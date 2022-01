Micheline Calmy-Rey (* 1945) exconsejera federal por el Partido Socialista. Ministra de Relaciones Exteriores de 2003 a 2011. Presidenta suiza en 2007 y 2011. Profesora en el Instituto de Estudios Superiores Internacionales de la Universidad de Ginebra desde 2012. Keystone / Salvatore Di Nolfi

En junio de 2022, la Asamblea General de la ONU decidirá sobre la candidatura de Suiza para un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad. ¿Qué dice al respecto la exministra de Exteriores Micheline Calmy-Rey, promotora del proyecto?

SWI swissinfo.ch: ¿Por qué promovió la candidatura de Suiza?

Micheline Calmy-Rey: Estoy convencida de que nos es ventajosa para ampliar nuestros contactos y, por consiguiente, nuestra influencia a nivel internacional. Suiza tiene una buena reputación en la ONU. Representa posiciones independientes, objetivas y consensuadas y su voz es valorada y tomada en serio.

Es por eso que yo [como Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente Federal] lancé la candidatura de Suiza en 2011.

SWI swissinfo.ch: Entonces, ¿Suiza se beneficiaría con un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad?

M.C.R.: Sí. Ser miembro del Consejo de Seguridad es un desafío, pero al mismo tiempo una oportunidad. Con una buena dosis de realismo y la necesaria confianza en notros mismos es la oportunidad de aportar nuestra contribución a la paz, la justicia y la estabilidad en el mundo.

SWI swissinfo.ch: ¿Qué significa un puesto en el Consejo de Seguridad para el papel de mediadora de Suiza?

M.C.R.: Es de gran importancia. Es la oportunidad de utilizar nuestros conocimientos para ejercer el papel de constructores de puentes en el escenario internacional. Tendremos esta oportunidad en el Consejo de Seguridad.

SWI swissinfo.ch: ¿Qué opina de las críticas de que el escaño también podría debilitar el papel de Suiza como mediadora dado que ya no sería percibida como un intermediario neutro?

M.C.R.: No, no, ¡es todo lo contrario! Algunos también dicen que no es compatible con la neutralidad porque el Consejo de Seguridad decide sobre la guerra y la paz. Lo hace, pero muy raramente: en 2019, el Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado alrededor de 2 500 resoluciones. En solo cuatro casos autorizó el uso de la fuerza armada, lo que dio lugar a importantes operaciones militares. Eso es el 0,002 por ciento de todas las resoluciones de seguridad. En la gran mayoría de situaciones, el Consejo actúa política más que militarmente. Quiero decir, tenemos nuestro papel que desempeñar. Tenemos la reputación de ser un intermediario honesto.

Una palabra más sobre la neutralidad: si, no obstante, el Consejo de Seguridad autoriza la intervención militar en casos excepcionales, actúa al unísono y en nombre de la comunidad internacional. Y esa es exactamente la diferencia esencial con el clásico conflicto interestatal, al que se aplica la neutralidad. La neutralidad no entra en conflicto con la pertenencia al Consejo de Seguridad.

SWI swissinfo.ch: ¿Qué significa el escaño para la Ginebra Internacional?

M.C.R.: La Ginebra Internacional es un lugar de multilateralismo, como la ONU. Todas las organizaciones técnicas de la ONU tienen su sede en Ginebra; en Ginebra damos forma a las reglas de la globalización. Suiza tiene interés en fortalecer el multilateralismo. Ahora es el momento de participar porque vemos una erosión del multilateralismo. En el Consejo de Seguridad podemos alzar la voz a favor del multilateralismo y de las normas que se aplican a todos, es decir, el derecho internacional. Todo eso es de nuestro interés.

SWI swissinfo.ch: ¿Qué experiencias han tenido otros países neutrales como Finlandia, Suecia y Austria?

M.C.R.: Creo que han tenido buenas experiencias. Suecia jugó un papel de intermediario en Nueva York. Suecia mantuvo las mismas discusiones que Suiza cuando se postuló para un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad. Somos miembros de la ONU, estamos muy comprometidos con la ONU, y también le pagamos algo a la ONU, por lo que es normal que cumplamos nuestro compromiso en todos los ámbitos.

