiciones de candidatos cualificados, sino que, sobre todo, es una estrategia "antidemocrática", "discriminatoria" e "inconstitucional". Además es un "desprecio a las mujeres" y "una nueva tutela que no dice su nombre", argumentó un columnista de Le TempsEnlace externo.

Las mujeres siguen estando poco representadas

En la prensa dominical, la consejera de Estado de Basilea, Eva Herzog, también candidata a suceder a Simonetta Sommaruga, replicó que los puestos de responsabilidad no se multiplican por arte de magia. “La promoción de la mujer significa que hay menos espacio para los hombres”, dijo. “Me resulta difícil llamar a eso discriminación”.

El discurso de las "cuotas femeninas" no es nuevo, pero "sin cuotas, nada cambia", afirmó Sabine Kradolfer, encargada del proyecto de igualdad de oportunidades y diversidad, y codirectora del libro Mujeres y política en Suiza, publicado en 2021. Estimó que la decisión del PS es una "medida compensatoria" necesaria para garantizar una representación de género justa en el gobierno, coherente con su programa y racional, ya que evita derrochar energía en candidaturas que no tendrían posibilidades de éxito.

Sabine Kradolfer DR

Para la experta en igualdad de género, los argumentos en contra de la candidatura 100% femenina son, ante todo, un reflejo de cambios sociales radicales que pueden generar tensiones. "Es comprensible que resulte violento decir a los hombres que lo han hecho todo para llegar al Consejo Federal que tendrán que esperar", reconoció. Al mismo tiempo, recordó que esto es lo que han vivido las mujeres hasta hace algunos años.

En la historia moderna de Suiza, 110 personas se han sucedido en el Consejo Federal, incluidas 37 desde 1971, año en que las mujeres obtuvieron el derecho a votar y presentarse a las elecciones. Desde entonces, la Confederación ha tenido nueve mujeres en los puestos más altos.

Las mujeres son más numerosas que nunca en el Parlamento Federal, pero siguen estando poco representadas.

Contenido externo

Este es el caso de todas las instituciones políticas, y de manera aún más significativa a nivel local.

Contenido externo

¿Madre y consejera federal?

En este contexto, “[Daniel Jositsch] será acusado de ser (…) un lady killer” que “acepta abiertamente impedir que una mujer del PS acceda al Consejo Federal”, se leyó en un comentario del Neue Zürcher ZeitungEnlace externo.

El periódico en alemán, sin embargo, consideró que su candidatura "podría evitar que sus compañeros se hundan definitivamente en el callejón sin salida identitario e ideológico del género". La joven guardia de la presidencia del PS tiene una idea bastante precisa de la candidatura perfecta. Simonetta Sommaruga no solo debería ser reemplazada por una mujer, sino que lo ideal sería que su sucesora fuera una madre de hijos en edad escolar, siguiendo el ejemplo de la primera ministra finlandesa Sanna Marin, que tiene una hija de 4 años, o de la neozelandesa Jacinda Ardern, quien se convirtió en madre durante su mandato.

En la decisión preliminar del grupo parlamentario del pasado viernes, Jositsch fue rechazado. Esto significa que todavía hay un trío de mujeres en la carrera: Eva HerzogEnlace externo, Evi AllemannEnlace externo, de Berna, exdiputada federal y actual ministra del gobierno de su cantón, y la senadora del Jura Elisabeth Baume-SchneiderEnlace externo. Las tres tienen una amplia experiencia en la política cantonal y nacional. Pero solo una, Evi Allemann, es madre de niños pequeños.

Una mujer miembro del gobierno con hijos a cargo sería una novedad en el país: hasta ahora, las ministras no tenían hijos o eran madres de adolescentes o adultos. Aunque no es lo más habitual, no es ajeno a los hombres: Alain Berset, por ejemplo, asumió su cargo con tres hijos, el menor de los cuales tenía dos años.

Esto da lugar a otro debate: ¿es realmente incompatible la vida familiar con el cargo? ¿O es un dilema solo para las mujeres? Eva Herzog cree que sí. En su entrevista en el periódico Sonntagsblick, explicó que cuando sus hijos aún eran pequeños, la mayoría de los periodistas le preguntaban al respecto. A Evi Allemann también le hicieron recientemente una pregunta similar. “Incluso hoy, la situación familiar solo entra en juego para las mujeres”, lamentó Eva Herzog en el artículo. “Es como si la gente buscara cualquier argumento para dejarnos fuera de los puestos importantes”.

Para Sabine Kradolfer, sin embargo, ser Consejera Federal es un trabajo muy exigente, explicó. “No puedes ser sustituido, tus días se extienden a menudo hasta las tardes y los fines de semana, lo que puede ser difícil cuando tienes hijos u otras personas a tu cargo; Simonetta Sommaruga, por ejemplo, renunció a cuidar de su marido, que sufrió un derrame cerebral. Los hombres también han renunciado a presentarse a las elecciones alegando responsabilidades familiares, como el senador liberal-radical Andrea Caroni en 2018”.

Desigualdades estructurales

No obstante, la cuestión del lugar de la mujer en la política no puede desvincularse de las desigualdades que subsisten en el conjunto de la sociedad suiza. "Podemos alegrarnos de que los hombres no quieran renunciar a la vida familiar", señaló Sabine Kradolfer. Por otra parte, añadió que la distribución tradicional de roles en la esfera familiar -en la que el hombre aporta el dinero y la mujer se encarga de la manutención- sigue muy vigente. "Actualmente no tenemos las estructuras necesarias para que los dos miembros de una pareja puedan desempeñar puestos de alta responsabilidad.

Suiza sigue estando muy mal clasificada en la comparación internacional con respecto a las estructuras de cuidado infantil extrafamiliar (entre las más caras del mundo y en número insuficiente para satisfacer la demanda) o la duración de la licencia de paternidad (que era de 1 día antes de aumentar a dos semanas en 2021). Cuando hay que sacrificar una carrera, es principalmente la de la mujer, que suele ser la menos remunerada. Es también mayoritariamente la que reduce su tiempo de trabajo a la llegada de un niño: en Suiza, seis de cada diez mujeres activas trabajan a tiempo parcial, una tasa casi récord en Europa, frente a menos del 18% de los hombres. Y en los hogares con niños, las madres siguen haciendo la mayor parte del trabajo doméstico.

El PS espera que una madre ministra pueda hacer que las cosas cambien. Esto podría no solo empujar a reorganizar la función para hacerla conciliable con la vida privada – por ejemplo, aumentando el número de miembros del Consejo Federal o redistribuyendo ciertos departamentos – y contribuir a una mejor consideración de estos temas, “que hasta ahora no han sido llevados por hombres al Consejo Federal”, consideró Sabine Kradolfer. Sin embargo, advirtió del peligro de hacer recaer todo el peso de estas cuestiones en una mujer como símbolo, como ocurrió con las primeras mujeres en la política.

Adaptado del francés por Norma Domínguez

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI