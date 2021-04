¿Qué coste tiene el fracaso del acuerdo marco para Suiza?

Keystone / Gaetan Bally

El think tank económico Avenir Suisse ha calculado cuánto podría costarle a Suiza el fracaso del acuerdo marco con la Unión Europea. Las perspectivas económicas no son precisamente alentadoras.

Cumbre en Bruselas El presidente de Suiza Guy Parmelin y su homóloga de la Comisión Europea Ursula von der Leyen se reunieron el pasado viernes en Bruselas. No hay avances. Suiza insiste en eliminar los tres puntos conflictivos del acuerdo marco. La UE se niega. Protección salarial: Como los salarios y el coste de vida en Suiza son superiores a la media en la UE, los sindicatos y la industria temen un dumping salarial.

Como los salarios y el coste de vida en Suiza son superiores a la media en la UE, los sindicatos y la industria temen un dumping salarial. Ayudas estatales: La UE no quiere subvenciones del Estado. Los cantones suizos temen que los bancos no puedan seguir operando en el mercado comunitario con garantías estatales.

La UE no quiere subvenciones del Estado. Los cantones suizos temen que los bancos no puedan seguir operando en el mercado comunitario con garantías estatales. Directiva sobre la ciudadanía europea: Los ciudadanos de la UE residentes en Suiza tendrían el mismo derecho a la asistencia social que los suizos. Los antieuropeístas en Suiza temen que esto abra las puertas a una “inmigración en busca de prestaciones sociales”. Parmelin declaró en rueda de prensa que las conversaciones con von der Leyen no había aportado los avances esperados y que Suiza no podía firmar el acuerdo en los términos actuales. End of insertion

Antes de la votación sobre la iniciativa popular ‘Contra una inmigración masiva’ de 2014, un grupo de investigadores de Basilea calcularon las consecuencias que tendría la rescisión del primer paquete de acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea (UE). Su conclusión fue que el producto interior bruto (PIB) sería un 7,1% inferior (o 64 000 millones de francos menos) que si se mantenían vigentes los acuerdos con la UE. Para el ciudadano y la ciudadana de a pie, esto equivalía entonces a 540 francos al mes por persona, según los cálculos de los investigadores.

Avenir Suisse se ha propuesto hacer un cálculo análogo para el acuerdo marco y prevé publicar su análisis en breve. Aunque es difícil sacar conclusiones directas de la ausencia de un acuerdo con la UE. “La gran diferencia entre entonces [anulación del primer paquete de acuerdos bilaterales] y hoy [fracaso del acuerdo marco] es que los acuerdos vigentes no se actualizarán”, explica Patrick DümmlerEnlace externo, investigador de Avenir Suisse. Esto significará una lenta erosión de las relaciones. “Suiza dejará de ser un miembro del mercado en igualdad de condiciones para convertirse en un Estado tercero con acceso al mercado”, dice.

Sin un acuerdo marco, el paquete de acuerdos vigentes perderá valor a largo plazo, lo que creará barreras comerciales. El sector de la tecnología médica, que será el siguiente en verse afectado a finales de mayo, calcula que esto le generará unos costes adicionales de 75 millones de francos al año. “Se espera que la industria de la maquinaria se enfrente a nuevos obstáculos técnicos al comercio a partir de 2023. Si partimos de costes comparables a los del sector de la tecnología médica, esto supondrá una carga adicional de más de 500 000 millones de francos al año”, dice Dümmler.

Los sectores se verán afectados de forma diferente

Sin embargo, el fracaso del acuerdo marco no es igual de nefasto para todos los sectores de la economía. “Cuanto más enfocado esté un sector en el mercado interior suizo, menos se verá afectado”, sostiene Dümmler. Por ejemplo, los llamados servicios personales apenas se verán perjudicados. Hablamos de servicios como “un corte de pelo o la atención sanitaria que tienen que prestarse en el país, por lo que no les afecta que haya o no un acuerdo marco”.

A algunos sectores, sin embargo, como el de la tecnología médica, esta situación ya les ha supuesto gastos adicionales. Hace tiempo que la UE amenaza con no renovar el acuerdo sobre los obstáculos técnicos al comercio y el sector se ha preparado para este escenario. “Muchas empresas han creado una sucursal en la zona de la UE para poder certificar sus productos allí. Estas inversiones – se calcula que ascienden a 100 millones de francos – ya se han realizado”, dice Dümmler. “Esto significa que [las empresas] invierten en países miembros de UE y no en Suiza, lo cual es consecuencia de la política irresoluta del Gobierno”.

Desafortunadamente, con los datos actualmente disponibles es imposible cuantificar con precisión todos los efectos, señala Avenir Suisse. Pero el sector de la tecnología médica no es un caso aislado. “Hay que tener en cuenta no solo los costes que implica superar los nuevos obstáculos de acceso al mercado, sino también la pérdida de competitividad”. El hecho de que no se concluyan nuevos acuerdos para acceder al mercado interior europeo reducirá aún más el potencial de crecimiento. Por ejemplo, sin un acuerdo marco, la UE se niega a negociar el acceso al mercado de la electricidad de las empresas suizas.

Teniendo en cuenta los elevados costes que esto supone, es difícil entender desde el exterior por qué Suiza no quiere un acuerdo marco. “En el extranjero, esta decisión causa incomprensión, porque estamos perjudicando a nuestras empresas”, opina Dümmler.

Cómo salir del valle de lágrimas

Según Dümmler, no solo hay que hablar de los costes, sino también buscar alternativas. La gran pregunta es: “¿Cómo podemos compensar el fracaso del acuerdo marco con nuestros propios esfuerzos?”

“Sin una alternativa al acuerdo marco, Suiza perderá su atractivo como emplazamiento económico” End of insertion

El experto de Avenir Suisse ve dos posibilidades. Una cura de puesta en forma del mercado interior, como pide Avenir Suisse desde hace tiempo, así como acuerdos económicos con Estados terceros. “Tenemos que aumentar la productividad del sector nacional”, dice Dümmler. “Pero esto no le va a gustar al pequeño comercio ni al sector de la agricultura, porque implica apertura y más competencia”.

Desde hace tiempo, Suiza busca un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y los países de Mercosur. Un propósito que Avenir Suisse ve con buenos ojos. “Sobre todo un acuerdo con Estados Unidos impulsaría el crecimiento. Pero para ello tendríamos que abrir el sector agrícola, que es un gran escollo en la política interior”, dice el experto de Avenir Suisse. Así pues, las perspectivas no son halagüeñas.

¿Qué depara el futuro?

Personalmente, Dümmler cree que el Gobierno intentará salvaguardar lo que Suiza ha conseguido hasta ahora con los acuerdos bilaterales. Sin embargo, el Consejo Federal no ha presentado ninguna alternativa válida para el caso de que el acuerdo marco no llegue a buen puerto.

“Suiza está actuando como una rana en una olla hirviendo” End of insertion

Suiza podría tardar años en negociar una nueva relación con la UE. Y en el ínterin corre el riesgo de que los acuerdos bilaterales se erosionen, según advierten los analistas. Pues la UE ha dejado claro que no firmará nuevos acuerdos con Suiza ni actualizará los acuerdos vigentes.

“Suiza está actuando como la rana en la olla hirviendo: si subimos la temperatura lentamente, la rana permanecerá en el agua hasta el punto de ebullición y no verá que se avecina el peligro”, dice Dümmler. “Sin un acuerdo marco sostenible existe la amenaza de una erosión progresiva de la participación en el mercado. Las consecuencias económicas se multiplicarán. A diferencia del Brexit, no habrá una ruptura en un plazo determinado”, sostiene. “Sin una alternativa económicamente válida al acuerdo marco, Suiza seguirá perdiendo atractivo como emplazamiento económico”.

